Munilla y Sanz, los obispos que cargan contra el PP por su tibieza en defensa de los valores cristianos

El obispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, irrumpió de lleno en la campaña electoral con un artículo publicado el pasado 14 de julio en El Debate, titulado “Elecciones generales: alternancia o alternativa”. El título ya dejaba ver por dónde irían los tiros: mandó, sin mencionar directamente las siglas, un mensaje al PP, pero sobre todo a los votantes católicos del PP: votar a Alberto Núñez Feijóo es casi votar por la continuidad de algunas políticas del Ejecutivo actual que van en contra de los valores de la Iglesia.

“Desde mi conciencia ciudadana y mi referencia moral cristiana, emerge una duda. Si hubiera un cambio de gobierno que pusiera fin a estos dislates con una mayoría plena o compartida con afines, ¿estaríamos hablando de una alternancia o de una alternativa? Porque venir más o menos a lo mismo, pero gestionado por otros gestores, sería lamentable (...)”, escribió Sanz.

“(...) No basta una alternancia, necesitamos una real alternativa sin palabras huecas o morosas que terminen dejando las cosas como están. Una alternativa en donde los cristianos no pedimos privilegios, sino libertad ante las líneas rojas infranqueables: la vida en todos sus escenarios (naciente, creciente y menguante), la verdad verificable en programas políticos que no mienten, la libertad religiosa y cultural, la libre elección educativa de los padres para sus hijos (...)”, prosiguió.

En declaraciones a este periódico, el interlocutor del PP con los obispos, Esteban González Pons, ha evitado valorar la carta. "Atendemos esta carta desde el respeto que merece pero no valoramos cartas de obispos. Tenemos el máximo respeto a la Iglesia y somos un partido democristiano. Nosotros tenemos nuestra misión y la Iglesia tiene la suya", ha dicho en conversación con EL ESPAÑOL.

La arremetida de Sanz a la tibieza del partido de Alberto Núñez Feijóo en la defensa de postulados católicos innegociables como la oposición al aborto se suma a la que el obispo de Orhiuela-Alicante, José Ignacio Munilla, protagonizó el pasado febrero: entonces, el prelado acusó al PP directamente de “traición”, en el contexto de unas declaraciones de Feijóo sobre la ley del aborto que su partido recurrió hace 13 años, sobre la que dijo que era “correcta” y estaba “bien construida”. “La traición del Partido Popular a la causa de la vida es total y absoluta. No se puede ir más lejos: han asumido todos los parámetros de la izquierda más radical”, dijo Munilla.

Munilla y Sanz no son los únicos. Desde la llegada de Vox a las instituciones en 2019, son varios los obispos que se han posicionado con dudas frente al PP y han visto en el partido que dirige Santiago Abascal una opción más coherente para el voto católico. De manera más o menos directa, prelados como Demetrio Fernández (Córdoba), Rafael Zomorza (Cádiz-Ceuta), Fidel Herráez (Burgos) o Juan Antonio Reig (Alcalá de Henares), han mostrado de forma pública o privada su preferencia por Vox antes que por el PP actual.

La posición oficial

Por su parte, la posición de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de cara a los próximos comicios, se mantiene neutra, con un llamamiento a los católicos a votar según “los valores del Evangelio”. El pasado junio, su secretario general Francisco César García Magán, hizo hincapié en votar igualmente en la defensa de la vida, con alusiones al aborto y la eutanasia.

“Confiamos en nuestros fieles, están suficientemente formados, saben cuáles son las pautas de la Iglesia, y ahí hay unos valores constitutivos del Evangelio, entre ellos, la defensa de la vida en todo el arco, desde su inicio hasta su fin natural”, dijo García Magán, también arzobispo de Toledo.

Pero el prelado también mandó un mensaje indirecto contra alguno de los postulados políticos que plantea Vox, como es el caso de la inmigración. García Magán se refirió a que, cuando el “hábitat geográfico” donde ha nacido una persona no le permite tener unas condiciones dignas “tiene derecho a buscar un lugar mejor donde vivir”.

La CEE ya se manifestó el pasado marzo sobre otro tema polémico que defiende el PP, como es la gestación subrogada, que pasó a primera línea del debate público con el caso de Ana Obregón. García Magán expresó las “reservas” de los obispos sobre esta práctica, ante la que dijo que las mujeres “no son incubadoras” porque “ser madre no es, en sentido estricto, un derecho”.

Sobre el mismo caso también se pronunció Munilla, señalando directamente al PP. En un tuit crítico en el que mostraba una captura de un titular de prensa sobre la apertura del partido a regular la gestación subrogada.

Cambios en el programa

El PP es el único partido que menciona el “humanismo cristiano” en sus estatutos. Sin embargo, en su último programa para estas elecciones generales, no hace referencia a la Iglesia una sola vez o a la asignatura de Religión, como sí ocurrió en sus propuestas para anteriores comicios.

En las 74 propuestas ‘populares’ para el 23-J, el partido se compromete a “trabajar para garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa, promoviendo el diálogo y la cooperación con las confesiones a través de los instrumentos jurídicos existentes”.

En particular, sin mencionar a la Iglesia, el partido promete que “se extenderán los beneficios fiscales a las confesiones religiosas con notorio arraigo y se potenciará el papel y la autonomía de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa”. El PSOE ya propuso una equiparación fiscal para todas las confesiones existentes en España.

Sobre el aborto y la eutanasia, no está dentro del PP la derogación de las leyes vigentes, sino de algunas reformas. Así, en el caso del aborto, los ‘populares’ plantean introducir el consentimiento de los padres o los titulares de la patria potestad de las menores de edad. Sobre la eutanasia, el partido revisará la ley en función de la “opinión de su Comité de Bioética” aunque garantizará, eso sí, “el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios”.

Pese a las críticas de algunos obispos y la ausencia de compromisos específicos con la Iglesia en el programa, el PP mantiene a través de González Pons sus canales de comunicación abiertos con la Conferencia Episcopal, tras haberse enfriado con la anterior dirección.

"Hacemos un acompañamiento respetuoso a la Iglesia igual que ella lo hace a la política", ha asegurado el político.

El PP sigue siendo el partido en el que más electores católicos confían. Cuatro de cada 10 católicos practicantes votarán al PP en las próximas elecciones, seguido del PSOE y Vox, según datos del CIS de este año. En la suma de practicantes y no practicantes, los católicos que confiarán en Feijóo alcanzan en los sondeos un 80%.

