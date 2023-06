Pedro Gallardo, la baza de Feijóo para arrebatarle el voto del campo a Vox: "Hacen falta más regadíos"

Se llama Pedro Gallardo y encabeza la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Cádiz. Es nuevo en la plaza y no se ha dedicado nunca a la política. Aunque en el agro español y europeo es muy conocido y ha lidiado ya con políticos regionales, españoles y europeos.

La apuesta del Partido Popular ha sido fuerte. Es presidente de ASAJA-Cádiz, vicepresidente de ASAJA nacional, y vicepresidente de Copa-Cogeca, la agrupación de agricultores y cooperativas agrarias de la Unión Europea que representa a 30 millones de agricultores europeos. Allí ha venido presidiendo los grupos de trabajo de Cereales y Fitosanitarios. Anteriormente lideró, también en el Copa-Cogeca, el grupo de Oleaginosas.

Afiliado al PP antes de ser elegido como presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores Asaja-Cádiz en 2016, fue reelegido en el cargo en 2022. Y en 2018 fue designado vicepresidente de ASAJA nacional. Su estreno en los lobbys y organismos agrarios europeos fue en 2009, en el Comité Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA). También ha venido siendo vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y miembro de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC)

Su designación como número 1 del PP por Cádiz a las elecciones generales ha podido sorprender fuera, pero no en el seno de un partido cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha dado hasta cierto punto un giro hacia perfiles profesionales muy marcados.

Gallardo, en Cádiz, va a arrastrar además el voto agroganadero, arrebatándoselo, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, a Vox, partido que ha intentado trabajarse a pico y pala el campo y que, cuando se escriben estas líneas, aún no tiene candidato por esta provincia. Además del factor sorpresa, este gaditano de Puerto Real, nieto e hijo de agricultores, se medirá con un candidato ya conocido en Cádiz: Fernando Grande-Marlaska, cabeza de lista por el PSOE por segunda vez consecutiva.

Cata Zambrano

Por su trayectoria profesional y por su puesto de salida, es seguro que Gallardo formará parte de la Comisión de Agricultura en el Congreso. ¿Quizá ministro? "Ni me compete a mí, y además se sale de mi órbita. No estoy en eso. Sé que estaré en el equipo de la Comisión de Agricultura. Y estoy ilusionado porque pondré en valor en el Congreso los intereses del campo, aunque no sólo. También otras muchas cosas más. En esta vida hay que estar siempre aprendiendo".

Pedro Gallardo Barrena nació en 1973. En 1997, poco antes de cumplir los 24, su padre le cedió el testigo de la explotación familiar. Hizo además la diplomatura en Ciencias Empresariales y completó posteriormente su formación académica encaminándose hacia la agricultura.

No obstante, tiene un perfil alejado del campero en el imaginario colectivo, incluyendo en él a los propios camperos. Si lo que se llevaba en el campo es un tractor amarillo, él tiene además un coche eléctrico. El suyo es un Hyundai Koda al que le ha hecho en dos años y medio la friolera de 123.000 kilómetros. En el concesionario, al hacerle las revisiones, se han llevado las manos a la cabeza.

Gestión en Europa

Está acostumbrado, por tanto, a hacer kilómetros recorriendo pueblos. ¿España? De norte a sur. Los compañeros de la que ha venido siendo hasta ahora su casa profesional, ASAJA-Cádiz, destacan de él a EL ESPAÑOL "su enorme capacidad de trabajo y de diálogo".

Una de sus últimas giras fue antes de lograr que la Comisión Europea aceptase que el campo español pudiera aprovechar los terrenos en barbecho para cultivar girasol, debido a la escasez provocada por la Guerra de Ucrania. Lo hizo a través de la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), a cuya presidencia también deberá ahora renunciar. En ellas se aglutinan, además de ASAJA, otras asociaciones agrarias de peso como COAG o UPA.

Pedro Gallardo, presidente de Asaja-Cádiz, en Conil, durante una de charlas sobre el mercado de girasol y la invasión de Ucrania. Eduardo del Campo

"Aquello fue posible porque aquí nos movimos mucho. Y por el apoyo que hicieron los agricultores y las cooperativas". Gallardo recorrió todas las cooperativas agrícolas exponiendo los beneficios de sembrar girasol en el momento adecuado. "Luego, en la Comisión Europea, explicamos que hacía falta compensar la falta de aceite en Europa que estaba provocando la Guera de Ucrania". Y que España podría hacerlo. Mostraron estudios, mediciones y análisis. "Dijimos que el agro español estaba más que preparado. Y se consiguió". Todo ello sin perjudicar las ayudas de la PAC.

Será diputado nacional y seguirá como empresario agrícola. En 2014 su proyecto de siembra temprana de girasol desarrollado en su finca le valió alzarse con el Premio Europeo 'Joven Agricultor Innovador'. Allí, en Puerto Real (Cádiz) tiene sembrado ahora mismo esta planta oleaginosa. La cosecha está casi a punto. Y explica algo que solo se sabe cuando se conoce bien lo que se maneja: que el girasol se mueve buscando el sol sólo mientras crece. Una vez que la planta está madura, deja de moverse.

Diálogo y certidumbres

-Usted conoce bien al ministro de Agricultura, José Luis Planas. Quien también fue consejero de Agricultura en Andalucía. Y ya como presidente de ASAJA criticó su gestión.

-Para tomar decisiones que van a afectar a un colectivo como es el sector primario, como por ejemplo, con la Política Agraria Común (PAC) hay que hacerlo en consenso con el sector. Y no lo ha habido. No es que no se reuniera con ASAJA Cádiz, es que no lo hizo ni con ASAJA a nivel nacional. Hubo reuniones con las comunidades autónomas, pero no con los agricultores.

¿Otro ejemplo? "La Ley de la Cadena Alimentaria. Ni está funcionando ni está cumpliendo con su objetivo: porque al agricultor y al ganadero le está costando más producir que no producir". Y esto "pasa factura también en cuanto al relevo generacional. Hay que mejorar el sistema para que los jóvenes se incorporen al sector con más seguridad y garantías".

Una de las frases que más ha repetido Pedro Gallardo a lo largo de su trayectoria es que el agricultor necesita certidumbres. "No las tiene actualmente. Y menos cuando se mete por medio en Agricultura otro ministerio, el de Transición Ecológica. Porque en España hacen falta más regadíos. Y para eso hacen falta obras hidráulicas que no se hacen. No sólo para el regadío: también para consumo humano. Y en los países nórdicos a lo mejor no hacen falta ni regadíos ni estas obras, pero en España sí".

Como vicepresidente de Copa-Cogeca, la agrupación de agricultores y cooperativas agrarias de la Unión Europea, por ASAJA y por ALAS, Gallardo ha dado conferencias en Europa sobre agricultura en Finlandia, Noruega, Bélgica, Francia, Rumanía, en Ucrania, sobre oleaginosas, muchos años antes de la guerra, en Portugal... Fuera de ella, en Venezuela, Sudáfrica o Reino Unido.

-La pregunta es obligada. ¿En inglés?

-Todas en inglés.

