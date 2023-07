Denuncia gordofobia en un parque acuático y abre el debate: ¿me pueden pesar para subir a un tobogán?

Francisco José Marín se ha convertido en el protagonista de las redes sociales durante los últimos días por una denuncia que se ha hecho viral a través de TikTok. El joven, natural de Murcia, publicaba un vídeo a principios de semana en el que vertía unas duras acusaciones contra el parque acuático 'Terra Natura' tras haber sufrido lo que él mismo ha definido como una discriminación por peso.

Tal y como explicó el joven a través de las redes sociales, acudió con normalidad e ilusión al parque acuático para disfrutar de un día de verano junto a su pareja. Sin embargo, lo que Francisco no esperaba encontrarse era con un desagradable altercado que le haría saltar a las portadas de los medios nacionales pocos días después. Según la versión del joven, una empleada del recinto le impidió disfrutar de uno de los toboganes por superar el peso máximo permitido. El murciano no dudó en denunciar el trato humillante y vejatorio de los trabajadores contra él.

"Necesito vuestra ayuda urgentemente. Quiero que sepáis que Terra Natura de Murcia es una vergüenza. Me acaban de humillar de una manera que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Por pesar unos kilos de más me han discriminado de una manera tan vejatoria que tengo ganas de llorar. Voy con mi pareja a pasar un día en un parque y tirarme por lo toboganes, he pagado mi entrada y cuando voy a tirarme una empleada de aquí me ha ofendido", explicaba el joven en el vídeo.

Completamente indignado, Francisco reprochaba en el vídeo la actitud de algunos trabajadores del parque, cuyas formas de mirar y dirigirse al joven no fueron las adecuadas. En su caso, por el hecho de pesar 10 kilos más, los empleados le prohibieron poder hacer uso de las atracciones del recinto. Además de la denuncia por el trato recibido, el joven quiso hacer hincapié en que en ningún momento se le informó antes de comprar la entrada de cuáles eran las normas para acceder a los toboganes.

"No me han avisado de que yo no me podía tirar. Me han humillado y encima de todo no me devuelven el dinero. Estos ladrones se han quedado con mi dinero y el de mi pareja. Me han robado mi dinero. No me lo quieren devolver y yo no puedo hacer uso de las instalaciones. Tengo un peso mayor al de algunas personas, pero no es manera para humillar a nadie porque por esto hay gente que tiene problemas mentales y se suicida", expresaba a través de las redes sociales. Francisco criticaba, además, que en pleno siglo XXI estos hechos sigan ocurriendo.

El vídeo publicado por Francisco supera ya las 500.000 reproducciones y los más de 17.000 'me gusta'. Entre los más de 1.000 comentarios predominan los mensajes de apoyo al joven. "En Terra Natura y en todos los parques de acuáticos si pesas mucho no te dejan subir en nada", comentaba un usuario.

Además del vídeo inicial, el joven ha continuado publicando contenido actualizando la situación. En uno de los vídeos publicados posteriormente se le puede ver tumbado en una camilla mientras era atendido por un grupo de sanitarios. "Con un ataque de ansiedad y estafado y sobre todo humillado, pero no va a quedar así", aseguraba.

¿Qué ha dicho la empresa Terra Natura Murcia tras lo ocurrido?

Como respuesta a lo sucedido, la empresa Terra Natura Murcia ha publicado un comunicado oficial donde ha mostrado su apoyo al joven. "Lamentamos que este se haya podido sentir ofendido o denigrado ante la imposibilidad de usar nuestros toboganes por exceder el peso máximo permitido en los mismos, atendiendo esta prohibición únicamente a criterios de seguridad y bienestar, tanto a la persona implicada como al resto de visitantes", añadían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Terra Natura Murcia (@terranaturamurcia)

Francisco acabó poniendo una hoja de reclamaciones al parque por el trato recibido. Sobre la empleada que le atendió, el parque ha anunciado que investigará el trato para depurar responsabilidades y conocer si se ha actuado con el respeto que merecen las personas. "En caso contrario, se tomarán las medidas pertinentes para que un suceso de estas características no vuelva a ocurrir".

Desde el parque han destacado también que su mayor prioridad es velar por el bienestar de todos nuestros visitantes durante su estancia en nuestras instalaciones. Por ello, se refieren a las restricciones de peso y altura como una medida de seguridad que, a pesar de que puede generar controversia, solo buscan garantizar el bienestar de los clientes.

¿Pueden pesarte antes de subirte a un tobogán de un parque acuático?

Aunque lo ocurrido ha generado mucha polémica en redes sociales, la empresa Tierra Natura Murcia ha solicitado a los usuarios revisar la página web para conocer cuáles son las normas del recinto. En el apartado de 'preguntas y respuestas', el parque acuático alega lo siguiente: "Por motivos de seguridad, la altura mínima para el uso de toboganes es de 1,20 metros. En todas las atracciones existe un medidor que le servirá de referencia. Igualmente, el peso para el uso de los toboganes está limitado a 110 kilos". El mensaje aparece no solo en la página web, sino también en distintos puntos de las instalaciones.

Fotografía personal de Francisco José Marín.

Los organizadores han incidido en que la normativa se encuentra a disposición de todo el público y que "en ningún caso persigue ningún discriminatorio ni de veto de ninguna persona". Según explican, el único objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios. "Un peso superior al indicado o una estatura inferior a la señalada en estas normas, podría suponer un riesgo grave para la propia persona que usa las instalaciones y/o para el resto de usuarios que se encuentran en el parque durante la jornada".

Ahora, el principal objetivo de Francisco es recuperar su dinero. Sin embargo, la empresa alega que, a pesar de no haber podido hacer uso de los toboganes, el joven sí ha podido utilizar el resto de servicios, que incluyen "piscinas, un río lento, chiringuitos y un zoológico con más de 500 animales de 50 especies diferentes, así como también participar de las actividades gratuitas que se ponen a disposición del público, como charlas educativas, demostración de vuelo de aves y actividades de animación de nuestra zona acuática".

