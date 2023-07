Quién es Iván Álvarez, el primer español elegido como 'hombre más guapo del mundo'

En sus últimas entradas de Instagram, Iván Álvarez ofrece todo un álbum de imágenes dedicadas al concurso 'Mister Supranational 2023'. Este joven, nacido en el municipio pontevedrés de Mos hace 30 años, dedica un buen despliegue al torneo. Sale en los días previos, posa con algunos invitados y, por fin, deja clavada la fotografía final: esa en la que sale como vencedor del campeonato. La que lo galardona, en resumen, como el hombre "más guapo del mundo".

Iván Álvarez Guedes es el primer español en conseguirlo. Y, por lo que sube a sus redes y ha podido comentar en algunos medios, su vida orbita entre dos parcelas principales. Una es la belleza y la moda, esa que le ha hecho aspirar a este galardón internacional, y otra es su trabajo (que le une también con otra de sus aficiones: el motor).

Licenciado como ingeniero Industrial, Álvarez trabaja como 'project manager' de una mutlitnacional alemana en este sector en la ciudad de Vigo, dentro de su propia provincia. Según ha declarado en estos meses, su jornada transcurría entre las ocho horas laborales y el cuidado y preparación para el torneo: el joven se ha enfocado en una dieta saludable de seis comidas al día y al entrenamiento en el gimnasio.

Su elección en la gala tuvo lugar este fin de semana en Polonia. Iván Álvarez se impuso a otros 33 candidatos de varios países del mundo y estuvo 12 días en las diferentes clasificaciones. Al acabar y salir seleccionado, el pontevedrés ha mostrado su estupefacción.

"Todavía no me lo creo", ha afirmado al diario digital Nius. En este mismo medio ha explicado que "la aventura" surgió en 2021 de forma casual. Entonces, la organización en España le propuso representar a su provincia, Pontevedra, en el certamen nacional. Iván, que siempre dice que le encantan los retos, se apuntó. Y lo ganó, iniciando esta trayectoria mayor.

En agosto de 2022 fue elegido como el hombre más guapo de España y le puso en el trampolín para el certamen mundial. Desde entonces, no ha parado. "He estado trabajando mis ocho horas y el resto del tiempo lo dedicaba a prepararme para el concurso", comentaba.

Alimentación saludable, seis comidas diarias al día y mucho ejercicio físico eran la receta. "Me pasaba mis horas libres en la cocina y en el gimnasio", apuntaba. Dedicaba entre tres y cuatro horas diarias a esculpir sus músculos. "Hay una parte que no puedes preparar. Porque no solo se valora un físico, el elegir un cuerpo o una cara bonita", contemplaba el joven.

Según sus palabras, "el físico es menos de un 30% de lo que se valora". Iván Álvarez añadía que importan otras cuestiones como la amabilidad, la humildad, la oratoria o la pasarela. "Buscan a una persona respetuosa, educada, comunicativa y que esté implicada en causas sociales", enumeraba. Iván Álvarez, por ejemplo, colabora desde hace años con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Presión por el torneo

El modelo reconoce que, en determinados momentos, lo pasó mal debido a la presión. "No puedes dejar de pensar que, al final, no te estás representando solo a ti sino a todo un país", confesaba a Nius. Al final, resolvía, logró disfrutar de la experiencia. Y la ganó: este gallego será a partir de ahora el embajador de 'Mister Supranational'. Eso significa que formará parte de la organización y del jurado que elegirá al hombre que recogerá su corona el año que viene.

Además, ha multiplicado su número de seguidores. Desde que se conoció que era el hombre más guapo del mundo, las cifras de las redes sociales no han parado de aumentar. Tenía unos 6.000 antes del certamen y ahora roza supera los 24.000. "La verdad es que me han llegado muchísimos mensajes que no he podido contestar", expresaba. Algunos, preguntándole por su estado civil, que es soltero. "Ha habido de todo", cavilaba.

