El extraño caso de Tamara, la joven desaparecida en el Camino de Santiago: varios vecinos la vieron llorando

Su nombre es Tamara Kemmer. Es de origen alemán, pero reside desde hace años en Portugal. Hace unos días, como muchos turistas nacionales e internacionales, se adentró en la aventura de completar el Camino de Santiago. En su caso eligió la ruta primitiva, la más antigua, que recorre desde Oviedo hasta Santiago de Compostela a pie. Sin embargo, lo que parecía que sería una experiencia inolvidable se ha convertido ya en un extraño suceso con muchas incógnitas por resolver. Y es que a la joven se le perdió la pista el pasado día 25 de julio y nadie ha vuelto a saber nada de ella.

Tras completar la primera etapa del recorrido, Tamara llegó al pequeño municipio de Grado, en Asturias. Pero esta fue la última vez que la joven, de mediana edad, fue vista con vida. Fueron varios los vecinos los que la reconocieron tras la alerta difundida a través de las redes sociales. La habían visto sola llorando en un parque ubicado en el centro de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que varios de los allí presentes trataron de tranquilizarla y saber qué le ocurría, lo cierto es que el hecho de que no hablara español complicó la comunicación e hizo que los residentes no entendieran lo que sucedía.

Los últimos en verla avisaron al personal del Ayuntamiento para que lograran ayudarla. Pero para cuando estos llegaron, ya era demasiado tarde. Tamara ya no estaba y en el parque tan solo quedaba su mochila. La joven no responde las llamadas telefónicas de su familia y no da señales de vida. Un hecho que ha provocado que la Guardia Civil ya haya comenzado con la búsqueda de la joven. A través de las redes sociales, su familia ha hecho públicas fotografías de la peregrina para conseguir obtener información sobre ella en caso de ser vista por alguien.

Tamara Kemmer, la joven desaparecida mientras realizaba el Camino de Santiago.

El suceso mantiene en vilo a todo Alemania (su país de origen), Portugal (su lugar de residencia) y España (territorio donde se le perdió la pista). Según han confirmado sus familiares, todo apuntaba en un primer momento a que la joven había pernoctado en un albergue ubicado en la ciudad asturiana de Grado. Sin embargo, cuando se comprobó el registro, no había ningún dato sobre ella.

A pesar de que no se ha presentado ninguna denuncia, la Guardia Civil ya trata de localizar a la joven ante la imposibilidad de su familia de poder contactar con ella. Y es que, a pesar de que se encontró la mochila de la joven, en su interior no estaba su teléfono móvil. Eso sí, se cree que puede llevar su documentación con ella.

Tamara es una joven de mediana edad, pelo rizado y tez blanca. Su imagen ya ha sido difundida por redes sociales para tratar de dar con su paradero por medio de la participación ciudadana. Además, añaden que habla "alemán, inglés y portugués, pero no castellano", por lo que es posible que pudiera estar desorientada y perdida. Su familia ha pedido que, en caso de que se pueda aportar alguna información sobre ella, la gente se ponga en contacto con ellos a través de los teléfonos 628029936 y 696946436.

El caso recuerda al ocurrido hace apenas un mes, cuando otro peregrino desapareció haciendo el Camino de Santiago junto a sus dos hermanos. En este caso, era de origen francés y la historia acabó con final feliz. Todo se trató de un malentendido: el hombre decidió abandonar la ruta y volver a casa y no dio ningún aviso a sus familiares, que asustados alertaron de lo ocurrido.

