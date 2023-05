Júlia Bacardit, la escritora que prohibió traducir su libro del catalán, trabajará escribiendo en castellano

“He prohibido la traducción al castellano del libro. Por contrato. No quiero contribuir a la bilingüización de la literatura catalana”. Eran las palabras con las que hace poco más de un mes la escritora Júlia Bacardit mostraba en una entrevista a ElNacional.cat su negativa a traducir su obra ‘Un dietari sentimental’. El libro se compone de pasajes de vida, reseñas de lecturas y otras varias reflexiones en torno a asuntos emocionales. Pero lo que realmente le hizo estar en boca de todos no fue la temática de la obra, sino la polémica en torno a su traducción.

"Cuando publiqué 'El precio de ser madre', que era un libro más periodístico, no me importó que me lo tradujeran, y he vendido más en castellano que en catalán. España ya lo tiene, esto: puedes no vender mucho en castellano, pero en comparación con el catalán siempre parecerá que has vendido un poco más. Pero con “Dietari sentimental” tuve muy claro que no quería traducción al castellano y he vendido más en castellano que en catalán", expresaba la escritora.

Pero ahora, su caso ha dado un giro de 180º tras conocerse su nuevo proyecto profesional. Y es que la joven catalana ha decidido ahora fichar por la agencia de noticias EFE para escribir en castellano como corresponsal en Bucarest (Rumanía). Así lo ha confirmado ella misma a través de sus perfiles en Twitter y Linkedin.

Fotografía personal de Júlia Bacardit.

Anteriormente, la joven había colaborado en distintos medios catalanes, como Núvol, La Directa, Crític, o el diario Ara, entre otros muchos. Pero ahora, la catalana comienza un nuevo proyecto profesional en el que, como suele ser habitual en este tipo de corresponsalías, deberá escribir en castellano. Y todo ello a pesar de haberse mostrado en anteriores ocasiones a favor del independentismo y haber arrojado comentarios como que "España es un estado fascista" donde hay "represión".

En la actualidad, también forma parte del podcast 'Les golfes', junto con Anna Pozas. Pero mientras tanto, y a pesar de ya haber conseguido su puesto, la joven continúa defendiendo el catalán a través de sus redes sociales. Su última acción ha sido retuitear una oferta de trabajo de Cataluña Radio en la que se buscan a "redactores en lengua catalana específicamente para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa".

