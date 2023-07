La Policía busca un Nissan Juke blanco por atropellar a una embarazada: lo han identificado al estilo CSI

Era como encontrar una aguja en un pajar y la Policía Local de Las Torres de Cotillas ha conseguido identificar al famoso coche blanco del que hablaban los testigos del terrible atropello de Astou. Un Nissan Juke es el vehículo con el que supuestamente fue arrollada esta senegalesa, de 35 años, la noche del 16 de julio, cuando todavía estaba embarazada de ocho meses y se encontraba cruzando -junto a sus dos hijos- por un paso de peatones por el que se accede al parque de la ermita de la calle de la Cruz.

La Policía Local sumaba doce días trabajando sin descanso en varias líneas de investigación, visionando decenas de grabaciones de cámaras de seguridad de negocios y gasolineras de la localidad, así como de polígonos industriales y carreteras. Inicialmente, el principal sospechoso era un joven, de 25 años, con antecedentes, al que le prestaron un Kia Carens, de color blanco, durante el fin de semana en el que se produjo el atropello de esta embarazada en la localidad murciana de Las Torres de Cotillas.

"Era un línea inicial que apuntaba hacia el atropello, pero luego se confirmó que no tenía nada que ver el Kia Carens", tal y como aclaran a este diario fuentes de la investigación. La Policía Local no tiró la toalla y siguió trabajando en otras líneas de investigación, buscando cámaras de seguridad de negocios de la zona. "Esto es un puzle con 300.000 piezas". De hecho, lograron dar con dos piezas clave: las grabaciones de un comercio situado a 33 metros del paso de peatones donde se produjo el atropello y un local hostelero que enfoca a la rotonda que da acceso al citado paso.

El Nissan Juke que busca la la Policía Local de Las Torres de Cotillas es un modelo del año 2017 o 2019.

Aquel domingo 16 de julio, a las 23 horas, 42 minutos, y 5 segundos, Astou es filmada por las cámaras del local, caminando muy despacio, fruto de su avanzado estado de gestación, en dirección al parque de la ermita de la calle de la Cruz donde le espera su esposo: Khadj. EL ESPAÑOL ha visionado esas imágenes en las que previamente, aparecen caminando más rápido y en la misma dirección, los dos hijos de Astou. Los niños van acompañados de una prima mayor, ajenos a la desgracia que va a sufrir su mamá cuando cruce detrás de ellos por el mismo paso peatonal.

La Policía Local torreña ha tirado del ingenio propio de la mítica serie CSI, para analizar este primer vídeo y obtener una información vital para localizar al vehículo que perpetró el atropello: "El ancho del comercio es de 2 metros y 40 centímetros, la mujer tarda siete segundos en recorrerlo, lo que nos permite establecer que tardó entre 112 y 114 segundos en caminar los 33 metros que la separaban del paso de peatones".

A partir de esa franja de tiempo, inferior a dos minutos, los investigadores han cuadrado las cámaras de seguridad de establecimientos próximos al cruce peatonal, para analizar todos los coches que pasaran en ese momento. Un trabajo de chinos, en el que se han dejado las pestañas visionando las imágenes que les han cedido los dueños de los locales. "Todos los comerciantes se están volcando para resolver el caso". Tanto es así que las cámaras de un hostelero les han conducido hasta un Nissan Juke porque enfocan a una rotonda -previa al paso de peatones-.

EL ESPAÑOL también ha visionado ese vídeo donde se aprecia un Nissan Juke saliendo de la avenida Diputación. Por delante, lleva un turismo, de color oscuro, pero una vez que este coche toma la rotonda se produce el momento clave para los investigadores: "El Nissan sale de la avenida Diputación y acelera hacia el paso de peatones de la calle de la Cruz".

Prueba de ello es que las cámaras del mismo comercio que filmaron a Astou, caminando hacia el paso peatonal, para reunirse con su familia, también cazaron justo después al conductor del Nissan Juke a las a las 23 horas, 42 minutos, y 54 segundos. Otro elemento probatorio para la Policía Local lo constituye la reacción que tiene el conductor del coche oscuro que circulaba por delante del Nissan sospechoso: "El conductor del turismo debió escuchar el impacto del atropello porque no salió de la rotonda, sino que dio dos vueltas, muy despacio, para ver lo que había sucedido".

Turismo que conducía delante del Nissan Juke, a cuyo conductor busca la Policía Local porque podría tener datos del vehículo infractor.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alberto Ruiz, ha agradecido la implicación que está demostrando la Policía Local con el caso de Astou: "Todos los agentes, tanto los que están libres como los que están a disposición, se encuentran trabajando por voluntad propia". Ruiz pide colaboración ciudadana para localizar el vehículo sospechoso del que se desconoce la matrícula. "A ver si la ciudadanía nos puede ayudar a localizar el Nissan Juke, un modelo de color blanco, del año 2017 0 2019".

Para llegar a determinar el vehículo que conducía el supuesto autor del atropello de Astou, los agentes antes han desechado otras dos líneas de investigación. Un Citroën C4, de color blanco, cuya conductora pasó por el paso de peatones, pero de la que se ha podido demostrar por el análisis de las cámaras y la medición de los tiempos que no coincidió con la senegalesa Astou. Por si no fuera poco, a pesar de que en las imágenes solo se aprecian unos números de la matrícula del Citroën, los agentes dieron con la dueña del coche y se entrevistaron con ella verificando su inocencia.

La otra línea de investigación descartada ha sido la del Kia Carens que conducía un veinteañero con antecedentes penales. Los policías locales pidieron colaboración a la Guardia Civil porque el sospechoso estaba en Sevilla, no respondía a las llamadas de los agentes y podría estar escondido en el Barrio de las Tres Mil Viviendas.

Cuando fue localizado se comprobó que la misma noche en la que fue atropellada Astou, el domingo 16 de julio, este joven solicitó una grúa en la ciudad hispalense, para el Kia Carens: "Había que descartar esa línea porque el vehículo se encontraba a más de 600 kilómetros y se comprobó que solicitó una grúa, justo veinte minutos después del atropello".

De forma que hace tres días concluyeron que el vehículo sospechoso era un Nissan Juke, blanco. "Tenemos acotado perfectamente el coche: marca y modelo", tal y como confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación. Existen fotogramas del Nissan Juke, pero no se aprecia la matrícula y la Policía Local pide la colaboración ciudadana: "Queremos que nos faciliten toda aquella persona que haya tenido una visual del vehículo o información acerca de ese tipo de coche porque lo estamos buscando".

El Kia Carens, de color blanco, que inicialmente buscaba la Policía Local de las Torres de Cotillas dentro de una de sus líneas de investigación del atropello a una embarazada. Cedida

Los agentes han peinado el itinerario por el que huyó el conductor sospechoso: la calle de la Cruz, en dirección a Alguazas, pasando por la calle Antón Tóbalo y la avenida del Trabajo, hasta la rotonda del Barrio de la Florida donde fue localizado el bolso de la víctima del atropello. Este complemento de Astou se cayó en el asfalto, tras llevarlo el conductor del Nissan Juke, sobre el capó, durante su huida. Tales pesquisas han permitido a los policías reconstruir el suceso y averiguar la existencia de tres nuevos testigos que podrían aportar información de "interés" para la investigación.

La Policía Local también hace un llamamiento para que los vecinos les ayuden a localizarlos o para que esos tres testigos se personen en dependencias policiales si leen este reportaje. Se trata del conductor del coche oscuro que circulaba por delante del Nissan Juke, antes de producirse el atropello y que podría haber visto el número de matrícula. Además, se busca al conductor de un Ford C-Max, de color gris, y a su acompañante: un chico vestido con una camiseta negra, con el lema 'Fuck', y un pantalón rojo, que en la noche de autos estaba comprando tabaco.

Entretanto, la pobre Astou continua ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Arrixaca. "Sigue en coma inducido y tiene bastante fiebre", según detalla José Antonio Marín Cámara, socio gerente de MCJ Abogados y que asume la representación legal de esta familia senegalesa. El pronóstico de esta madre de tres hijos sigue siendo reservado, pasados once días desde que ingresó de urgencia tras sufrir una embestida brutal: "Le van a practicar una traqueotomía".

Marín Cámara mantiene contacto diario con los médicos de La Arrixaca y con el cabeza de familia, Khadj, para conocer la evolución de su esposa y de su hijo. El pequeño Papa también acabó en la UCI tras nacer durante una cesárea de urgencia a la que fue sometida Astou. Todo ello, después de ingresar en el hospital con un grave traumatismo craneoencefálico fruto del presunto atropello que sufrió esta gestante en un paso de peatones con señalización vertical luminosa. "El bebé ya está en planta, pero no hay prevista una fecha para darle el alta porque está con una sonda".

La senegalesa Astou, junto a su marido, Khadj, con uno de sus hijos, en su domicilio familiar. Cedida

- ¿Le quedarán secuelas a la madre o a su bebé?

- José Antonio Marín Cámara: Están esperando a que Astou despierte del coma para ver las secuelas que tiene. No reacciona a los estímulos. Hasta que no despierte no se podrá comprobar si tiene secuelas neurológicas, una lesión cerebral o si ha perdido la capacidad de andar, de hablar… Las expectativas de Astou no son nada buenas.

En cuanto a su hijo, no tiene lesiones traumatológicas, aunque existe la posibilidad de que tenga secuelas y eso solo se sabrá conforme vaya creciendo. Por ejemplo, puede tener problemas locomotores, pero no se detectarán hasta que empiece a caminar. De forma que habrá que llevar un seguimiento del bebé para ver si tiene secuelas, como consecuencia del impacto del coche o del parto prematuro que fue provocado en una cesárea.

El letrado ya ha denunciado el atropello en los juzgados de Molina de Segura y ahora centra sus esfuerzos con el Consorcio de Compensación de Seguros, para que se haga cargo de los gastos médicos de Astou y Papa: la mujer y el hijo de Khadj, un empleado agrícola, de 43 años, que se enfrenta a una situación hospitalaria terrible, sin poder descuidar a sus otros dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 4 años.

"A la vista de los días que han pasado sin identificar ni al autor del atropello ni al vehículo, el Consorcio de Compensación de Seguros tiene que empezar a asumir los gastos médicos de la madre y de su hijo", tal y como remarca el socio gerente de MCJ Abogados.

"Una de las funciones del Consorcio es asumir la responsabilidad civil en los casos en los que el autor de un accidente de tráfico no está identificado y ya es el momento de que asuman esa obligación. Todo ello, sin perjuicio de que luego, si la Policía Local localiza al autor del atropello, el Consorcio puede ejercer una acción de repetición contra ellos".

Todo apunta a que la colaboración ciudadana será clave para dar caza al dueño del Nissan Juke que aquella noche del 16 de julio rompió a un matrimonio feliz que aguardaba la llegada de su tercer hijo. Solo con su detención podrá responder económicamente y penalmente ante la Justicia.

