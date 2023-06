La cara B de Selva Lapiedra, la baza de España en el Europeo de sexo: brasileña, niñera...

Selva Lapiedra se gana la vida como actriz porno desde hace apenas ocho meses. “Estaba en el momento muy oscuro de mi vida y quería un cambio radical”, dice a EL ESPAÑOL en conversación telefónica desde Budapest (Hungría), donde reside por su trabajo desde noviembre de 2022. El vuelco que ha dado su vida ha sido tan radical que ahora, el próximo 8 de junio, será la representante española en el primer Campeonato Europeo de Sexo, una competición deportiva que se llevará a cabo en Gotemburgo (Suecia).

El país escandinavo es el primero que ha registrado las prácticas sexuales como un deporte oficial y la ‘nueva’ disciplina cuenta con su propio órgano de representación, la Federación Sueca de Sexo. Es ésta la que ha organizado el primer torneo dedicado al sexo, en el que 20 participantes de diferentes nacionalidades europeas, entre los que se encuentra Lapiedra, competirán durante seis semanas en 16 categorías diferentes.

“Se pusieron en contacto conmigo a través de mi agencia y me explicaron que existía este campeonato, y que el ganador obtendría un premio económico muy suculento. No especificaron cuánto, al teléfono sólo dijeron ‘¡wow!’. Es la primera vez que se hace y somos como cobayas”, dice Lapiedra, expectante por el inicio de la competición, para la que estos días hace preparativos desde la capital húngara.

Durante las seis semanas que dura el campeonato, los participantes pasarán varias horas al día conociendo a otros concursantes y, según su afinidad y elección, ejecutarán con ellos diferentes prácticas sexuales que tendrán una duración de un máximo de 45 minutos al día. Estas escenas serán puntuadas por un jurado propio, a cuyo voto se unirá el del público. Todas las semanas, quedarán eliminados dos de los inscritos en el torneo.

Los competidores confirmados por el momento son nombres conocidos en el mundo de la industria pornográfica. Son Ann Joy (Finlandia) (Italia), Sexy Lexy (Portugal), Monsieur Lorenzo Viota (Francia), Nek Sinner (Grecia), Matthew Meier (Ucrania), Barbie Sins (Gran Bretaña), Mister Riddle (Rusia) y Sweet Mery (Croacia), Mugur (Rumanía) y la propia Selva Lapiedra, quien representará a España en la mayor competición sexual del continente.

Más allá de la recompensa y de la curiosidad por participar en este campeonato, al que califica de “experimento”, Lapiedra se siente orgullosa de representar a España en el primer torneo de estas características: “Siento muchísimo orgullo de que me hayan elegido entre tantas actrices para representar a España. España es mi hogar, concretamente estuve la mayor parte del tiempo viviendo en Sevilla, es hermoso. España es cultura y arte es pura pasión”, añade.

“Comencé por lo más fuerte”

Lapiedra, de 24 años y cuyo nombre real es Marcia Cainan Santos de Souza, nació en Araguatins, una ciudad en el corazón de la amazonía brasileña. A los siete años, se instaló con su familia en Sevilla. Después de terminar el instituto, estudió un módulo de formación profesional de mediación comunicativa y ha trabajado como camarera, niñera, como profesora de clases particulares y modelo. También se ha formado en lenguaje de signos, Braille, interpretación y modelaje.

En septiembre de 2022, en un momento personal muy complicado, conoció al productor de películas porno español Ramiro Lapiedra, quien, según ella, le abrió las puertas a un mundo que ha cambiado su vida por completo. Lapiedra se convirtió desde entonces en su representante.

“Trabajaba en una agencia de representación artística y unas chicas querían probar lo del porno. Yo estaba en el peor momento de mi vida. A ellas no las cogieron, pero a mí me llamó Ramiro Lapiedra. Al principio no quería entrar en el porno, fui para una sesión de fotos. Pero luego, hice un casting, me gustó, y decidí entrar. Quería romper con todo y hacer un cambio radical, y Ramiro me animó a seguir adelante”, dice la actriz.

Lapiedra, según explica, empezó “con lo más fuerte del porno” y en muy poco tiempo trabajó para las productoras más conocidas del sector. “Se llama ‘legal porn’ y mi primera escena fue con muchos chicos a la vez. Después de algunas grabaciones de este tipo y trabajando para grandes productoras, me fui a la República Checa, donde conocí a Rocco Siffredi [un famoso actor y productor italiano]. Con él estuve trabajando una semana y, luego, me consiguió trabajo en Budapest con una agencia de cine porno de allí”, añade.

En noviembre de 2022 se mudó a la capital húngara, donde se ha asentado y hace escenas “más suaves”. De momento, no se plantea otra cosa que seguir trabajando. “Me gusta lo que hago, porque todo lo que hago, lo hago porque me gusta. Disfruto siendo mi personaje. Selva no es más que eso, un personaje. Me siento súper identificada con ella, con su ‘look’ y su fuerza”, concluye.

