Lorena, el prodigio que ha sacado un 13,974 de 14 en la EvAU de Navarra: "No me he matado a estudiar"

El 14 de junio se conocieron los resultados de la Selectividad de la Comunidad Foral de Navarra, cuyos exámenes se realizaron el 6, 7 y 8 de junio. El 97,93% de los estudiantes de la región ha aprobado la prueba de acceso a la Universidad en la primera convocatoria de este curso 2022-2023, frente al 97,73% del año pasado.

Este jueves 15 de junio, ya se pueden presentar las reclamaciones de forma online a través de la página web de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), indicando las asignaturas para las que se solicita la revisión. Los resultados definitivos se publicarán el 22 de junio a partir de las 14:00, tras resolver las correcciones de los exámenes.

Pero Lorena Bea Remírez no necesita revisar ninguno de sus exámenes de la EvAU de España. Ha sacado un 10 en las todas las asignaturas de la fase voluntaria.

La joven ha cursado el Bachibac, una modalidad que mezcla el Bachillerato de España y de Francia. "Lo hice porque no sabía si iba a estudiar aquí o allí, y vi que podía hacer los dos cursos a la vez, y así aprendía una lengua nueva", señala a EL ESPAÑOL la ciudadana de Cintruénigo y alumna del Instituto Benjamín de Tudela.

Lorena tenía que ir todos los días una hora antes al instituto par dar clases de francés. Y tuvo que enfrentarse a un gran reto: examinarse de dos pruebas de acceso a la Universidad distintas, la española y la francesa, y esta última justo coincidió con los exámenes de 2º de Bachillerato.

Lorena Bea Remírez. E.E

"La Selectividad francesa la hice el 8 y el 9 de mayo, y saqué un 9,88 sobre 10. El problema fue que se me juntaron los exámenes de bachillerato con la Selectividad francesa. Sentí mucha presión y tenía muchos nervios. Dormí muy poco y me agobié mucho, pero bueno, no pasa nada, al final el esfuerzo ha tenido recompensa y ha merecido la pena", confiesa la cirbonera.

En la EvAU de Navarra, realizada el 6,7 y 8 de junio, se presentó a Geografía, Matemáticas y Economía, "y saqué un 10 en las tres. El resto de asignaturas obligatorias las hice en la Selectividad francesa y me las convalidaban con la española", aclara. Así, en la calificación final, Lorena ha alcanzado un 13,974 sobre 14. Es la estudiante más sobresaliente de la comunidad. Esta nota le permite hacer cualquier carrera que desee.

Lorena, genio académico

Toda persona que conoce a Lorena se pregunta cómo es posible que saque estas notazas. Ella tiene la respuesta: "Me pasaron de curso en primaria. Tengo altas capacidades. Soy del 2006". tiene 17 años, uno menos que sus compañeros. Debería estar un curso por debajo, pero debido a su coeficiente superior a 120, número a partir del cual se establece que una persona cuenta con altas capacidades, la joven se saltó un curso. Para ella, este curso ha estado chupado, en parte gracias a sus compañeros, que siempre se han sentido "orgullosos" de ella. "Nunca se han metido conmigo por tener altas capacidades. Por suerte siempre me han apoyado y han estado a mi lado", apunta Remírez.

Lo mismo ha ocurrido con sus padres y profesores, quienes están "muy contentos" por obtener esa calificación. Ella no se esperaba esa nota, "un 13 sí, pero no la que he sacado. Así que estoy orgullosa de mí misma".

Asegura que lo ha logrado a base de "mucha constancia, organización, el apoyo de la familia, esfuerzo, madrugar mucho y dormir poco. Si quieres estudiar y tener vida social hay que dormir menos, pero bueno, organizándote todo es posible".

Su día a día era el siguiente: se levantaba a las 6:45 de la mañana, iba en autobús hasta el instituto, después llegaba a las 15:30 a casa y, "entre que comía y me echaba la siesta", daban las 17:30. "A esa hora empezaba a estudiar hasta las 20:00, que cenaba, y después repasaba un poco y me dormía como máximo a las 12 de la noche. Me gusta dormir mucho. La verdad que no me he matado a estudiar, porque hay que compaginar el estudio con el descanso, sin agobiarse tanto", explica.

Ahora, ella tiene claro que quiere estudiar el Doble Grado de Administración de Empresas y Derecho en Pamplona, en la UPNA. "Desde primero de Bachillerato me gustaban las dos carreras, y el Doble Grado me ofrece la oportunidad de hacerlo en seis años en vez de en ocho, que es lo que tardaría si hiciese ambas por separado. Y, sobre todo, hago esta carrera por las salidas profesionales que tiene y las oportunidades que ofrece".

Lorena vislumbra su futuro en uno de estos dos sectores profesionales: en una notaría o en Hacienda. "No sé a qué quería dedicarme. Depende de lo que me acabe gustando. Si me gusta más la parte de Derecho, me enfocaría en trabajos relacionados con la notaría, si, por el contrario, me convence más la parte de ADE, algo de Hacienda".

Los resultados de la EvAU de Navarra

De los 3.348 estudiantes registrados en la fase obligatoria, solo 69 han suspendido las pruebas y otros 16 no se presentaron a los exámenes. Por perfiles lingüísticos, de los 2.470 estudiantes matriculados en la fase obligatoria que cursaron sus estudios en castellano, se presentaron 2.458 personas y ha aprobado el 97,72%, es decir, 2.402 alumnos. El año pasado superaron la EvAU el 97,82%. Por otro lado, de los 878 estudiantes que se matricularon en la enseñanza en euskera, aprobaron 861, suspendieron 13 y 4 no se presentaron, lo que supone el 98,51% del total, según ha comunicado la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

En el conjunto de la convocatoria ordinaria, se matricularon 3.816 estudiantes, 108 más que el curso pasado. De estos, 468 solo se presentaron a la fase voluntaria.

En cuanto a esta última, se prepararon un total de 8.576 exámenes. De todos ellos, 1.739 estudiantes no acudieron a ninguna de las pruebas, 5.429 (el 79,41%) consiguieron el aprobado y 1.408 (el 20,59%) suspendieron.

Por consiguiente, los días 28, 29 y 30 de junio tendrá lugar la convocatoria extraordinaria. Las calificaciones se publicarán el 4 de julio y se podrá pedir la revisión de las notas entre el 5 y el 14 de julio.

