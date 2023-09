La última ruta ciclista de Pedro y Fede: los arrolla y mata una furgoneta a la fuga en Valencia

Pedro y Federico tenían 70 y 73 años respectivamente cuando se encontraron con la muerte en el kilómetro 8 de la carretera de la CV-405 que une los municipios valencianos de Torrent y Montserrat. Ambos pertenecían a la Peña Ciclista Vara de Quart, de Valencia, y el pasado martes salieron a pedalear unos kilómetros con un tercer compañero. Estaban jubilados y disfrutaba siempre que podían de su pasión.

La muerte les llegó a las 08:45 horas de la mañana, cuando una furgoneta arrolló a los dos aficionados y se dio a la fuga. Fue su última ruta. El tercer ciclista logró salir ileso y su testimonio ha sido fundamental para identificar a la empresa para la que trabaja el conductor homicida.

El autor del suceso ya ha sido identificado con certeza por la Guardia Civil, pero al cierre de esta edición no había sido detenido. No obstante, se espera que sea localizado en las próximas horas para ser puesto a disposición de la autoridad judicial, según confirmaron fuentes de la investigación al diario EL ESPAÑOL.

"Estamos destrozados y en shock", apuntaron este miércoles desde la peña ciclista a la que pertenecían las víctimas. Mientras, desde la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana condenaron el atropello y solicitaron una "investigación exhaustiva".

"Es inadmisible que se produzcan estas tragedias, especialmente cuando se trata de deportistas que disfrutan de su pasión. El respeto mutuo entre conductores y ciclistas es fundamental para garantizar la seguridad vial, y acciones como esta, donde se huye del lugar del accidente, son una muestra de irresponsabilidad y falta de consideración hacia la vida humana", apuntó la Federación en un comunicado.

Los datos aportados por los testigos han sido determinantes para poder identificar al autor del atropello. El ciclista que salió ileso recordaba el nombre de la empresa que aparecía rotulado en el coche y otra mujer que pasaba con su vehículo por la zona aportó más información.

El nombre de la empresa ha facilitado a los agentes la labor de identificación porque cada conductor tiene una ruta asignada y los vehículos disponen de un sistema de localización.

Según han informado los testigos a la Guardia Civil, el vehículo que se dio a la fuga primero se llevó por delante a uno de los fallecidos e intentó esquivar al segundo. Sin embargo, otro coche circulaba en dirección contraria y, para evitar el choque frontal, finalmente, arrolló al segundo ciclista.

Al parecer, el conductor homicida paró unos segundos la furgoneta, pero no bajó de su vehículo. A continuación, se dio a la fuga sin avisar a los servicios de emergencia dejando a sus víctimas tiradas en la carretera.

Pasión por el deporte

La Peña Ciclista Vara de Quart es una de las más numerosas de Valencia. En la actualidad cuenta aproximadamente con unos 70 miembros, pero llegó a tener un centenar de socios.

Uno de los fallecidos, Pedro, conocido como Pedro El Aberroncho, era uno de los socios más activos y veteranos de la agrupación deportiva. Federico, o Fede como le llamaban algunos amigos, también formó parte de la peña, pero hoy en día estaba más desvinculado.

"Nos vimos el pasado día 2 de septiembre, quién diría que no nos volveríamos a ver… Me dijiste que te volvías a casa, que no querías preocupar a tu mujer por la lluvia y, solo 10 días después, nos vemos en esta incompresible situación", escribió un compañero de Pedro en una carta publicada en las redes sociales de la peña.

Sus compañeros lamentan que este tipo de "situación es más habitual de lo que nos gustaría". "Pero esta en concreto nos toca de cerca, muy cerca, sobre todo a ti".

Pedro amaba el deporte y para él era una forma de vida, cuentan a este periódico sus amigos. Pedaleaba "disfrutando realmente del camino" y sintiendo "la libertad del aire en la cara sin más preocupación que de mover los pedales mientras disfrutas el paisaje".

"Podríamos recordar mil anécdotas y eso es lo que haremos a partir de hoy para que siempre sigas pedaleando cada sábado con nosotros", apuntan desde la peña ciclista.

Entre todas esas anécdotas, sus amigos destacan una. "Recuerdo un día en Venta Gaeta, llegabas cuando nosotros ya habíamos almorzado. Te pregunté si te esperábamos y con una sonrisa en la cara me dijiste, 'haced marcha que aquí hay que almorzar tranquilamente y saborear la comida, nada de prisas'".

Más educación vial

La Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana ha emitido un comunicado en el que "condena enérgicamente el atropello mortal ocurrido en Montserrat y la posterior fuga del vehículo que los arrolló". "Este trágico incidente ha dejado consternada no solo a la gran familia ciclista, sino a toda la sociedad".

La organización deportiva ha destacado que "es inadmisible que se produzcan estas tragedias, especialmente cuando se trata de deportistas que disfrutan de su pasión".

"El respeto mutuo entre conductores y ciclistas es fundamental para garantizar la seguridad vial, y acciones como esta, donde se huye del lugar del accidente, son una muestra de irresponsabilidad y falta de consideración hacia la vida humana", recuerdan.

El colectivo ha exigido "a las autoridades competentes una investigación exhaustiva para dar con el responsable de este trágico suceso y que se haga justicia". Además, "hacemos un llamamiento a todos los conductores a ser conscientes de los ciclistas en las carreteras y a respetar las normas de tráfico que los protegen".

"Nuestro más sentido pésame y solidaridad se dirigen a las familias y seres queridos de los dos ciclistas fallecidos. Estamos junto a ellos en este momento de profundo dolor y les brindamos nuestro apoyo incondicional", subraya el comunicado

Por último, la Federación ha instado "a todas las personas y colectivos a promover la convivencia pacífica en las carreteras, respetando y protegiendo la vida de todos". "Sólo a través de la educación vial, el diálogo y el cumplimiento de las normas conseguiremos evitar tragedias como esta en el futuro", ha concluido.

