El truco más polémico de Pablo Motos para no engordar en verano: "Comerás un 30% menos"

Pablo Motos apura sus vacaciones mientras El Hormiguero sigue presumiendo de haber estado otra temporada más en la cresta de la ola y con una despedida realmente espectacular. El conocido presentador de Atresmedia suele ser muy activo en sus redes sociales. En especial durante el verano, donde acostumbra a mostrar todas sus aventuras.

Muchas de ellas están centradas en el deporte, ya que es un amante de muchas disciplinas que le ayudan a mantenerse en forma. Pablo Motos le dedica horas a los deportes de contacto como el boxeo, se ha especializado en el yoga y también acostumbra a darle duro a los deportes de agua como el buceo y, sobre todo, el wakeboard.

Sin embargo, no solo gracias al deporte se mantiene Pablo Motos en plena forma, también lo hace gracias a una peculiar dieta que suele seguir de manera bastante estricta y de la que ha hablado alguna que otra vez en su programa. Ahora, un vídeo suyo publicado en redes sociales ha corrido como la pólvora ya que muchas personas han reaccionado a los consejos nutricionales que ahí ofrece. El debate se ha generado en torno a su figura.

¿Cuál es el secreto de Pablo Motos para no engordar en verano?

Pablo Motos atraviesa desde hace meses por una situación un tanto complicada en cuanto a lo físico. Practicando boxeo, sufrió una gravísima rotura de las fibras de uno de sus tríceps. Esto le llevó a ser operado de urgencia y a tener que pasar un largo periodo de tiempo sin poder hacer muchos esfuerzos.

Ahora ya parece totalmente recuperado y es que se le ha podido ver recientemente luciendo una envidiable forma física. Buena parte de esa vigorosa y fornida imagen que ahora luce el presentador es gracias a la dieta que sigue, de la cual ha querido revelar ahora algunos secretos con sus seguidores. Unos consejos que han generado muchos comentarios al respecto.

"Desde que tú empiezas a comer hasta que a tu cerebro le llega la señal de saciedad, de que estás comiendo, pasan diez minutos y esos son mortales. En esos diez minutos tienes que intentar entretenerte con algo que no tenga muchas calorías. Olvida el pan, que es lo que te dejan en el restaurante, y come aceitunas o frutos secos. Con este consejo, según la neurociencia comerás un 20% o 30% menos".

Ese es para Pablo Motos el gran secreto para no poner unos kilos de más este verano. El conocido empresario audiovisual hace referencia a que en esta época se suele salir más a comer y cenar fuera de casa, especialmente cuando estamos de vacaciones.

Por ello, hay que tener cuidado con esos minutos que pueden jugar un papel clave a la hora de coger un peso innecesario comiendo de más. Eso sí, Motos reconoce que no basta solo con tener cuidado con esos 10 minutos que marcan diferencias. También hay que tener una dieta sana y equilibrada y hacer mucho deporte.

Él pone en práctica ambas rutinas. Especialmente la deportiva, ya que se le está pudiendo ver durante sus vacaciones poner a prueba su brazo con una espectacular rehabilitación a base de disciplinas acuáticas, una de sus mayores pasiones.

El propio presentador ha confesado que ya han pasado más de dos meses desde su operación y que sigue dando pasos hacia delante, sobre todo en la práctica del wakeboard: "72 días después de la operación de mi tríceps. ¡Vamos a probarlo en una situación real! A ver qué tal. La felicidad consiste en progresar. El año pasado no aguantaba surfeando ni quince segundos. Este año la cosa ha cambiado. Quería compartirlo".

Críticas al Pablo Motos 'nutricionista'

Pablo Motos acostumbra a mostrar su lado más sincero tanto en redes sociales como en televisión, pero eso le reporta también habitualmente importantes críticas. Ahora, después de hacer público su último consejo, muchos usuarios le han criticado de manera flagrante.

"La verdad no entiendo cómo un personaje público y que sigue mucha gente y que no es nutricionista, puede estar dando consejos de este tipo. Muchas personas adultas/adolescentes pueden verse reflejados en este mensaje y sentirse mal si se comen un trozo de pan en esos 10 minutos que tú dices".

Otra persona apuntaba en la misma línea lo siguiente: "Que alguien me diga qué estudios tiene Pablo Motos para hacer tal afirmación. Las señales de hambre y saciedad son innatas y deben seguirse, no fomentar la restricción alimentaria como se hace en esta publicación". Otros usuarios, por ejemplo, le indicaron que las aceitunas o los frutos secos no son opciones recomendables al tener muchas calorías.

