Luisón, el 'sheriff' sepulturero del PP detenido por la compra de votos en Mojácar

A Luisón le conocen en Mojácar porque a veces lleva encima una pistola de paintball en plan 'sheriff' y le gusta desfilar en las Fiestas de Moros y Cristianos. También es conocido por ejercer de sepulturero en el cementerio municipal y por trabajar desde hace dos décadas en el Ayuntamiento. Pero a Luisón le ha llegado definitivamente la fama entre los 7.500 lugareños de este pueblo almeriense, después de ser detenido por comprar -supuestamente- votos para beneficiar al Partido Popular: el ganador de las elecciones municipales por 8 concejales frente a los 5 del PSOE.

Desde el pintoresco casco urbano mojaquero hasta su espectacular zona de playa, la mayoría de los parroquianos habla con asombro del arresto del enterrador del pueblo. Todo ello, a raíz de que su nombre saltase a la palestra en los interrogatorios que practicó la Guardia Civil por la otra trama electoral: la compra de votos a ciudadanos latinos orquestada supuestamente por el Partido Socialista.

De hecho, entre los vecinos circula de WhatsApp en WhatsApp una imagen de Luis L. R., posando como apoderado del Partido Popular, en las elecciones municipales de 2019: las mismas en las que según cuenta un cargo orgánico del PSOE, "se echó la mano al paquete al cruzarse con el candidato socialista, Manuel Zamora, el día de las votaciones". Está claro que el puño y la rosa no le va nada a Luisón: como le llaman con cariño por sus bromas y por sus bailoteos en el Cuartel Cristiano de los Cisneros de Mojácar.

El primero que sacó a relucir el nombre del enterrador fue uno de los seis detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO), dentro de la investigación por el primer pucherazo electoral: el que supuestamente impulsaba el PSOE con el voto por correo de la población latina. En el operativo arrestaron al número 2 de la lista a la alcaldía, Francisco Flores, al número 5, Cristóbal Vizcaíno, a tres ciudadanos de Paraguay, Ecuador y Colombia y al exconcejal del Partido Andalucista, Pedro Montoya.

Lista del PSOE a la alcaldía de Mojácar en el que fueron arrestados el número 2, Francisco Flores, y el número 5, Cristóbal Vizcaíno, por la supuesta compra de votos a ciudadanos latinos.

El exconcejal del Partido Andalucista fue el único que declaró ante la UCO y lo hizo 'a pelo': sin estar asistido de un letrado. De modo que largó todo lo que sabía porque fue el primero de los seis detenidos en quedar en libertad. En concreto, el jueves, y un par de días después arrestaron a Luisón. "He contado la verdad: había cientos de conversaciones grabadas de este hombre", tal y como confirma Pedro Montoya a EL ESPAÑOL.

"Los vecinos de Mojácar nos pasaban conversaciones de Luisón pidiendo el voto: hay audios de gente diciendo que le había ofrecido dinero. Todo eso lo tiene la Unidad Central Operativa: se quedaron con las grabaciones", insiste Pedro Montoya. A partir de ahí, la UCO preguntó por el sepulturero a algunos testigos citados en la investigación del PSOE y saltó la liebre: "Hay varias testificales que le señalaban a él".

De modo que la Guardia Civil comenzó a tirar del hilo para averiguar si el enterrador presuntamente compraba votos para favorecer a la lista del PP a la alcaldía. Luisón no es militante del Partido Popular, pero es público y notorio que es simpatizante porque viajaba en la expedición que partió desde Mojácar rumbo al Palacio de Congresos y Exposiciones de Campohermoso (Níjar), donde fueron presentados los 103 candidatos del PP de la provincia de Almería.

Además, uno de los hijos de este padre de familia numerosa regenta un bar en el que deja claro una cosa a los clientes: "Aquí, todos somos del PP". En el mes de mayo, era habitual ver a Luisón en la terraza del negocio de su hijo, junto a un exconcejal popular, y en el PSOE llevaban semanas con la mosca detrás de la oreja porque el enterrador no tiene coche propio, pero durante la campaña electoral fue visto de lunes a domingo, conduciendo una furgoneta Peugeot, con el logotipo del Ayuntamiento de Mojácar.

"En un vídeo, un inglés contaba en la plaza Nueva que el Luisón le había ofrecido 100 euros por votar al Partido Popular", tal y como asegura una fuente del PSOE. "Ha utilizado ese vehículo, mañana y tarde, fuera de su horario laboral, para hacer captación de votos".

Cementerio de Mojácar en el que trabajaba Luisón.

Tal dato es llamativo porque Luisón había presentado un escrito, el 19 de mayo, en el que ponía fin al vínculo laboral que mantiene con el Consistorio desde que regresó de vivir una temporada en Francia y que le ha permitido desempeñar distintos empleos durante dos décadas: desde celador del centro de salud ha encargado de limpieza en la brigada de obras y servicios. "Por la presente, pongo en conocimiento del Ayuntamiento de Mojácar que pido mi baja voluntaria a mi trabajo en obras y servicios. Solicito que se me prepare un finiquito. Desde este mismo momento no trabajo más".

Ni en el sector público ni en el privado se finiquita a nadie cuando se larga. Pero lo llamativo del asunto es que tres días después, el 22 de mayo, Luisón presentó otro escrito pidiendo la "anulación" de su baja voluntaria. Desde el PSOE se insiste en que en ese lapso temporal: "Podía usar el vehículo municipal de obras, como si se tratara de uno personal, para ir a buscar a la gente. Montaba en él a personas que no tenían nada que ver con el Ayuntamiento, a cualquier hora y en fines de semana".

Incluso un concejal socialista se llegó a quejar de esta situación al entonces concejal de Obras, Pedro Torres. "Sospechamos de que en el cementerio ha tenido su punto de operaciones". Tanto es así que EL ESPAÑOL ha podido saber que uno de los tres letrados personados como defensa de los detenidos en el supuesto pucherazo electoral del PSOE, tiene previsto solicitar que se investigue por un presunto delito electoral al alcalde electo del PP, Francisco García, y a la primera teniente de alcalde electa, Rosa María Cano, tras la detención del sepulturero municipal.

Esta decisión contra los dos dirigentes populares se adopta después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera haya abierto una pieza separada sobre Luisón. "Existen pruebas suficientes para que se investigue al número 1 y al número 2 de la lista del PP, por un supuesto delito electoral, por la vinculación que puedan tener con el sepulturero", tal y como asegura un abogado personado en estas diligencias judiciales que tienen más giros de guion que una telenovela.

Un cartel electoral del PP en la carretera que discurre paralela a la playa de Mojácar. Badía

Luisón es miembro de la extensa prole de 'Los Pelaos' y manda romana en el barrio de las viviendas sociales, donde su arresto ha caído como una auténtica bomba. En esta zona de Mojácar, los residentes conocen el lado más guasón del enterrador, cuyo carácter a veces es problemático porque cuenta con antecedentes por amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida.

En la actualidad, este empleado municipal está en la Prisión del Acebuche porque al ser detenido por la Guardia Civil -por un supuesto delito electoral- saltaron las alarmas: tenía pendiente una condena por receptar un objeto robado. Desde agosto de 2020, a Luis L.R. le pesaba una orden de busca y captura del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, tras ser condenado a seis meses de prisión por adquirir un saxofón robado en un establecimiento hostelero de Mojácar.

El sepulturero no tuvo empacho en entregárselo a su legítima dueña, a cambio de una 'propina' de 250 euros. De modo que tras declarar en Vera por la supuesta compra de votos para el PP, el juez ordenó su ingreso en prisión por el saxofón. EL ESPAÑOL ha telefoneado varias veces a uno de los hijos de Luisón para recabar la versión del padre, a través del abogado que ejerce su defensa, pero las llamadas no han obtenido respuesta.

PP: "No hemos comprado votos"

La presidenta del Partido Popular de Mojácar y número 2 de la lista a la alcaldía, Rosa María Cano, se muestra confiada sobre la pieza separada que ha abierto el juzgado: "No hemos comprado ni un solo voto en las elecciones. Ahora qué quieren en el PSOE: ¿Ir de mártires? Me parece bien que se investigue a ver si se ha comprado algún voto por correo".

La alcaldesa popular de Mojácar (c), este jueves, firmando documentos durante el Pleno.

"Soy la responsable de personal en el Ayuntamiento, claro que hay una relación laboral estrecha con el sepulturero. Luis es una persona que no tiene un horario fijo, lo mismo lo ves limpiando que enterrando, tenga el vehículo municipal por la mañana o por la tarde, puede ser algo muy normal. Ni le he visto ni sé si transportaba gente en ese coche: a mí no me consta", tal y como zanja la popular Cano. "Me estoy quedando perpleja".

Lo único que está claro es que en los juzgados de Vera tienen en la diana los 701 votos por correo que se emitieron el 28 de mayo y quieren llegar a la verdad sobre el origen de esos sufragios: afecte al PSOE o al PP.

El alcalde electo del Partido Popular, Francisco García, se muestra molesto con las pesquisas judiciales abiertas a raíz del arresto del sepulturero: "Nosotros tenemos claro que no hemos comprado ni un voto. Yo he hecho una campaña muy limpia, tengo 31 años, doy la vida por mi pueblo, y es una pena que intenten mancharme de esta manera. Estoy en política por ilusión y por trabajar por mi pueblo".

"La conciencia la tengo tranquila: no he cometido ni una ilegalidad y he hecho una campaña muy bonita, vendiendo mi programa. La gente de Mojácar me conoce y así voy a seguir: no me van a cambiar. Todo esto es un pataleo porque han pillado al PSOE con el carrito de los helados".

