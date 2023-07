La llave de Puigdemont, ¿vale lo mismo el sí que la abstención?

Cinco días después de las elecciones, el escaño 172 que sumó el PP cambió en algo el endiablado tablero político en España. El voto exterior le ha dificultado aún más su objetivo a Pedro Sánchez, ya que si quiere investido presidente no bastaría contar con la abstención del partido de Puigdemont, sino que le obliga a votar sí. Hoy nos preguntamos ¿Vale lo mismo el sí que la abstención? ¿Tienen el mismo precio para Junts, teniendo en cuenta que las elecciones catalanas serán en el año que viene? ¿Cómo condiciona el calendario electoral catalán la decisión de Puigdemont? En el mes de junio, señalaba en una entrevista concedida al diario catalán Ara: "Pedro Sánchez no será primer ministro con los votos de Junts, no puede serlo, ¿por qué? Por muchas razones, pero por decirle una muy clara, Pedro Sánchez miente e incumple".

En las últimas horas, Coalición Canaria se ha abierto a facilitar su apoyo tanto a Sánchez o Feijóo. ¿Podría su voto dar la mayoría al bloque de la izquierda si Junts se abstiene? Lo analizamos con Fernando Garea, adjunto al director de EL ESPAÑOL, y Jordi Rodríguez Virgili, vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y profesor de Comunicación Política.

Sigue los temas que te interesan