La tensa espera de Khadj: su mujer en coma tras ser atropellada en Murcia y el bebé, en la UCI

El nacimiento de Papa estaba previsto para el 6 de agosto, pero su parto se adelantó a la madrugada de este lunes 17 de julio porque su madre fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga tras arrollarla en un paso de peatones. Tres días después, este bebé todavía no ha sentido el calor de los brazos de su mamá, Astou, porque ella está en coma y el pequeño Papa sigue ingresado en la UCI neonatal del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. "El día que mi esposa y mi hijo salgan del hospital será el más feliz de mi vida", subraya Khadj Sy, encendiéndose un pitillo que se consume tan rápido como el estado de nervios en el que vive.

"Si existe una palabra más grande que gracias se la diría a todos los médicos que salvaron a mi mujer y a mi hijo, pero solo puedo decirles muchísimas gracias cada vez que les veo", según remarca este senegalés, de 43 años, mientras EL ESPAÑOL le acompaña a La Arrixaca para visitar a su esposa y a su bebé, acompañado de su abogado, José Antonio Marín Cámara.

El reloj marca las diez de la mañana y ocho minutos de este miércoles, cuando Khadj comienza su dura rutina diaria por el edificio del hospital general donde su esposa, Astou, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. El parte médico de la víctima no ha cambiado durante las últimas 24 horas, tal y como confirma una portavoz de La Arrixaca: "Permanece estable dentro de la gravedad".

La bella Astou, de 35 años, en una imagen cedida por su marido.

Un par amigos de Khadj se quedan en la sala de espera, junto al periodista, porque solo pueden entrar a la UCI el marido de Astou y su abogado. "Esperemos que pronto encuentren al autor del atropello y lo arresten", masculla indignado, en un perfecto castellano, uno de los amigos de Khadj que trabaja de chófer en El Mosca. El silencio que se respira en la sala te quiebra el alma, a la espera de tener noticias sobre la evolución de Astou: una bella senegalesa, de 35 años, madre de tres hijos, y empleada en el sector agrícola. "Sigue intubada, sedada y en coma inducido", tal y como subrayan Khadj y su abogado, José Antonio Marín Cámara, a la salida de la UCI.

"Los médicos dicen que está mejor", añade esperanzado el cabeza de familia, un inmigrante senegalés que pensaba que había dejado atrás el peor momento de su vida cuando en 2006 se lanzó al mar en una patera para buscar trabajo en España, casarse con Astou y tener hijos.

La familia que construyeron Khadj y Astou la ha roto un conductor, convirtiéndola en un puzle con las piezas separadas: su mujer está ingresada en el hospital general, y a unos 500 metros, en el hospital maternal, su bebé sigue en la UCI, mientras que a 22 kilómetros, en el domicilio familiar de Las Torres de Cotillas, aguardan noticias de su mamá y de su hermano sus otros dos hijos: una niña de 7 años y un niño de 4 años.

"Una paisana y mi sobrina se están encargando de cuidarles porque yo me paso el día yendo y viniendo al hospital: a mi mujer la puedo visitar dos veces al día y al bebé cada dos horas", resume sobrepasado por la situación este senegalés, de 43 años, empleado en una firma agrícola.

- ¿Cómo están viviendo sus hijos esta terrible situación?

- Khadj: Todos los días me preguntan muchísimo cuándo volverá mamá a casa y cuándo podrán conocer al bebé. Tienen muchas ganas de conocer a su hermano pequeño, Papa.

El viacrucis hospitalario del cabeza de familia prosigue en el Hospital Maternal de la Arrixaca, donde su tercer hijo, Papa, suma 72 horas en la UCI neonatal. De camino a esa zona de la ciudad sanitaria no para de sonar el móvil de Khadj: son continuas las llamadas de amigos y familiares, interesados en conocer el estado de salud de su mujer y de su bebé. También le preguntan por la investigación que asume la Policía Local de Las Torres de Cotillas, para dar con el paradero del conductor que atropelló supuestamente a Astou en un paso de peatones.

La senegalesa Astou, junto a su marido, Khadj, con uno de sus hijos, en su domicilio familiar. Cedida

A cada paso, recibe una llamada o un WhatsApp. También son varias las personas que han acudido a La Arrixaca a visitar a un familiar y que espontáneamente se acercan a saludar con cariño a Khadj, dejando a un lado sus quebraderos de cabeza personales. No conocen de nada a este senegalés, pero el atropello de su mujer -embarazada de ocho meses- ha sido noticia en todos los medios de comunicación y se acercan al marido de Astou con el rostro compungido por el trance que está sufriendo.

- Desconocida: Perdona, soy vecina de Las Torres de Cotillas. ¿Eres el marido de la mujer embarazada a la que han atropellado?

- Khadj: Sí.

- Desconocida: ¿Cómo está tu esposa y tu hijo?

- Khadj: Mejor, gracias.

Estas muestras de apoyo que recibe Khadj le ayudan a no venirse abajo. "No me han dicho cuando le darán el alta al bebé", apunta, haciendo tiempo para entrar a ver a su hijo en la UCI neonatal. El protocolo de visitas es estricto: "Tengo que entrar solo". El tiempo que pasa junto a la cuna de su bebé es corto y duro porque solo puede acariciarle: "Estoy deseando poder abrazarle porque todavía no he podido hacerlo".

En una de esas visitas le ha hecho un vídeo de unos segundos que muestra al periodista y que resulta desolador por el aparataje que rodea al bebé: "Está intubado y con muchos cables". El personal de La Arrixaca lo tiene entre algodones para controlar sus constantes vitales, para monitorizar cada latido de su pequeño corazón, su respiración...

"El bebé, aparentemente, está bien, pero hay que ver que no tenga ninguna lesión por el atropello", tal y como explica una integrante del equipo médico que estaba de guardia durante la madrugada de este lunes, cuando Astou ingresó de urgencia con pérdida de masa encefálica tras ser embestida por un coche. El aviso entró al borde de la medianoche al Servicio de Ginecología y Obstetricia. "Se movilizó a más de 20 profesionales: intensivistas, ginecólogos, pediatras, anestesistas, enfermeras...

Personal médico del Hospital Virgen de la Arrixaca durante una intervención en una imagen de archivo. Carm

Todo el personal médico trabajó bajo una presión tremenda y a contrarreloj: el objetivo era traer al mundo, sano y salvo, al bebé, y que la madre no perdiese la vida mientras era sometida a una cesárea emergente. "Hicimos una valoración conjunta, tanto de la madre como del feto, y al final se decidió trasladarla a la UCI del hospital general para hacer una primera estabilización de la paciente".

El protocolo de politraumatismo que se activa en caso de accidente de tráfico se desarrolló a la velocidad de la luz: valoración de las constantes vitales, estabilización hemodinámica, ecografía fetal, analíticas... "Una vez que vimos que teníamos un margen de estabilidad fue cuando decidimos hacer la cesárea emergente: había que encontrar el equilibrio entre riesgo y beneficio para la paciente y el feto".

Y vaya si encontraron ese equilibrio: sometieron con éxito a Astou a una cesárea que solo duró 3 minutos, cuando la media oscila de 20 a 30 minutos. "Decidimos hacer la cesárea emergente porque no sabíamos si la paciente iba a aguantar y la intervinimos en la UCI, sin llegar al quirófano. Dentro de lo compleja y rápida que fue la situación, estamos contentos porque todo fluyó bastante bien". Ahora toca esperar a ver cómo evolucionan madre e hijo: "Las primeras 48 horas son fundamentales".

- ¿Cuándo fue la primera vez que le dejaron ver a su hijo?

- Khadj: Nació a la 1.22 de la madrugada y pude entrar una hora después. El médico me dijo que el bebé estaba perfecto, pero cuando le vi sentí pena por lo que le había ocurrido a su madre.

Las siguientes visitas de este senegalés a su bebé han sido muy distintas a la que realizó horas después de presenciar el atropello de su esposa. "Ahora le hablo y acaricio", remarca esbozando una tímida sonrisa. "Todos los días vengo dos o tres veces al hospital para ver a mi hijo: Papa". Entre viaje y viaje también ha sacado tiempo para contratar los servicios de José Antonio Marín Cámara: socio gerente de MCJ Abogados.

Khadj junto a su abogado, José Antonio Marín Cámara, tras visitar este miércoles a su mujer en la UCI de La Arrixaca. Badía

El letrado acompaña a Khadj al hospital para recabar los informes médicos de Astou. "Voy a para presentar una denuncia en los juzgados de Molina de Segura", tal y como avanza el abogado José Antonio Marín Cámara. "Entendemos que se ha producido la presunta comisión de un primer delito, consistente en ausentarse del lugar donde se ha producido un delito de tráfico, un segundo delito de lesiones muy graves y un tercer delito de conducción por imprudencia muy grave".

La investigación abierta por la Policía Local de Las Torres de Cotillas avanza a buen ritmo: ya tienen un vehículo sospechoso que cuadra con la descripción del coche blanco que dieron los testigos del atropello, ocurrido este domingo por la noche, en el paso de peatones por el que se accede al jardín de la ermita de la calle de la Cruz. Es un Kia Carens, conducido por un joven, de 25 años, con antecedentes, y al que están tratando de localizar en Sevilla con la ayuda de la Guardia Civil.

- ¿En caso de que el conductor sea localizado a qué horquillas de penas de cárcel se podría enfrentar?

- José Antonio Marín Cámara: Ahora mismo no se puede cuantificar, a la espera de la investigación de la Policía Local. Habrá que ver muchos elementos que definirán el tipo penal en el que nos movemos. Creo que será una imprudencia grave o muy grave, a la vista de las lesiones que presenta Astou. Esperamos que la evolución de Astou sea favorable porque, afortunadamente, el bebé se ha salvado gracias a la magnífica intervención de los médicos de La Arrixaca.

- ¿Qué ocurriría si no se logra identificar al conductor que se dio a la fuga tras el atropello?

- Si no se pusiera determinar la titularidad del vehículo causante del accidente, el Consorcio de Compensación de Seguros tendrá que responder civilmente de los daños y perjuicios que se le han ocasionado a la familia. Todo ello, sin perjuicio de que si ulteriormente se identifica al conductor del vehículo y a su aseguradora, el Consorcio podrá repetir las cantidades económicas que se hayan satisfecho.

Todo apunta a que la indemnización que percibirá Khadj será muy elevada, aunque a este hombre de familia lo único que le importa ahora es que su esposa, Astou, y su tercer hijo, Papa, regresen sanos a casa. "Estoy sin dormir desde el domingo".

