Las emotivas palabras del hijo de Ángela Gil, la mujer muerta por inhalar un producto de limpieza

"Seguiremos juntos de la mano, somos invencibles. Me quedo con los 22 años vividos a tu lado, con tus abrazos únicos y con todo lo que me diste y me seguirás dando". Con estas emotivas palabras se despidió Guillermo de su madre, Ángela Gil, fallecida en un trágico accidente al inhalar los gases emanados de un potente desatascador doméstico que utilizó en el fregadero de su casa en Gijón.

Guillermo pronunció un emotivo discurso en el acto de despedida que tuvo lugar el pasado 25 de abril en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, tres días después del triste accidente que provocó su fallecimiento. Asistieron familiares, amigos, compañeros de trabajo y alumnos del Centro Vistaverde de APTA, un centro de formación ocupacional en el que la mujer, de 47 años, llevaba trabajando casi dos décadas.

"No perdáis el tiempo, nunca se sabe cuándo va a acabar todo y cuando acabe, solo va a quedar el amor y los buenos momentos". En el acto de homenaje se intercalaron palabras de homenaje con las canciones favoritas de Ángela Gil, como 'Pájaros de Barro' de Manolo García o 'No dejes de Soñar' de Manuel Carrasco.

Sus palabras dejaron sobrecogidos a los muchos amigos, familiares y compañeros de APTA que le rindieron un último adiós en el tanatorio de Cabueñes. Entre ellos, sus alumnos del centro de formación ocupacional Vistaverde de APTA, quienes además fueron dejando uno a uno claveles blancos sobre el féretro.

[El último cumpleaños de Ángela Gil: murió al inhalar un producto de limpieza tras celebrarlo de Gijón]

Por su parte, Ignacio Baizán, el director del APTA Vistaverde, también manifestó "el injusto y el desafortunado final" de Ángela, una mujer "con luz propia y que tenía ese don de hacer mucho más feliz la vida de quien se cruzaba".

"Si por algo se caracterizaba Ángela era por ese cariño y sensibilidad que siempre transmitía a todos, esa paz con la que inundaba todo a su alrededor. Se va un pilar muy importante, se va, pero se quedará entre todos nosotros", explicó Ignacio Baizán, quien además de director de APTA, pertenece también a la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo, que da empleo y formación a personas discapacitadas.

"Sin mi mitad"

También hizo uso de la palabra en el acto de despedida la hermana de Ángela, Lorena Gil. La que fuera diputada regional de Podemos estuvo acompañada por varios de sus excompañeros del grupo parlamentario, como Covadonga Tomé, Daniel Ripa y Laura Tuero. "Me quedo sin mi media mitad, tengo un dolor muy profundo y no puedo imaginarme mi vida sin ella. Y sinceramente, no sé cómo hacerlo...", dijo, sin apenas poder hablar.

[Tragedia en Gijón: Ángela Gil muere al inhalar un producto para limpiar que se compra en el súper]

Interrumpida en varias ocasiones por aplausos de ánimo, Lorena tuvo también palabras para los dos vecinos que encontraron a Ángela inconsciente en el descansillo de su piso y que intentaron sin éxito reanimarla hasta que llegaron los servicios sanitarios. La familia organizó, por tanto, un acto de despedida "con alegría dentro de todo el dolor, era lo que ella habría querido", manifestó su hermana.

La fatalidad se concatenó el pasado sábado contra Ángela. Perdió la vida por un fallo respiratorio justo al día siguiente de haber cumplido 47 años. La víspera celebró su cumpleaños con sus compañeros de trabajo como educadora en el Centro Vistaverde de APTA, un centro de formación ocupacional.

La mujer, que vivía con su hijo en la calle Alarcón de Gijón, se encontraba sola en su domicilio cuando decidió usar el producto desatascador en el fregadero de la cocina. Todo parece indicar que lo hizo tal y como indican las instrucciones del reverso del etiquetado del desatascador, adquirido en un supermercado. Pero algo debió ir mal. El atestado policial revela que se produjo una reacción química, a juzgar por "lo ennegrecido" que quedó el fregadero. La mujer tuvo tiempo de salir del domicilio para pedir ayuda a los vecinos, pero no había nadie.

Su cuerpo fue encontrado en el rellano por dos vecinos cuando regresó a casa. Trataron de reanimarla, pero ya era tarde. Los sanitarios tampoco pudieron hacer nada por su vida. Fue trasladada al Hospital de Cabueñes, donde se certificó su fallecimiento por inhalación de sustancias tóxicas.

Sigue los temas que te interesan