Toda la verdad sobre Pablo MM, el tuitero 'anticapi': niño 'bien' y empresario de alquileres turísticos

Tenía cientos de miles de seguidores. En Instagram, 140.000. En Twitter, 182.200. En ellas se definía como periodista y con la siguiente frase: 'En mi hambre mando yo'. El nick por el que es conocido era Pablo MM, declarado antifascista y creador de opinión. Sus vídeos y reflexiones, trufados de insultos, se los convalidaron por la supresión de su primera cuenta de Twitter, a la que volvió en enero de 2019 partiendo de cero.

Además de periodista e influencer de izquierdas, ha ejercido de azote antifa y anticapi. Fue detenido -según contó él mismo- por frenar un desahucio, y ha repartido estopa más a diestra que a siniestra contra los alquileres turísticos, como culpables de la falta de acceso a la vivienda para la clase obrera a la que decía pertenecer.

Esta semana ha borrado sus cuentas de esta red social, además de LinkedIn, Facebook y su biografía en 'Kamtchaka', el periódico digital que cofundó. También ha privatizado su Instagram. ¿El motivo? Pablo MM es en realidad Pablo Maza Molina. Además de todo lo anterior, es empresario: administra una sociedad que gestiona numerosos alquileres turísticos en Cádiz, la provincia de moda en España para veranear.

Desde sus cuentas ha ejercido desde hace años como ariete contra políticos y periodistas, a quienes ponía en la diana. Recordando el acoso sufrido por el activista tuitero, esta semana el periodista Sandro Pozzi reseñaba "la caña que me metió PabloMM el verano del año pasado y ahora resulta que hace limpieza en todas sus redes sociales porque era un bluff. Los que le creyeron y le siguiendo a ciegas en sus ataques deben estar muy perdidos". Fue antes de que este creador de opinión cerrara definitivamente su cuenta.

El 24 de mayo de este año atacó duramente a la periodista Ana Rosa Quintana con un tuit que ha sido el que se le ha vuelto como un bumerán, hasta el punto de que ha acabado cerrando su cuenta en la red social de Elon Musk. "Ana Rosa Quintana es propietaria de 44 pisos turísticos en Madrid y en Sevilla. ¿Se entiende ya por qué se ha mostrado tan beligerante contra la Ley de Vivienda y la regulación de los alquileres? Como siempre pasa con la mafia: sigue el rastro del dinero".

Captura del tuit en el que criticó que gestionase pisos turísticos. E.E.

Cuando escribió ese tuit, PabloMM, nacido en 1983, llevaba ya dos meses, desde el 14 de marzo, siendo administrador solidario de Roma83 Southern Investment Value Administration, una sociedad limitada dedicada a "la administración, gestión y explotación de apartamentos turísticos, viviendas de fines turísticos e inmuebles para uso hotelero, con inmuebles propios o arrendados, negocios de hostelería, restauración y turismo", según reza en la nota simple mercantil a la que ha tenido acceso este periódico. ¿Su capital social? Asciende a la nada despreciable cifra de 520.000 euros.

Desde ella dirige UrbanSuite, Servicios y Gestión Integral de Alquiler Vacacional y Vivienda Turística, tanto en régimen online (publicidad en portales de reservas, gestión, interacción con los huéspedes, facturación y cobros) a servicios integrales en los que incluye desde la entrada y salida hasta la limpieza de los apartamentos en Cádiz y su provincia.

Los precios por una semana para dos personas de la cartera de inmuebles. E.E.

De momento, gestiona una cartera de 19 inmuebles, todos en la capital gaditana. Una ciudad sobre la que él mismo ha contado en innumerables ocasiones que hay paro y precariedad, y que carece de vivienda asequible tanto en alquiler como en venta. Los 19 los tiene tanto en el centro histórico como en el paseo marítimo, junto a la playa. ¿Los precios? La tercera semana del mes de julio saldría entre 2.235 euros y 2.650 euros para dos personas. Si se eligieran los 7 días de agosto, 2.617,5 euros.

Quién es PabloMM

Pablo Maza Molina nació en Cádiz y arrancó su carrera profesional en la sección de suplementos culturales de ABC. De ahí saltó al periódico El País, que abandonó "porque estaba harto de copiar y pegar teletipos y de subir a la web la viñeta de Peridis, la de Forges… Era lo único que hacía", relató en una entrevista concedida en la web 'Al descubierto'.

Después colaboró como autónomo en CTXT, en El Salto Diario, y como articulista de opinión en La Marea o La Voz del Sur. En 2018 cofundó 'Kamchatka' en régimen de cooperativa de medios independientes "donde hacemos el periodismo en el que creemos". La web actualmente también ha borrado todo rastro de su presencia.

Es coautor del libro 'Hoy es mañana, relatos para repensar el futuro' y reside, según la nota registral, en San Fernando (Cádiz). "Yo no quiero ser un periodista objetivo, nunca lo he pretendido. No quiero ser un periodista neutral, sino que quiero ser un periodista que tome partido porque soy una persona politizada, ideologizada e influenciada, y utilizo el periodismo para luchar contra todo aquello que considero que es injusto", declaró en la misma entrevista.

Sus orígenes familiares no son en absoluto obreros. Su padre, Eduardo, era empresario y fundador de dos empresas: Dextinsur y Dextinsur Naval, aunque su actividad se remonta a 1977. Muy cofrade, sacaba el tiempo de donde no lo tenía para ejercer como hermano mayor y mayordomo de la cofradía de La Soledad de su localidad.

"Una vida precaria"

Eduardo falleció prematuramente en 2014 y la compañía es hoy una sociedad unipersonal bajo las riendas de la hermana de Pablo. Dextinsur tiene hoy más de 30 empleados, y ocupa unos talleres de 3.000 metros cuadrados, ubicados en un polígono industrial sobre unos terrenos de 4.500 metros. Posee quince vehículos industriales, un camión grúa y una amplia gama de máquinas y herramientas.

Dextinsur se dedica al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares. Muy vinculada a la Armada Española, entre su cartera de clientes en servicios contraincendios se encuentra el Ministerio de Defensa, dada su cercanía a las bases de Rota y Morón de la Frontera. También abarca segmentos como el industrial, naval y off shore, así como de recreo y ocio.

El creador de opinión jamás ha hablado de ello. Sí que ha referido en alguna entrevista, realizada a colación del libro de relatos que coescribió, que su madre cobra una pensión de viudedad "de 600 euros" y que su abuelo era "sindicalista del carbón" en Cádiz. "Soy un hombre de Cádiz, que tiene una vida precaria, una vida muy jodida", se definió en 'Al Descubierto'.

Captura de una publicación de Pablo maza Molina realizada en Mastodon. E.E.

También la izquierda ha sido objeto de sus críticas al censurar que están más centrados en el debate cultural que el mundo obrero al que decía pertenecer Pablo. "Yo sigo muy apegado al activismo de barrio. El activismo hay que hacerlo en las calles y la izquierda tiene que recuperar las calles y pisar los barrios. Menos teterías de Malasaña donde te cobran cuatro pavos por un muffin y más volver a los centros de trabajo… a las seis de la mañana en la puerta de los astilleros". Es decir, "bajar a los barrios y ver de qué se habla".

Porque, contaba, "de lo que se habla en los barrios es de si se va a poder llegar a final de mes, de si va a poder pagar los estudios de sus hijos, de si va a poder pagar el alquiler (...). Hay que estar siempre con los colectivos vulnerables y apoyar siempre a los colectivos vulnerables. Pero hay que conocer mejor a la clase obrera porque la clase obrera no está en eso".

Durante varios años ha llevado una doble vida, al descubierto hace escasos días. De hecho, hace tres años reconoció que "casi nadie en mi vida diaria, en las asociaciones, en el colectivo antifascista donde estoy… casi nadie sabe que soy PabloMM". Lo saben tres o cuatro personas de mi entorno (...). Pero no lo sabe ni mi familia". Hasta ahora.

