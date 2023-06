La "película de terror" de Selva Lapiedra dentro del campeonato de sexo en Suecia: "No han cumplido"

Desde que hace unas semanas se conocía que se iba a celebrar en Suecia el primer Campeonato Europeo del Sexo, han sido muchos los intrigados que han estado atentos a cualquier avance sobre él. Pero no todo ha salido como se esperaba, cuando los participantes estaban instalados en el país, e incluso el jurado ya estaba seleccionado, ha sido cancelado en el último momento. Selva Lapiedra, quien iba a representar a España, denuncia junto a sus compañeros la mala organización y explica los motivos por los que han abandonado la competición. Una versión muy alejada de la de Dragan Bratic, uno de los organizadores, quien les acusa de no cumplir las reglas.

Todo estaba listo para que el pasado 8 de junio comenzara la competición en Gotemburgo. Pero, según cuenta Lapiedra en una conversación con EL ESPAÑOL, cuando los concursantes llegaron al lugar de grabación, no encontraron nada de lo que les habían prometido. "Las cámaras fallaban; no había ventilación como tal, sino que había cristaleras; la web oficial se caía y era hackeada, por lo que nuestros seguidores se quejaban ya que no podían apoyarnos", tal como lo describe la representante de España.

Lo que se conocía sobre el funcionamiento del campeonato era que consistía en 16 pruebas relacionadas con el ámbito sexual, en las que los participantes tenían que cumplir una serie de reglas. La actriz asegura que cuando le presentaron el torneo los de su agencia y su representante, le pareció un proyecto nuevo interesante y aceptó "con unos términos". Según la actriz, la mala organización "no es culpa de la Federación Sueca", sino del encargado que estaba presente con ellos, Dragan Bratic.

Selva Lapiedra insiste en que ella representa a todos sus compañeros y que su papel es "exigir" que los actores del mundo del porno tengan "derechos como personas no como maniquíes sexuales". Cuenta además a este medio que todos los compañeros tienen un pensamiento común: la organización ha sido un "caos". A pesar de los momentos de tensión que ha vivido estos días, recalca que se lleva la buena experiencia de haber conocido a gente nueva y que han hecho "buen equipo". Cuenta incluso que el grupo tiene la intención de reunirse en Budapest muy pronto para hablar de lo sucedido cuando estén todos en el país.

El live en Instagram que revolucionó el campeonato

Tal como relata Lapiedra a este medio, la gota que colmó el vaso para que los participantes se retiraran de la competición cayó el pasado lunes 12. Fue cuando Talía Mint, la representante de Ucrania, le transmitió las quejas y el descontento de todos a Dragan. Según Selva Lapiedra, éste retiró las cámaras que estaban retransmitiendo en directo y le respondió "de malas maneras".

En este momento, la ucraniana, empezó un live en su cuenta de Instagram, al que por el gran número de seguidores que tiene, no tardaron en sumarse los espectadores. Lapiedra recalca que fue un momento de "mucha tensión", sobre todo porque tras la discusión Talía desapareció un par de horas sin dar señales de vida. Mientras que, según Selva Lapiedra, Dragan estaba en el lugar de los hechos grabando vídeos "como si no hubiese pasado nada".

Un documental que contará los detalles

La actriz ha desvelado que, tras hablar con la policía, el grupo tomó la decisión de llevar a juicio a Dragan. Tras la polémica, han recogido las imágenes que se retransmitieron y como Lapiedra asegura que no firmaron ningún tipo de contrato, las usarán en el documental que ya se está preparando.

Toda esta 'odisea' no tiene nada que ver con lo que Dragan Bratic ha afirmado en una conversación con EL ESPAÑOL. El organizador asegura que los participantes "sí firmaron el contrato". Además, insiste en que los concursantes fueron quienes no querían cumplir las normas. Junto a esto, añade que en todo momento la organización explicó las reglas que tenían que seguir y que ellos fueron los que estallaron y no cumplieron con lo pactado.

Tal como cuenta el organizador, la Federación Sueca del sexo está registrada en el departamento de impuestos de Suecia. Por ello, tiene unas reglas, "como si fuese la Federación de fútbol". De hecho, relata que para poder ser aprobada, la Federación dejó claras todas las reglas a este departamento de impuestos y éste, después de un proceso de un año o dos, "aceptó las 16 reglas" para que se pudiese celebrar el torneo. Es decir, insiste en que por parte del país sueco, se ha tenido el control en el proceso de la 'creación' de esta Federación.

No es solo eso, sino que Dragan asegura que además de incumplir con su parte del contrato, que Lapiedra afirma que no se ha firmado, los participantes "tomaron alcohol y drogas". Mencionando que para la Federación este campeonato tenía que servir para "educar y enseñar todo lo bueno que puede proporcionar el sexo" a todo aquel que lo siguiese. Recalcando que, por esto, no debían beber alcohol ni tomar drogas. Mencionando que tal vez esto sería más común en películas del mundo pornográfico.

Según la versión del organizador, los concursantes firmaron un contrato en el que "si se quedaban los 7 días" recibirían el dinero acordado. Pero cuando estos incumplieron las normas, y el segundo día quería recibir lo pactado, se negó. "Si no sigues las reglas, te descalifican". Ha afirmado que por lo ocurrido ahora se encuentran en una situación problemática en la que ya están interviniendo abogados.

