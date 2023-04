Paco González responde ante el misterio de la presunta estafa de su compañero Willy Valadés

El director del programa ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena Cope, Paco González, respondió este martes desde los micrófonos de la emisora a las informaciones que apuntan a una presunta estafa por parte de su compañero Guillermo Valadés. “Lo sentimos y lo volveríamos a hacer. Sentimos todo, pero sentimos el ruido que se está formando, esa nunca ha sido nuestra intención, y lo volveríamos a hacer, porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón está bien hecha”, aseguró al comienzo de su programa.

El periodista se disculpó con los oyentes por el revuelo causado. “A nosotros también nos gustaría saber toda la verdad, pero no la sabemos, así que no podemos decir nada”, sentenció. “No podríamos decir mucho porque se trata de una cuestión de ámbito privado y personal. Pero en este caso es que no podemos decir nada porque no sabemos. Si hay algún oyente que dice, 'me gustaría saber todo esto que ha pasado', a nosotros también”, añadió. “Cuando podamos hablar más, pues lo haremos”.

‘Willy’, como llamaban sus compañeros a Guillermo Valadés, les había hecho creer a sus compañeros que sufría un cáncer terminal, por lo que estos se ofrecieron a sufragarle el tratamiento en la Clínica de la Universidad de Navarra. Le empezaron regalando unos 10.000 euros semanales, que después se incrementaron a 16.000, cuando el periodista aseguró que tenía que hacer frente a medicamentos muy caros. La cantidad total presuntamente estafada podría estar cerca de los 300.000 euros.

[Cuánto cobran Paco González y Manolo Lama, estafados por su amigo ‘Willy’ Valadés]

Las primeras informaciones apuntaban a que el dinero había salido de un fondo de contingencia, salido de publicidad y patrocinios, que el equipo de ‘Tiempo de Juego’ manejaría de forma autónoma. Sin embargo, el director del programa negó tajantemente la existencia de esta contabilidad paralela. “No hay ningún fondo de maniobra, no hay ningún fondo de publicidad. La redacción de Deportes tiene un presupuesto anual fijo y lo gestionamos lo mejor que sabemos”, insistió González.

El periodista se mostró incómodo por la polémica que ha salpicado al equipo. “Seguramente muchos de ustedes habrán oído desde anoche, o leído o visto, y desde luego hoy a lo largo de todo el día una noticia en la que la redacción de Deportes de Cope se ha convertido en protagonista de forma indirecta”, comenzó su alocución. Se produjo antes de comenzar el programa con la narración del partido entre el Girona y el Real Madrid.

['Willy', el periodista de COPE acusado de estafar a sus compañeros mantiene que "está enfermo"]

Un histórico del programa

La historia de ‘Willy’ Valadés comenzó hace más de 20 años, cuando surgió la sección de deportes, antes en la Cadena Ser. Pero fue el pasado mes de noviembre cuando el colaborador informó a sus compañeros de que le habían detectado un tumor con metástasis en la espalda. De hecho, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a 'Willy', el periodista habría llegado a confirmar en varias ocasiones a sus compañeros de programa que tenía "altas probabilidades de morir".

Según publicó ‘El Confidencial’ el escándalo se produjo la pasada semana, cuando los propios miembros de ‘Tiempo de Juego’ comprobaron que en la Clínica de Navarra no existía ningún paciente con el nombre de Valadés. El periodista formaba parte del núcleo principal del programa, en el que también participan Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

A día de hoy, según confirman algunas fuentes a EL ESPAÑOL, Valadés continúa afirmando que sufre realmente la enfermedad. Pero tras haber salido a la luz todas las informaciones, el equipo de 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope habría exigido al periodista informes médicos con el objetivo de poder corroborar el cáncer terminal que asegura padecer y conocer así en qué ha gastado el dinero prestado.

Sigue los temas que te interesan