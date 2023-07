Buscan en Sevilla el Kia del hombre que atropelló y dejó en coma a una embarazada en Murcia

Un exconvicto podría ser el supuesto autor del atropello que casi le cuesta la vida a Astou: una senegalesa, embaraza de ocho meses, y que fue brutalmente embestida cuando cruzaba por un paso de peatones en la localidad murciana de Las Torres de Cotillas. La Policía Local trabaja a destajo para dar con el conductor del vehículo que se dio a la fuga tras arrollar a la gestante y un confidente les ha facilitado información que les ha llevado a abrir una línea de investigación sobre un joven, de 25 años, con antecedentes.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva al fotograma del vehículo sospechoso con el que trabaja la Policía Local de Las Torres de Cotillas: un Kia Carens, blanco, filmado por las cámaras de seguridad del Polígono Industrial de Ceutí. El color del vehículo coincide con el dato que facilitaron a los agentes los testigos del siniestro, ocurrido a las 23.45 horas del domingo: "Un coche blanco". La otra característica que concuerda con las pesquisas policiales es el capó, ya que el supuesto autor del atropello, tras llevarse por delante a la embarazada, condujo durante varios kilómetros con su bolso sobre el morro y el diseño del capó del Kia hace factible tal situación.

El atropello de Astou ha consternado a todo el país porque esta senegalesa, de 35 años, se encuentra en coma inducido, debatiéndose entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca. Todo ello, después de ser sometida a una cesárea de urgencia para salvar a su bebé. Un niño, llamado Papa, que nació gracias a que la Policía Local logró mantener las constantes vitales de la mujer hasta la llegada del personal de la UME de Alcantarilla, encargados de estabilizarla y trasladarla con garantías a La Arrixaca. Allí, los médicos obraron un milagro doble: salvar a la madre y traer al mundo al pequeño de solo ocho meses.

Tal fue la oleada de indignación que se extendió entre los vecinos de Las Torres de Cotillas y de los pueblos limítrofes que una persona se puso en contacto con la Policía Local para darles un soplo. "Un familiar del propietario de un Kia Carens, de color blanco, llamó para alertar de que su dueño cometió un atropello hace unos años y se dio a la fuga", según confirman fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL. "El confidente aseguró que sospechaba de su propio familiar".

Atropello de una mujer embarazada

El propietario del citado vehículo reside en Lorquí y los policías torreños no tardaron un segundo en plantarse en su casa para interrogarle. "No decía cosas coherentes, no sabía dónde estaba el Kia Carens y cambaba de versión continuamente". De modo que los agentes le apretaron hasta que confesó el verdadero paradero del vehículo: "Aseguró que se lo dejaba habitualmente a un amigo y estaba de viaje en Sevilla".

Cuando rastrearon los datos del citado amigo saltaron las alarmas: "Tiene un montón de antecedentes, algunos por tráfico de drogas, y ha estado en la cárcel por un homicidio". EL ESPAÑOL ha podido saber que la Policía Local trata de contactar con este joven, de 25 años, y que en estos momentos se encuentra con el vehículo más buscado del país: un Kia Carens, de color blanco, del que se está haciendo un barrido de las cámaras de seguridad de Las Torres de Cotillas y de municipios próximos.

El objetivo de este análisis es conocer los movimientos que realizó el vehículo durante el pasado fin de semana. "Se ha intentado contactar con esta persona que conduce el Kia y no hay forma de que coja el teléfono. Posiblemente, se encuentra en el Barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla", tal y como detallan las citadas fuentes de la investigación.

Este veinteañero suma 72 horas sin responder a los requerimientos de la Policía Local. "No está identificado como el autor del atropello, de momento, es una vía de investigación porque conduce un coche con las características del autor del atropello y ahora mismo se encuentra en Sevilla". De manera que los policías ya han informado de la situación a la Guardia Civil para que tome cartas en el asunto, a la vista de que el joven y el vehículo se encuentran en otra comunidad autónoma.

"Tiene un vehículo que queremos que traiga a Las Torres de Cotillas porque lo queremos investigar para realizar las pesquisas pertinentes, con el objetivo de buscar indicios sobre el atropello. Se le empezó a buscar el lunes. Le ha podido dar tiempo a cambiar las lunas y el capó porque ha estado dos días sin coger el teléfono".

