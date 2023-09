El arrebato de Outeiriño, dueño de La Región: de las injurias por tomar cocaína al "puñetazo" a Jácome

Sucedió el pasado sábado, 9 de septiembre, antes de un concierto de Robert Plant —quien fuera vocalista de Led Zeppelin— en los aledaños del Auditorio de Orense. Enemigos acérrimos, el alcalde de la ciudad y el propietario del principal periódico local coinciden en la cola y la cosa no queda en un simple cruce de miradas. Sobre cómo terminó el editor de La Región, Óscar Outeiriño, en la parte de atrás de un coche de la Policía Local camino de comisaría hay diferentes versiones.

La primera de ellas es la aportada por Gonzalo Pérez Jácome, el político que con unas hechuras más marcianas que excéntricas rige la ciudad gallega desde 2019. "Detienen al propietario de La Región por agredir al alcalde de Ourense (un servidor). Oscar Outeiriño fue detenido por atentado a autoridad. En el exterior del Auditorio de Orense se acercó, me propinó un puñetazo y me dijo: 'Tú sabes bien por lo que es, hijo de puta!'", fue el teletipo que acompañado de una foto lanzó el líder de Democracia Ourensana (DO) vía X, antes Twitter.

Que se trata de una situación "muy esperpéntica" lo reconoce a EL ESPAÑOL un histórico miembro del Ayuntamiento de Orense, cercano a Outeiriño y también diana recurrente de Jácome, quien insiste —también en conversación con este periódico— que "nada más llegar, me vio y me pegó". Muy activo en sus redes sociales y especialmente hostil a la prensa tradicional, Jácome introduce un excremento en el nombre de La Región cada vez que lo escribe. El tuit del sábado es la excepción que confirma la regla.

DETIENEN al propietario de La Región por agredir al alcalde de OUrense (un servidor).



Oscar Outeiriño fue detenido por atentado a autoridad,

En el exterior del Auditorio de OUrense se acercó, me propinó un puñetazo y me dijo; -¡tú sabes bien por lo que es, hijo de puta!. pic.twitter.com/RaxyN97xaF — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) September 9, 2023

El diario propiedad del detenido también publicó su versión de los hechos. Según La Región, la "tensión fue a más cuando miembros del equipo del alcalde se pusieron a grabar" de "forma provocadora y formal" a la familia y amigos de Outeriño. La información cita explícitamente a los concejales de DO Antonio Fernández Martín, Rafael Martínez Cachafeiro y Francisco Lorenzo, así como su antiguo asesor Francisco González.

Experto en todo tipo de juegos de artificio, Jácome acudió a Urgencias tras el incidente en busca de un parte de lesiones con el que argumentar la escaramuza, la presunta agresión de su rival. Más tarde, y ya de madrugada, ambos acabaron prestando declaración ante la Policía Nacional.

Se trata de la explosión de una guerra pública y localísima librada desde hace años en una ciudad de algo más de 100.000 habitantes. Sin embargo, tres hechos explican la escalada de tensión en los últimos meses: la publicación de unos comprometidos audios de Jácome en La Región cuyo contenido podría ser constitutivo de delito, las denuncias por injurias presentadas por Outeiriño contra Jácome por acusarlo presuntamente de "consumo de cocaína" y la victoria electoral de DO el pasado 28 de mayo.

El PPdG y DO, tras unas negociaciones berlanguianas con encuentros in extremis en aparcamientos incluidos, volvieron a reeditar el mismo trueque que en 2019: la Diputación de Ourense para los populares y el Ayuntamiento para DO. Si Jesús Vázquez fue el candidato del PP que renunció en 2019 tras el pacto, el mismo destino ha corrido Manuel Cabezas este 2023. "¿Quién va a querer gobernar con ese lunático?", se pregunta una fuente del PP orensano, socio de gobierno de Jácome.

Jácome vs 'La Región'

Cercano ideológicamente al PP del histórico clan de los Baltar —líderes del PP orensano desde hace décadas y presidentes de la Diputación de Orense tanto José Luis Baltar (1987-2012) como su hijo José Manuel Baltar (2012-2023)—, La Región siempre ha tenido una posición beligerante contra Jácome; por otro lado, algo común al resto de medios de comunicación gallegos y nacionales.

Sin embargo, a menos de 20 días para las elecciones del pasado 28 de mayo, la cabecera comenzó a publicar una serie de grabaciones en las que el alcalde —presuntamente— hablaba sobre cómo blanquear dinero con un colaborador. "¡Joder, tanto dinero en B! ¿Cómo lo vas blanquear para poder gastarlo en campaña?", le pregunta una persona anónima en el primero de los audios publicados. Jácome terciaba: "¿Cómo? Pues con donaciones de la gente. (...) A nivel fiscal controlo yo, no soy tan chapuzas".

Jácome asegura que los audios han sido manipulados por Inteligencia Artificial. "Es todo falso, es un montaje que nos quiso derrocar y nada más", niega a EL ESPAÑOL. "La Fiscalía tiene obligación de abrir diligencias en cada denuncia, nada más, lo importante es que te condenen o no", explica. "Los audios son todos manipulados", reitera.

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Orense, participa en la carrera vertical del Empire State Building de Nueva York, patrocinado por 'La Región', en 2002. Cedida Hemeroteca de 'La Región'

"Manipulados, adulterados y son ilegales", dijo en el pleno municipal inmediatamente posterior a la publicación, donde sacó su móvil, grabó un mensaje y utilizó supuestamente un sencillo programa de edición para cambiar el contenido de su propia grabación. "Coges el audio, quita eso de ahí, ahora ponlo otra vez y ya está. Atención, señores, a Gonzalo Jácome lo han cachado", expuso desde la tribuna del Concello.

Se trata de su particular plató desde 2019. Antes, se había rodado en la televisión local Auria TV, de la que es dueño y en la que protagonizaba tertulias a voz en grito mientras se vaciaban en directo unas cuantas botellas de vino.

"Los audios recogen fielmente conversaciones de Jácome con personas de su entorno de confianza y del grupo de gobierno que se mantuvieron entre finales de 2022 y febrero de 2023", explican fuentes del periódico gallego. "Están autentificados por peritos de empresa especializada. Fue una comprobación que hizo el propio periódico antes de publicar nada. Era preciso comprobar la veracidad. Y tanto los audios como el informe pericial fueron aportados por La Región a la Fiscalía de Orense", añaden.

"¿Si SABÍA USTED que para ciertos ourensanos hay dudas sobre si el propietario de La💩 Región, Oscar Outeiriño, cosume COCA?"



Esta pregunta es un ejemplo-analogía de lo que hace LR; hoy se hace eco de simples rumores sobre seguros de vehículos, para difamar sea cierto o no. — Democracia Ourensana (@DemOurensana) December 12, 2021

El alcalde de Orense, además, tiene "prohibido desde hace años al gabinete de prensa del Concello dar cualquier dato informativo al periódico". ¿Siempre fue así con el periódico? ¿De dónde nace la animadversión? "Ya antes de entrar en política se dedicaba desde su televisión pirata a atacar a La Región y a la familia propietaria", aseguran las fuentes del periódico gallego consultadas.

Naciera cuando naciera su odio africano por la cabecera, seguro que no fue antes de 2002. En ese año, el futuro alcalde de Orense fue el primer español en participar en la carrera vertical del Empire State Building de Nueva York patrocinado por La Región y con su icono clavado en el pecho.

Los Outeiriño, en 'La Región' desde 1932

Por su parte, Óscar pertenece a la tercera generación de Outeriños propietarios de La Región, un periódico fundado en Orense en 1910 y comprado por la familia sólo 22 años más tarde. Alejandro Outeriño y su hermano Ricardo pusieron en marcha nuevas técnicas periodísticas y empresariales que consolidaron a un periódico en crisis antes de su adquisición.

Desde entonces, la empresa siempre ha estado ligada a ellos. José Luis Outeiriño, padre de Óscar e hijo de Alejandro, cogió las riendas del periódico desde la muerte de su padre y hasta siete años antes de la suya, en 2019. Ambos constan como presidentes de honor de La Región e hijos predilectos de la provincia.

José Luis, además, impulsó la creación de Ferrol Diario, La Región Internacional y Atlántico Diario, periódico creado como sección del grupo editor en Vigo y que bebe de muchos de los contenidos del diario matriz.

La entrada de Óscar Outeiriño se produce desde Telemiño, la televisión del grupo que emite en la provincia de Orense y que dirigió antes de acceder a la presidencia del grupo. Sus visualizaciones en Youtube también son motivo de mofa para Jácome, dueño de Auria TV y alcalde de Orense. Un Berlusconi sin glamour, pero con acento gallego.

