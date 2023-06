Orgullo mortal en Murcia: Pedro 'El Cabra' era bisexual y fue asesinado a puñaladas por un 'amigo'

Pedro 'El Cabra' era un espíritu libre para el amor y para casi todo lo que hacía en la vida. De hecho, el apodo con el que lo conocían en Llano de Brujas se lo debía a una cabra -de pelaje marrón- de la que se encaprichó y a la que estuvo criando una temporada en su casa, a base de biberones, antes de dársela a un ganadero de la zona. "Era su mascota", tal y como confirma desolado Juan, el cuñado de Pedro Alfonso Pons Soler, alias 'El Cabra', asesinado a cuchilladas por otro hombre.

"No sé qué problema habrá tenido mi cuñado para sufrir semejante encontronazo. Él hacía su vida, que le gustaban los hombres y las mujeres, pues bueno, pero por eso no se puede juzgar a las personas", reflexiona Juan en conversación con EL ESPAÑOL.

No le falta razón en su reflexión, con la que trata de aplacar el revuelo que hay entre los 5.800 vecinos de la pedanía murciana de Llano de Brujas, debido a que la Guardia Civil está tratando de esclarecer si Pedro 'El Cabra' mantenía una relación de amistad o sentimental con el hombre que le arrebató la vida con un arma blanca, la noche del miércoles 28 de junio: el Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Los investigadores están recabando información para aclarar si eran amigos, amantes esporádicos o novios, con el objetivo de descifrar el móvil de este homicidio del que por los comentarios que circulan entre los vecinos bien podría llamarse el 'crimen del Orgullo'. Una situación que molesta a la familia del fallecido. "Eso que dicen de que el asesino era su novio es mentira", tal y como sostiene Juan.

Investigan un homicidio en Llano de Brujas (Murcia)

"Mi cuñado, Pedro, tenía sus rollos y sus cosas, pero el asesino no era su pareja sentimental", según insiste Juan. "Mi cuñado vivía solo en la casa. Si hubiese tenido una pareja, le habría dicho a su hermana que estaba con alguien". Pedro 'El Cabra' se había instalado hace "tres o cuatro años" en el número 33 de la avenida Silvia Muñoz de Llano de Brujas.

"Él vivía en Elche con su mujer y sus dos hijos, hasta que se separó", según precisa su cuñado, Juan. "Yo le dejé esa casa para que se instalase allí y no se quedase en la calle". Desde que Pedro llegó a esta pedanía de la huerta murciana, regada por el río Segura, no paró de hacerse notar entre los parroquianos. Así lo asegura una vecina que vive justo enfrente: "Había mucho movimiento de gente en la casa, no paraban de entrar y salir chicos jóvenes y a veces se escuchaban fiestas, música, jaleo... No sé qué lo que ese hombre se llevaba entre manos".

Tal panorama es corroborado por dos menores de edad, los cuales contemplan apenados el precinto de la Guardia Civil que recorre este jueves una de las puertas de acceso a la casa de Pedro 'El Cabra', de 54 años. "Era muy fiestero y una persona con mucha energía: parecía que tenía veinte años", según resaltan estos adolescentes -de 14 y 17 años-. "En su patio tenía una piscina, hamacas y una colchoneta elástica y nos invitaba a bañarnos, a tomarnos unos refrescos o un helado".

Incluso era habitual verle en las pistas de la Vereda de los Zapatas, jugando al fútbol sala como un zagal más, y subiendo fotos a su cuenta de Instagram: club_de_fans_elcabra. "Cada vez que sacaba a pasear por la calle a la cabra que tenía de mascota, los niños se le acercaban a saludarla", prosiguen relatando estos dos adolescentes, mientras esbozan una tímida sonrisa al recordar la alocada personalidad de este adulto que pintaba canas, pero que era "un colega" más para ellos.

un cámara de televisión, este jueves, filmando el número 33 de la avenida Silvia Muñoz de Llano de Brujas donde se ha producido el homicidio. Badía

En la pedanía es vox populi que 'El Cabra' no miraba el género ni la edad para tener amigas o amigos con derecho a roce. "Pedro era bisexual porque hace poco estuvo saliendo con la madre de un amigo nuestro que es marroquí", según ejemplifican los adolescentes. También era sabido que le gustaba alternar en los bares y marcarse faroles: "Nos decía que había sido guardia civil y cuando estábamos en su casa nos enseñaba una porra extensible, unas esposas y la funda de un arma".

En su familia no niegan la mayor. "Cada uno hace lo que quiere: es su vida privada y yo en eso no me meto", tal y como resume su cuñado, Juan, sin entrar en detalles, al tiempo que insiste en recordar que ha muerto una persona: ni la orientación sexual ni la promiscuidad le importan a los allegados del fallecido. "Pedro no tenía pareja, pero que se juntara con uno o con otro, con una o con otra, eso es cosa suya porque estaba separado, vivía solo y hacía su vida".

Tal opinión es compartida por Damián, el ganadero que le regaló la famosa cabra a Pedro: "Le gustaban los hombres, pero yo le respetaba porque a veces me ayudaba con los animales: decía que aquí se inspiraba para pintar cuadros abstractos". A Pedro le gustaban los animales y el campo porque el grueso de su vida laboral lo ha desarrollado en Quipons: una prestigiosa empresa de control de plagas, fumigaciones y desinfección.

"Al final se encaprichó de una cría de cabra enana, a la que le daba el biberón, y le dejé que la adoptase", según recuerda con cariño Damián. "La cabra creció, le salieron los cuernos y se lo comía todo, se meaba y se cagaba por su casa y me la tuvo que devolver". La anécdota que cuenta este ganadero es solo una más de las que jalonan el historial de Pedro 'El Cabra': un cincuentón inmaduro que le abría la puerta de su casa a todo quisqui y este miércoles le acabaron cortando el cuello.

En su familia aseguran que no tienen datos de la persona que le arrebató la vida el 28 de junio: Día del Orgullo LGTBI. "Ha tenido mala suerte porque ha tropezado con quien no tenía que tropezar y ha terminado así. Pedro era muy buena persona y no se metía con nadie: es muy raro lo que le ha pasado", según sostiene su cuñado, Juan.

Agentes de la Guardia Civil, este miércoles por la noche, nada más tener conocimiento de la muerte de Pedro 'El Cabra'. Efe

- ¿Quién es el autor de la muerte de Pedro?

- Juan: Al principio decían que era su novio, luego decían que era un amigo suyo que había llegado desde Barcelona, pero nosotros no sabemos nada. No sabíamos si lo conocía o si era un amigo de la mili. No sabemos si tenía a alguien acogido en la casa porque dicen que era una persona que había venido de Barcelona y que se estaba desintoxicando de las drogas. Se ve que tuvieron una pelea o una discusión.

- ¿Discutieron por temas sentimentales o por dinero?

- No conozco la vida privada de mi cuñado, pero eso que han puesto de que era su novio es mentira. La casa estaba medio en ruinas. Allí no había joyas y Pedro no tenía dinero. Por un asunto económico, no creo que haya sido. No creo que quisiera robarle.

Lo único que está claro es que a las 21.32 horas del miércoles, un hombre, de nacionalidad española, llamó al Teléfono de Emergencias y reclamó una ambulancia para el número 33 de la avenida Silvia Muñoz de Llano de Brujas, después de lanzar una frase inquietante al operador: "Creo que he hecho daño a alguien". Y lo cierto es que se quedó corto en su apreciación, porque un miembro de la Junta Municipal asegura que Pedro 'El Cabra' recibió una puñalada mortal: "Le cortaron el cuello por la vena aorta".

Cuando la Guardia Civil llegó a la casa se encontró un charco de sangre y el cuerpo sin vida de este técnico de plagas que llevaba un tiempo de baja en la empresa Quipons, por unos problemas de espalda. En el inmueble todavía se encontraba el supuesto autor del homicidio, un hombre, de 40 años.

En la zona comenzaron a arremolinarse los vecinos a los que se les terminó las ganas de seguir festejando las fiestas de la pedanía en honor a su patrón: San Pedro. "Han pillado a una persona por un crimen", tal y como comentaba una testigo, en uno de los vídeos a los que ha accedido EL ESPAÑOL, tomados al otro lado del amplio precinto policial.

Vecinos de Llano de Brujas grabando la llegada de la Guardia Civil a la casa donde se produjo el homicidio de Pedro 'El Cabra'.

"El que lo acuchilló llamó a una ambulancia para que atendieran a mi cuñado, pero no llegaron a tiempo de salvarle", según lamenta Juan. Este viernes, los familiares de 'El Cabra' esperan poder velar su cuerpo en un tanatorio de Molina de Segura, una vez que se le haya practicado la autopsia en el Instituto Anatómico Forense para determinar las lesiones que recibió con un arma blanca.

- ¿La Guardia Civil les ha ofrecido algún dato sobre el supuesto autor del homicidio?

- Juan: No nos ha dicho nada. Solo sabemos que está detenido el asesino, pero no sabemos ni su nombre. No sé si Pedro tenía trato con la persona que lo ha matado o qué es lo que buscaba ese hombre en la casa de mi cuñado. No tenemos información. Solo sabemos que es un asesino porque le ha quitado la vida a mi cuñado.

Entretanto, el Servicio de Criminalística inspecciona cada palmo de la casa de la avenida Silvia Muñoz donde se produjo una muerte que ha soliviantado a los miembros de organizaciones LGTBI. Prueba de ello es que el presidente de una asociación admite desde el anonimato que "teme" que el 'crimen del Día del Orgullo' contribuya a nutrir el discurso homófobo de la extrema derecha: "Esto solo sirve para que nos tiren mierda al colectivo y digan que todos los maricones son malos".

Para la familia del difunto eso es una preocupación menor. "Pedro era el hermano del alma de mi mujer y esto ha sido un golpe muy duro. Podíamos pensar que algo le podría pasar porque estaba viviendo solo, pero que ocurra esto nunca te lo esperas".

