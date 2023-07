Los motivos de la ruptura de Sonia y Selena: así es su vida 22 años después de su éxito 'Yo quiero bailar'

En el año 2001 no había discoteca, chiringuito playero o emisora de radio en la que no sonara el tema Yo quiero bailar interpretado por las cantantes Sonia Madoc y Selena Leo, el dúo musical Sonia&Selena.

El primer y único álbum juntas fue todo un éxito aquel año logrando varios discos de oro y platino gracias a las más de 1.500.000 copias vendidas alrededor del mundo, siendo la canción del verano de ese año y apareciendo en múltiples discos recopilatorios.

Pero la relación entre ambas cantantes se deterioró y ahora, 22 años después de su gran éxito, ambas siguen interpretándolo, pero por separado, ya que cada una ha seguido en el mundo de la música cantando en solitario.

Sonia y Selena, en 2011.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Sonia y Selena para que nos cuenten qué es de su vida en la actualidad, tanto personal como profesionalmente, y cómo vivieron el abrumador éxito de una canción que todavía sigue sonando cada verano y que no pasa de moda.

La música en su vida

Pese a que triunfaron por todo lo alto en 2001 con Yo quiero bailar, el dúo se disolvió tras el primer disco, pero las dos decidieron continuar en el mundo de la música, su pasión y su profesión, eso sí, con carreras separadas y un nexo de unión, su canción.

Mientras que Selena compagina el lanzamiento de nuevos temas al mercado con su profesión como coach vibracional, Sonia sigue inmersa en el circuito musical, ya que está dedicada a su gira llamada The Queen World Tour, que empezó en febrero, y su faceta como presentadora en diferentes programas de televisión.

Pregunta.– ¿A qué se dedican en la actualidad, 21 años después de su gran éxito?

Sonia.– Estoy con mi gira donde reúno las mejores canciones del disco de Sonia&Selena, junto con temas antiguos y actuales míos. También estoy promocionando Io Voglio Ballare, que es la canción Yo quiero bailar en italiano, que ha estado funcionando muy bien en Milán y Roma. Estuve en una gira de medios hace cuestión de un mes por toda España, y la verdad es que estoy muy contenta con esta nueva versión porque se hizo un cambio de melodía un poquito más lenta y con unos acordes muy actuales. Tanto Xasqui Ten, mi productor, como yo, quedamos muy contentos con el resultado y con el videoclip dirigido por Salva Muste.

Selena.– Trabajo hace 20 años como coach vibracional y doy formaciones de lenguajes sensoriales y extrasensoriales. En octubre y noviembre tengo un tour de mi formación Soy un canal por once estados de México. También expando mi técnica AGNI, un método de sanación y programación celular a través del sonido e infinidad de componentes. Paralelamente hago mis giras de verano con mi música, en festivales y eventos varios.

Sonia&Selena, en 2011.

P.– ¿En qué proyectos están inmersas?

Sonia.– Estoy en el último mes de promoción de mi último single, Io Voglio Ballare, grabando uno nuevo, y preparando un nuevo programa que presentaré en Cataluña de cara a septiembre.

Selena.– En breve publicaré un single que no tiene nada que ver con lo que tengo acostumbrado a mi público que se llama Activaciones solfeggio, es algo más meditativo y lo he querido sacar por puro placer. A partir de ahora todos mis temas sean el estilo que sean lo sacaré en afinación 432hz. Para febrero tengo previsto sacar un EP que ya estamos grabando, con cuatro temas que espero que gusten y que la gente no pare de bailarlos (risas).

P.– ¿Cómo es su día a día?

Sonia.– Muy activo, con energía a tope porque me gusta mucho el deporte. Necesito esa válvula de escape porque me genera muchas endorfinas y me ayuda a estar en forma. Soy muy disciplinada y muy trabajadora, llevo una vida sana, horarios regulares dieta y ejercicio. Cuando estoy de gira de trabajo, mi día a día es levantarme, coger un tren o un avión, pruebas de sonido, llegar al hotel, actuación y descanso. También me gusta la playa y cuando tengo tiempo libre para poder desconectar me escapo ya sea a la montaña o al mar. Adoro la naturaleza.

Tengo una doble vida, la de trabajo, de gira, con viajes, una ciudad, con la prueba de sonido, las actuaciones, y al día siguiente a lo mejor empalmas con otra ciudad… y la personal de mi día a día, que es tranquila. Combino, el mundo de la música, de la gira de Queen World Tour, con el mundo de la televisión, que he estado colaborando en programas autonómicos de Cataluña.

Selena.– Con mucho trabajo, mis clientes me ocupan la mayor parte del tiempo. Ese es el motivo por el que no doy tanto contenido en las redes, me faltan horas (risas). Aunque, como soy nómada digital, tengo muy buena calidad de vida ya que me la paso viajando de acá para allá. Ese es mi equilibrio.

P.– ¿Qué importancia tiene la música en su vida?

Sonia.– Para mí la música es mi vida, es todo, es como mi hijo. Nací con el gen de la música, del espectáculo, del show business. Toda mi vida gira en torno a la música.

Selena.– Toda, ya que vengo de familia de músicos y la música es mi fuente de creatividad y expresión en mis dos profesiones.

Recuerdos del verano de 2001

La disputa por ser la canción del verano en 2001 estuvo muy reñida, aunque, finalmente, fue el tema Yo quiero bailar de Sonia&Selena quién se llevó el galardón, también optaron temas muy conocidos (y bailados) por el público como El baile del gorila, de Melody; Prohibida, de Raúl; o Me gustas tú, de Manu Chao.

Su primer y único álbum juntas, publicado con el sello Vale Music, fue todo un éxito aquel año logrando discos de oro y platino, vendiendo más de 1,5 millones de copias alrededor de todo el planeta, llegando a grabarse en diversos idiomas, como en inglés o italiano.

Sonia y Selena, en 2001, cantando en RTVE.

Los siguientes sencillos del álbum del dúo, Deja que mueva, mueva, mueva y Que viva la noche siguieron su estela. El mismo álbum también incluía la canción Mucho Por Vivir... En Gran Hermano, canción oficial del reality de Telecinco que se posicionó como otro gran éxito. También realizaron una gran gira por España, Europa y Latinoamérica.

P.– Echando la vista atrás, ¿qué recuerdan de aquel verano de 2001 donde su canción Yo quiero bailar fue un éxito?

Sonia.– Recuerdo un verano maravilloso, momentos muy felices. Sentía como se abría una nueva etapa en mi vida y tenía el privilegio de poder formar parte del dúo, ya que eso implicó el legado que tengo en la actualidad y el poder seguir trabajando con mi productor, con el que llevo ya veintitrés años y que me da muchísima seguridad en mi carrera.

Todos mis singles los ha creado y supervisado él. Tengo un excelente amigo, compañero, padre, productor.... Para mí fue maravilloso lo que me dio ese verano y la oportunidad de poder seguir cantando e interpretando Yo quiero bailar por todo el mundo.

Selena.– Lo recuerdo con mucho cariño, veo la evolución y solo puedo dar las gracias al público por permitirme expresar mis sueños hasta el día de hoy.

P.– ¿Cómo gestionaron aquel éxito?

Sonia.– Como se podía. Cuando tienes 26 o 27 años y te llega tan de repente de la nada al todo. En una semana fuimos disco de oro y vendimos más de 50.000 copias. Me cambió por completo la vida de golpe siendo muy joven, con muchísimas ilusiones y con muchísimas ganas de comerme el mundo. Fue muy satisfactorio ver como toda España cantaba nuestra canción, como salimos en Gran Hermano y se hizo viral, fue una experiencia única.

Selena.– Yo estuve preparada. Lo llevé bien y no deje de ser yo misma en ningún momento. Lo que me distorsionaba un poco quizás fue el fanatismo. Cuando entraron las redes sociales fue todo más relajado.

Selena Leo, King África y Rebeca en 'Love The Twenties'.

P.– Se presentaron a la preselección de Eurovisión de cara a la edición de 2001. ¿Cómo lo recuerdan?

Sonia.– Con mucho cariño. Fue nuestra primera puesta en escena, donde todavía la canción no había sido presentada en ningún sitio. No ganamos Eurovisión, pero fuimos la canción del verano junto con David Civera (que fue el vencedor con Dile que la quiero), King África… Recuerdo los nervios antes de salir al escenario, fue una experiencia muy especial, muy gratificante y llena de ilusiones, de proyectos. Fue el comienzo de una gran carrera en el mundo de la música.

Selena.– Con muchos nervios y emoción a la vez. Pasó todo tan rápido que no me dio mucho tiempo a saborearlo o incluso a tomar conciencia de lo que ocurría. Con los años he visto la repercusión y ¡Wow!

El final de Sonia&Selena

Como en muchas parejas o, en el mundo de la música, en dúos o bandas, algo no funcionó entre ellas y decidieron tomar caminos diferentes para seguir reventando las pistas de baile con sus temas, pero por separado. Uno de los argumentos que expusieron por aquel entonces fue que ambas tenían caracteres muy fuertes, así que fue mejor tirar cada una por su lado.

Eso sí, en 2011, para celebrar el décimo aniversario de su tema más famoso, Sonia y Selena se volvieron a juntar para a cantar, una vez más, Yo quiero bailar, siendo una de las canciones más pinchadas en discotecas y chiringuitos aquel verano. También se presentaron como candidatas a representar a España en Eurovisión, pero RTVE decidió excluirlas porque no cumplían con la normativa, así que se volvieron a tomar diferentes caminos separadas.

Selena Leo.

P.– ¿Por qué se separaron tras un éxito tan notable?

Sonia.– Nos separamos porque teníamos puntos de vista diferentes, percepciones de la vida y de la música muy distintas y esto es como lo que yo siempre digo: te casas pensando que conoces a tu pareja pero luego te puede ir muy bien o te puede ir muy mal y, en este caso, nuestra compatibilidad no era la idónea y decidimos disolver el dúo sin más tragedia.

Selena.– La compañía discográfica tomó la decisión de invitarla a salir del proyecto, los motivos habría que preguntárselo a ellos…

P.– ¿Cómo ha sido su carrera en solitario?

Sonia.– Mi carrera en solitario ha sido una carrera de mucha lucha. He probado muchos registros, he cantado en inglés, he intentado cambiar de estilo musical hasta que me di cuenta de que la gente lo que seguía pidiendo de mí era el rollo verano, festival, latino y aposté fuerte por esto con la discográfica Blanco y Negro.

He sacado varios maxisingles y el mundo me seguía pidiendo el Yo quiero bailar, así que lo versioné en su veinte aniversario junto a Jorge Javier Vázquez para Telecinco. Hace poco saqué el Io Voglio Baillare en italiano y lo que queda del Yo quiero bailar y de muchas cosas que no puedo contar de momento, son sorpresas que en breve saldrán (risas).

Selena.– La verdad he tenido y estoy teniendo una carrera profesional hermosa, estoy enormemente agradecida.

Jorge Javier Vázquez y Sonia Madoc, quienes cantaron 'Yo quiero bailar' en su vigésimo aniversario.

P.– ¿Siguen en contacto?

Sonia.– No, no tenemos ningún tipo de contacto. Es una relación en la que te separas, como en un matrimonio, y en la que tenemos y tendremos siempre un hijo en común, que se llama Yo quiero bailar y cada una lo cuida y lo defiende como mejor sabe hacer.

Selena.– No.

P.– ¿Volverán a cantar juntas?

Sonia.– No, no hay ningún proyecto para cantar juntas porque mi carrera actual se aleja bastante del concepto del dúo. De momento es un no.

Selena.– No.

P.– ¿La gente por la calle les sigue recordando aquel éxito?

Sonia.– Cuando me reconocen son siempre gente que me admira, muy respetuosa, que me saluda con mucho cariño. Me cuentan los recuerdos que les trae mi canción, que son siempre muy bonitos, que si se enamoraron escuchándola, que si sus hijas también la cantan ahora, es una canción que ha pasado de generación en generación, las niñas la conocen, las madres también de su época más joven y los abuelos de muchas verbenas del verano. Tiene un público muy variopinto y un target de edad muy amplio.

Selena.– Me sigue dando mucho cariño mi gente bonita, los amo.

Sonia Madoc en televisión.

Sus apariciones en televisón

Las dos continuaron con sus respectivas carreras, con algunas incursiones en programas de televisión. Selena participó en La granja de los famosos en México: “Fue un experimento interesante, hay que verse en esa situación para entenderlo. Todo esto lo buscan los managers, y yo en aquella época vivía allí y fue una excusa para dejarme ver por ese hermoso país”, recuerda Leo.

En España, los espectadores de Telecinco pudieron ver a Sonia Madoc en el Sálvame MediaFest: “Me encantó. Fue un proyecto muy bonito. En su momento canté el Yo quiero bailar el 20 aniversario junto con Jorge Javier Vázquez, y en el MediaFest íbamos a repetirlo, pero el pobrecito pilló la Covid, entonces lo tuve que hacer con Nuria, la presentadora de Socialité”, afirma Madoc.

“Y después, tuve la gran suerte de que en enero del año pasado fui otra vez al Sálvame Mediafest y estuve con Carolina Ferré haciendo de Xuxa. Fue una experiencia maravillosa. Lo que no sé es si me gusta más cantar el Yo quiero bailar o interpretar a otro artista y que te disfracen. Fue muy bonito. Para mí, trabajar en ese proyecto fue maravilloso”, añade la cantante.

Sigue los temas que te interesan