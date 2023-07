Los posibles fallos en la muerte de Amadeo en Benidorm: desangrado, sin implantes y con un golpe

Amadeo Anca murió a los 53 años tras pasar siete horas de agonía en una clínica dental de Valencia a la que acudió para colocarse una decena de implantes. El caso ha conmocionado a los vecinos de Benidorm (Alicante), ciudad en la que residía la familia, y ha acabado en el juzgado.

Su mujer, Liliana da Conceicao, ha denunciado a los responsables de la cirugía de su marido por un supuesto delito de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. La investigación todavía se encuentra en una fase muy incipiente y el juzgado está a la espera de recibir el informe definitivo de la autopsia, según confirmaron fuentes judiciales a EL ESPAÑOL, para tomar declaración a los implicados y averiguar qué falló.

No obstante, una de las hipótesis que se maneja es que la clínica pudo dañar el hueso al colocar los implantes. Según apuntan estas fuentes, este problema pudo desencadenar la hemorragia masiva que sufrió Amadeo, aunque los informes médicos que espera el juzgado deberán de confirmar esta posibilidad.

En la causa se ha incluido otro expediente médico del hospital La Fe de Valencia, donde fue trasladado el paciente tras siete horas de agonía, que recoge que Amadeo sufrió un golpe en la cabeza. La abogada que representa a la familia, Pilar Marí, pedirá el interrogatorio de todo el equipo médico que asistió a la víctima cuando llegó al hospital La Fe.

Por el momento, no figuran investigados en el procedimiento y el juzgado esperará a que se completen los informes médicos para valorar si cita a declarar a los responsables de la supuesta negligencia.

Buenos profesionales

La historia de Amadeo comienza este año, cuando finalmente da el paso y decide someterse a esta intervención para reponer una decena de piezas dentales. Quería recuperar la sonrisa y el placer de comer sin sufrir.

"Mi marido buscó varios profesionales y nos fiamos de esta clínica porque parecían buenos profesionales. A mí también me hicieron el presupuesto", cuenta Liliana a esta redacción.

La operación tuvo lugar el pasado 16 de mayo y la clínica derivó a Amadeo a otro centro de Valencia porque disponía de más recursos asistenciales para la cirugía.

La cirugía arrancó a las ocho en punto de la mañana y en teoría finalizó sin ninguna complicación. Pero horas después de entrar en sala, empezó a sentir mucho dolor en el pecho y a sangrar abundantemente por la nariz y la boca. Los profesionales que le atendieron tardaron siete horas en llamar a una ambulancia, según denuncia su familia.

Amadeo acabó falleciendo a última hora de la tarde por un shock hipovolémico tras sufrir tres paradas cardiorrespiratorias en el hospital La Fe de Valencia.

Liliana y su marido Amadeo, fallecido el pasado 16 de mayo tras una cirugía dental. CEDIDA

"En uno de los informes clínicos de La Fe pone que mi marido sufrió un golpe en la cabeza y quiero que me expliquen qué pasó. Quiero saber de dónde salió el golpe. Es posible que se produjera si le sujetaron la cabeza para sacarle las muelas. O se pasaron con la fuerza o se cayó. Él estaba mareado y muy pálido", explica Liliana.

El equipo médico del hospital La Fe comunicó los hechos al juzgado y al día siguiente declaró Liliana. "Estaba sola en Valencia, mi marido había muerto y no sabía qué hacer. Fui a declarar al juzgado con la misma ropa y llena de sangre".

Desde la clínica han emitido un comunicado en el que aseguran que "en todo momento se ha actuado de acuerdo a los estándares de calidad que respaldan nuestra actividad desde hace 24 años".

"Tras más de 25.000 intervenciones jamás se ha sucedido incidente alguno. La única intención de esta compañía es esperar a que el proceso finalice para conocer todos los detalles del mismo", subrayan los responsables.

"En el comunicado que envió la clínica dicen que, como el caso está en el juzgado, van a esperar a la autopsia definitiva. Ellos no entienden lo que reclamo, a mí lo que me diga la autopsia me da exactamente igual, lo que yo denuncio es que tuvo una hemorragia grave y esperaron 7 horas a llamar a una ambulancia cuando estaba sangrando por la boca y la nariz. Esto se podría haber evitado", lamenta la mujer de Amadeo.

A Liliana lo que más le preocupa ahora es su hija. "No quiere comer y tiene muchas pesadillas". La niña presenció toda su agonía.

"Hasta el día de hoy, no he recibido ninguna comunicación por parte de la clínica. Sé que tarde o temprano lo pagarán porque esto no puede quedar así, pero por mi hija esperaba una llamada. Tengo una niña de 7 años que estuvo presente en todo momento y ni siquiera nos preguntaron si necesitaba algo o si se encontraba bien. Nada", denuncia.

La colocación de implantes dentales es una intervención compleja y que implica ciertos riesgos, pero es habitual en las clínicas dentales porque el implante es considerado por los expertos como uno de los tipos de cirugía bucodental más seguros y fiables.

Según los expertos, algunos de los problemas más comunes son la infección, la lesión de otros dientes o vasos sanguíneos, los problemas de sinusitis y el daño a los nervios.

