Sarah busca al dueño de Chocky, el pitbull que mató a su madre a dentelladas en Valencia

"Espero que la cobertura de los medios permita encontrar al dueño que abandonó a este perro sabiendo que era de una raza peligrosa". Son las palabras de Sarah Shields, la hija única de Anne Shields, la vecina de Macastre (Valencia) que murió el pasado sábado tras el brutal ataque de un pitbull. La víctima acogió en su casa al animal y lo bautizó como Chocky. Jamás imaginó que acabaría con su vida a dentelladas. Perdió el 40% de su sangre, según los sanitarios.

Con el mismo propósito de difusión, los amigos de la víctima entregan a EL ESPAÑOL las últimas fotos del can, realizadas por la difunta horas antes de la tragedia. El mismo aparece visiblemente desnutrido, con las costillas muy marcadas y la apariencia de llevar varios días abandonado a su suerte.

Sarah, como su madre, exhibe un profundo sentimiento animalista. Hasta el punto que no culpa al perro del feroz ataque. "Ella no se merecía esto, y Chocky no merecía lo que le pasó antes de que mi mamá lo encontrara", afirmó en su perfil de Facebook. Por ello apela a la colaboración ciudadana para encontrar al verdadero culpable: el dueño del perro.

Preguntado al respecto, el alcalde de Macastre, Vicente Montó, detalló a este periódico que la Guardia Civil ya practica las preceptivas pesquisas con el objetivo de identificar al propietario del violento animal. Los agentes tuvieron que abatir a tiros al ejemplar para que los sanitarios pudieran auxiliar a la mujer, a la que le destrozó por completo los brazos.

Entre otras vías de investigación, están cotejando el ADN del animal con las bases de datos disponibles con información genética de perros peligrosos. La carencia de chip obligatorio, sin embargo, complica sobremanera la investigación.

Sarah apunta a este diario dos hechos que podrían tener relevancia en la investigación. Según le contó su madre después de llevar al animal al veterinario, un perro de similares características había protagonizado una agresión previa en el mismo pueblo.

"Un perro que coincidía con la misma descripción había mordido a un hombre en el brazo en el río. Mi madre estaba asustada. Ese incidente fue antes de que mi madre llevara al perro al veterinario", relata Sarah.

Por otra parte, la hija de la víctima advierte de que, según la organización Pet Alert, otro pitbull abandonado fue encontrado en Macastre durante los mismos días. Sarah aporta el mensaje compartido en Facebook por esta entidad, en el que explican que este perro tampoco tenía chip. Por ello interpreta que el dueño pudo abandonar a dos perros, no solo a uno.

A la Guardia Civil, sin embargo, no le consta ni la existencia de una segunda agresión ni de un segundo pitbull abandonado en Macastre, según traslada a este medio el ayuntamiento de la localidad.

Tras la muerte de su madre, Sarah cuestiona también la actuación del veterinario que reconoció a Chocky. "No entiendo por qué dejó que mi madre se llevara el perro a casa después de que le hicieran un análisis de sangre y demostraran que era un pitbull de pura raza y no tenía microchip", manifiesta.

"Mi madre no pudo encontrar un centro de rescate que aceptara al perro debido a su raza y a que estaban llenos", subraya. "Ella siempre pretendió reubicar al perro, no quedárselo", agrega.

Fuentes policiales destacan al respecto que lo mejor en estos casos es alertar directamente al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), para que sea esta unidad especializada la que se encargue directamente del animal.

Vecina desde 2005

Como relató este lunes EL ESPAÑOL, Anne Shields era una amante de los animales que residía en Macastre desde 2005. La horrible historia de esta británica de 67 años copó este las conversaciones de los vecinos de la tranquila localidad valenciana. En el bar de la Plaza Árboles, donde se encuentra el Ayuntamiento, se hizo el silencio a las 14.00 horas para escuchar el informativo. La muerte de esta afable vecina, que llevaba casi dos décadas en el pueblo, era noticia nacional.

"Lo llevó al veterinario, y allí comprobaron que no tenía chip. Anne contactó con dos protectoras de animales para que se lo quedaran, pero no cabía en ninguna", relata el primer edil. La vecina, como solución temporal, optó por albergarlo en su hogar.

Todo marchaba bien. Anne relataba el hallazgo a su hija por mensajería. Llegó incluso a enviarle fotos del animal, las que encabezan este artículo. Estaba aparentemente tranquilo en su hogar de acogida. Pero, al tercer día, sufrió un ataque letal del mismo.

Se desconoce qué ocurrió, pero el perro viró de pronto contra la mujer que lo había rescatado, y lo hizo de una forma brutal. Le mordió los brazos hasta dejárselos en "estado catastrófico", según reflejaron los sanitarios en sus informes.

La escena fue absolutamente dramática. Anne se desangraba por las grandes heridas de sus brazos y también de la cabeza. Nadie sabe cuánto tiempo pudo encontrarse en esa situación. Los profesionales no pudieron intervenir hasta superar varias trabas.

Fueron unos amigos de Anne los que dieron la voz de alarma, al contemplar la escena cuando paseaban por el lugar. Un equipo médico acudió con celeridad, pero el animal permanecía en la zona junto a su víctima, e impedía la actuación de los sanitarios. No intervinieron hasta que acudió también al lugar una patrulla de la Guardia Civil que abatió a tiros al perro.

"Tras recibir el aviso, la patrulla acudió con la máxima diligencia al lugar, que, al tratarse de un diseminado, dificultó el acceso. Para que los servicios de emergencias pudieran socorrer a la mujer, se hizo uso del arma de fuego reglamentaria, abatiendo al animal", precisó el cuerpo policial en un comunicado.

Pese a las dificultades, la intervención de los agentes de la Guardia Civil y los servicios médicos permitió trasladar con vida a la mujer al centro médico más cercano, desde donde fue enviada de inmediato al hospital La Fe de Valencia por su delicado estado de salud. Había perdido muchísima sangre, hasta un 40%.

Vivía sola

Las fuerzas de seguridad contactaron con el alcalde de Macastre para trasladarle lo ocurrido, ya que la mujer, vivía sola en el municipio. Fue el propio alcalde quien se puso en contacto con su hija Sarah, residente en su país de origen y sin pasaporte en vigor.

La preocupación inicial que trasladaron al primer edil era el grave estado de los brazos, en particular de las articulaciones, por las poderosas mordeduras del pitbull. Pero pronto se elevó la preocupación. Anne había entrado en estado de shock y su vida corría peligro.

En efecto, la gravedad de las heridas y la gran cantidad de sangre perdida le costaron finalmente la vida a la vecina británica de Macastre, que tan solo quiso dar cobijo a un perro desamparado.

