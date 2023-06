Pedro está estudiando un doble grado que es único en España y que tiene un 100% de empleabilidad

Si superar los exámenes de Selectividad y conseguir la nota que necesitas para acceder a la carrera que deseas, no es una tarea nada fácil, imagínate si a esto le sumas que la carrera de tus sueños acabe de 'nacer' y seas uno de sus primeros estudiantes. Pedro Pérez Aguinaga tiene 18 años y acaba de terminar su primer curso como alumno del doble grado en Física Computacional e Ingeniería del Software. Dicho grado se imparte desde el periodo académico 2021-2022 en U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital), una universidad privada especializada en estudios tecnológicos e innovadores.

Su puesta en marcha se debe a que "la conjunción de las ciencias puras y el ámbito tecnológico se está haciendo cada vez más necesaria", afirma su coordinadora, Beatriz Martínez, que también cuenta que "U-tad es una universidad muy enfocada a la tecnología y que busca encontrar los posibles nichos de mercado más demandados y donde surjan nuevas oportunidades. Por eso, desde el comité industrial, donde trabajamos con expertos en la industria, hemos visto que era posible cubrir esos espacios con la creación de este doble grado", comenta Martínez.

"Esta carrera juntaba dos cosas que a mí me interesan mucho: entender el mundo en el que vivimos, saber cómo funcionan las cosas y poder aplicarlo al día a día, que es donde entra la parte de tecnología", cuenta a EL ESPAÑOL Pedro Pérez. Este joven estudió en el instituto Gabriel García Márquez, situado en el madrileño barrio de Hortaleza.

Alumnos a las puertas de la U-tad. Cedida

Allí tuvo la oportunidad de cursar el "Bachicbac", que permite alcanzar simultáneamente el Título de Bachillerato español y el Diplôme du Baccalauréat francés. En la Selectividad obtuvo un 12'3, nota que le permitía entrar en multitud de carreras, pero el doble grado que escogió solo exige haber aprobado el proceso. "Tuve que pasar una entrevista, para conocerme y saber mis intereses; y una mini prueba, que consistía en una serie de preguntas de química, problemas de pensar y cultura general", comenta Pedro.

Al tratarse de una carrera novedosa en nuestro país, todavía es una gran desconocida para la mayoría de estudiantes. En el caso del doble grado en Física Computacional e Ingeniería del Software, los alumnos han conocido los estudios a través de distintos medios. Según Beatriz Martínez, "acuden bastantes alumnos de fuera. Tenemos estudiantes de Baleares, Murcia, Andalucía... aunque la mayoría son de Madrid." Este es el caso de Pedro Pérez y de muchos de sus compañeros.

[Diego de la Torre estudiará una carrera con un 95 % de empleo pionera en España: su sueño tras la EBAU]

Pregunta.- ¿Cómo conociste este doble grado?

Respuesta.- Cuando estaba en primero de Bachillerato fui a la Feria de las Universidades de Madrid (AULA) y me llamó mucho la atención esta nueva propuesta, así que la tomé como una de mis opciones principales.

Clase U-tad. Cedida

El precio de unos estudios como estos ronda los 10.000 euros, una cifra que dista mucho de las tarifas de las universidades públicas. Además, si multiplicamos esa cantidad por los cinco años que dura la carrera, su precio superaría los 50,000 euros.

Por eso, en U-tad ofrecen becas a la excelencia de hasta un 20% del monto total de la matrícula. En la actualidad, son unos 20 alumnos por curso los que estudian este doble grado.

P.- ¿Sabes cuánto cuesta estudiar esta carrera?

R.- El tema económico lo llevan mis padres. Recibo una beca gracias a mis buenas notas, pero tengo la suerte de que mis padres hacen el esfuerzo de pagarme la carrera, y yo se los recompenso aprobando.

[Lorena, el prodigio que ha sacado un 13,974 de 14 en la EvAU de Navarra: "No me he matado a estudiar"]

P.- Para estudiar un doble grado como este se debe desembolsar mucho dinero, ¿lo entiendes como una inversión?

R.- Sí, creo que es una inversión, no solo en mi educación, sino también en mi futuro. Me gustaría estar en un puesto de trabajo en el que me sienta a gusto y pueda ser feliz haciendo lo que me apasiona.

Beatriz Martínez, coordinadora del doble grado en Física Computacional e Ingeniería del Software. Cedida

La búsqueda de trabajo parece que no será un problema para los alumnos que se gradúen en este doble grado, pues según afirma la U-tad, cuenta con un 100% de empleabilidad. Sin embargo, debido a la juventud de la carrera, aún no existen estudiantes con esta doble titulación. "Esas cifras se basan en que la carrera de Ingeniería del Software tiene 100% de empleabilidad, por lo que al unirlo a los estudios en Física computacional, suponemos que manejará cifras similares. Ambas carreras se complementan muy bien para las necesidades de la industria", afirma la coordinadora académica.

Los tiempos avanzan, y mucha gente no llega a entender qué significa estudiar un grado como este, para qué sirve, o qué salidas laborales puede tener. "Principalmente, se trata de poner al servicio de la Física en general, las herramientas que nos ofrece el software y la computación. Sirve, por ejemplo, para hacer simulaciones complejas. En el ámbito de la computación cuántica se mezclan la Física y la Computación. Por eso, los alumnos que se gradúen en este doble grado, se pueden dedicar a la parte física académica, o la investigación aplicada en empresas. En U-tad los estudiantes son muy versátiles, y podrían trabajar en empresas como IBM o agencias espaciales como la ESA, la Agencia Espacial Europea", cuenta a EL ESPAÑOL Beatriz Martínez.

Alumnos en el laboratorio de física de la U-tad. Cedida

Además de la gran oferta innovadora que propone este doble grado, los alumnos de la U-tad también pueden acceder a un intercambio en alguna de las universidades que tienen convenio con el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Estos acuerdos con centros de estudios de los cinco continentes, permiten a los alumnos de este doble grado estudiar en países como China, Corea, México, Suecia o Italia. Pero a pesar de la amplia oferta, para estudiantes como Pedro, marcharse al extranjero no es lo más importante, "no lo tengo como una prioridad porque este doble grado es una carrera única en España y no muy común en el resto del mundo."

Asimismo, muchos de los alumnos de la U-tad encuentran trabajo en las empresas en donde realizan sus prácticas, pues cuentan con perfiles muy demandados en la industria. "Tenemos una metodología muy práctica, desde el principio se trata de aplicar lo que se estudia, por eso los alumnos trabajan en proyectos a lo largo de todo el curso, y gracias a esto adquieren buenas prácticas de trabajo en equipo", comenta Beatriz Martínez.

[La carrera universitaria que nadie quiere estudiar, pero que tiene un 100% de empleabilidad]

Todos estos datos hacen del doble grado en Física Computacional e Ingeniería del Software del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad), una apuesta segura para los jóvenes que quieran dedicarse a los empleos del futuro.

Sigue los temas que te interesan