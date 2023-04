La Guardia Civil identifica al dueño del pitbull que mató a Anne en Macastre y le atribuye el homicidio

La Guardia Civil de Valencia, investiga al dueño del pitbull que mató a dentelladas a Anne Shields, vecina de Macastre (Valencia). La mujer inglesa se lo encontró abandonado sin microchip y lo acogió porque no cabía en las perreras a las que consultó. Su dueño ha resultado ser un hombre español de 35 años con antecedentes penales que le impedían tener perros peligrosos. Se le atribuye un delito de homicidio por imprudencia. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Requena.

Según ha informado este viernes la Benemérita, agentes del Equipo de Policía Judicial fueron requeridos esa misma tarde para hacerse cargo de la investigación y averiguación de la posible responsabilidad habida sobre el ataque de este animal, un Perro Potencialmente Peligroso (PPP).

"Tras las primeras averiguaciones y toma de manifestaciones a los testigos de la zona, los agentes descubrieron que la víctima había encontrado a este animal en un estado de desnutrición muy agudo y con claros signos de abandono, padeciendo alguna enfermedad como la sarna", explica el cuerpo policial. "Todo ello 4 días antes de que el animal acabase con su vida, habiendo sido advertida por la propia veterinaria que atendió al animal, de que el mismo era peligroso y que no debiera de hacerse cargo, desoyendo esta las advertencias recibidas", agrega.

[Sarah busca al dueño de Chocky, el pitbull que mató a su madre a dentelladas en Valencia]

"Practicadas las gestiones por parte del personal del Equipo de Policía Judicial, se llegaron a tomar hasta 15 declaraciones distintas, de las cuales se pudieron obtener diversas fotografías del animal en distintas etapas de su vida. Este animal, de alrededor de 2 años, ya había sido observado y fotografiado con anterioridad por distintas personas, que manifestaron ante los agentes cómo habían visto al animal abandonado y sin los cuidados y vigilancia que debieran de tener este tipo de animales PPP", explican los agentes.

El propio investigado, así como algunos de sus familiares, "reconocieron al animal en dichas fotografías durante la toma de manifestación". "El investigado tenía antecedentes, motivo por el cual no podía tener este tipo de animales, según la legislación vigente. Además, los agentes han podido saber que, con anterioridad, ya había tenido animales de semejantes características sin los debidos controles y cuidados", detalla la investigación.

Los agentes realizaron la inspección ocular en el domicilio del investigado, "observando los lugares por donde el perro podría haberse escapado, tal y como llegó a reconocer el investigado en su manifestación".

Fotografías de Chocky realizadas por Anne antes de sufrir su feroz ataque. EE

"Por ello, se procede a la toma de declaración, en calidad de investigado, el pasado día 24 de marzo, a un hombre de 35 años y de nacionalidad española, a quien se le atribuye un delito de homicidio por imprudencia y un delito contra la protección de la flora, fauna y animales domésticos, por el abandono del perro PPP", precisa la Guardia Civil.

"Espero que la cobertura de los medios permita encontrar al dueño que abandonó a este perro sabiendo que era de una raza peligrosa", reclamaba precisamente a EL ESPAÑOL Sarah Shields, la hija única de Anne Shields.

Con el mismo propósito de difusión, los amigos de la víctima entregaron a este periódico las últimas fotos del can, realizadas por la difunta horas antes de la tragedia. El mismo aparece visiblemente desnutrido, con las costillas muy marcadas y la apariencia de llevar varios días abandonado a su suerte.

Sarah, como su madre, exhibía un profundo sentimiento animalista. Hasta el punto que no culpa al perro del feroz ataque. "Ella no se merecía esto, y Chocky no merecía lo que le pasó antes de que mi mamá lo encontrara", afirmó.

Sigue los temas que te interesan