Antonio Abad se queda solo: adiós al camionero español, en "10 años todos serán extranjeros"

Antonio Abad se subió al camión por primera vez con 21 años. Lleva 23 años conduciendo por España y por Europa. Por su experiencia, cada vez ve menos españoles queriendo ser camioneros. "Yo porque no tengo hijos. Y el que los tiene, se piensa lo de montarse en un camión. Por eso cada vez hay más gente de fuera siendo camioneros aquí en España. De aquí a diez años todos serán extranjeros".

Se trata de un sector estratégico para España. El 90% de las mercancías se transporta por vías terrestres, según el último informa de la Organización Internacional para el Transporte por Carretera. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España aporta más datos. Unas 400.000 personas trabajan como conductores de camión. ¿Mujeres? el 2%. Lo cuenta a EL ESPAÑOL Juan José Gil, secretario general de Fenadismer. De esos 400.000 camioneros, el 72% tiene más de 50 años y el 20% ya es extranjero. En su mayoría, rumanos, búlgaros, portugueses, marroquíes, ecuatorianos, ucranianos, colombianos y moldavos.

Tampoco es fácil su incorporación al mercado de trabajo español. "Lo primero, por la obtención del permiso de residencia: los trámites y plazos son largos. En segundo lugar, por convalidar el permiso de conducir. La DGT tiene que comprobarlo y también lleva su tiempo. En en tercer lugar, tienen que superar el curso y el examen para obtener la tarjeta del CAP. Con todo esto, puede pasar un año sin que puedan trabajar. A veces, año y medio".

[El sector del transporte, clave para la economía y el empleo]

Antonio, que está a punto de sacarse el carné de conducir para transportar mercancías peligrosas, da fe de ello. "En la autoescuela yo era el único español. Había eslovacos, ucranianos..." corrobora. ¿Y por qué la edad media de los españoles camioneros se sitúa en 50 años? "Pues porque muchos de ellos se sacaron el carné gratis cuando hicieron la mili. Ahora hay que pagarlo y es costoso, al igual que el CAP. Algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, han aprobado el pasado mes de julio "un plan de ayudas, en forma de bono de 600 euros para incentivar que sea más asequible el carné", explica Juan José Gil.

Las condiciones

Las jornadas, y las condiciones de trabajo son duras. Si el transporte es nacional, las pernoctaciones fuera de casa llegan a la semana. Si es internacional, unos quince días. El 40% de los trayectos de los camioneros españoles es internacional.

Antonio se considera hoy un privilegiado. "Yo hago transporte nacional y duermo en mi casa de Huelva los fines de semana. A veces me toca ir a Escocia a llevar barriles. Pero a mí me pagan todo. Con el camión parado entre carga y descarga, las dietas, las noches, y en el transbordador de Santander a Escocia me pagan 80 euros. A otros les pagan cero, explica a este periódico. Pero, recuerda, en su caso no ha sido así hasta hace poco.

-¿Por qué cree que los españoles no quieren ser camioneros?

-Pues a todo eso que he dicho antes, añádele que el convenio lo respetan cuatro. Y los convenios son provinciales, no por autonomías. Los sueldos base bailan mucho. Y hay convenios, como en el de Murcia, en el que el camionero tiene que pagar por dormir en el camión que conduce. Y otros donde no te pagan el tiempo que tarde la carga y descarga del camión porque te pagan por kilómetro rodado.

[Los trabajadores del transporte se movilizan para exigir que se anticipe la jubilación a los 60 años: "Es una cuestión de seguridad"]

"No hay relevo generacional", afirma Dulsé Díaz, secretario general adjunto de la Confederación de Transportes de Mercancías. Explica además que hace un año España "fue pionera en alcanzar un acuerdo para que el conductor no haga labores de carga y descarga. Está prohibido. Y también se han limitado los tiempos de espera de carga y descarga: ahora no pueden superar una hora".

Hasta el año pasado, la edad legal en España para poder sacarse el permiso C con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) eran los 21 años. Ahora se puede con 18, siempre y cuando se tenga el CAP. "Hemos sido el último país europeo en hacerlo. Eso ha cortado mucho las vocaciones tempranas en España".

Subraya que hay que mejorar las condiciones laborales de los conductores profesionales. "Mejorar los sitios de carga y descarga, por ejemplo. Y los salarios. Aprietan mucho el precio de los servicios. Y si los números no dan, el sector no será capaz de atraer a conductores jóvenes a sus empresas".

Camiones parados durante una huelga del sector del transporte, en una imagen de archivo. EFE

Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, sostiene que "no es una profesión atractiva para los españoles. No se duerme en casa, y es una profesión muy solitaria". El déficit de conductores se ha incrementado mucho tras la pandemia y su crisis económica. "La primera situación similar fue en 2008 y la segunda, en estos dos últimos años. No solo está afectando a España, sino a otros países de la Unión Europea e incluso de Estados Unidos. Faltan conductores profesionales".

Por todo esto, hoy en España uno de cada cuatro camineros es extranjero. "Y la cifra va in crescendo, pese a que es un sector refugio" en el que sólo hay que tener el carné y el CAP, sostiene Juan José Gil.

"Primero llegaron los polacos, y luego los rumanos", cuenta Antonio Abad. "Lo que les pasa a los españoles es que sin más incentivos, un padre de familia no se monta en un camión. Nadie se va a Noruega un mes por 2.400 euros. Porque lo que gana al día son 80 euros y réstale gastos. Trabajando en el campo se gana más".

Sigue los temas que te interesan