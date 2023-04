Carlos Tarife, el candidato en Tenerife con un pene: "Me critican los que sacan agresores de la cárcel"

En las últimas horas, una controvertida imagen del candidato por el PP a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, portando un pene de látex en la mano, ha provocado un gran revuelo. Al instante, las redes sociales se llenaron de multitud de comentarios acerca de la veracidad de la instantánea y del motivo que había llevado al dirigente político canario a realizarse la peculiar fotografía.

Todo ocurrió la mañana del pasado lunes cuando Tarife, en plena campaña electoral, visitó diferentes tiendas repartiendo un flyer con el programa de su partido. Entre esas tiendas se encontraba un sex shop. “Me recibieron tres chicas, las gerentes del establecimiento, y me explicaron que les iba muy bien en la tienda y me dijeron de hacerme una foto con ellas. Entonces me propusieron que por qué no cogía algún juguete sexual, y cogí ese, no le vi ningún tipo de problema", explica el dirigente del PP en conversación con EL ESPAÑOL.

La fotografía, que comenzó a circular por redes a velocidad de vértigo, fue utilizada por otros miembros políticos de la oposición para "mofarse y desprestigiar" la figura del candidato a la alcaldía. "Me dijeron que algunos adversarios políticos estaban divulgando la fotografía a diferentes medios con el fin de manchar mi imagen", cuenta Tarife, quien se define como "una persona liberal, del Partido Popular", y cataloga de "retrógrados" a aquellos que han querido ridiculizarle por salir con un juguete sexual en una fotografía.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife Partido Popular

"Si voy a una frutería, cojo dos manzanas; y si visito una pastelería, me como un pastel. Pues esto es lo mismo. No tiene ningún sentido esta polémica, salvo que seas un retrógrado", expresa el político, quien cree que resulta paradójico que las críticas provengan de la izquierda.

“Van de adalides de la moral y la sexualidad y han sacado a la calle a muchos agresores sexuales con la rebaja de condenas. Por no hablar de los casos de corrupción, con prostitutas y cocaína del Tito Berni, en Canarias precisamente, eso sí que les debería preocupar y no criticar y menospreciar a un rival político por una simple foto en la que salgo con unas emprendedoras como Raquel, la propietaria del negocio, que lo abre cada día para sacar adelante a su familia", explica Tarife a este periódico.

Por ese motivo, el posible futuro alcalde canario decidió visitar el sex shop. “No quería hacer ningún tipo de discriminación por el tipo de negocio. Hay muchos sex shops en Santa Cruz y en toda la geografía española. Yo entré a un negocio legal porque yo, a diferencia de algunos de ellos, no me dedico a las cosas ilegales", espeta el candidato. Por ello, piensa que no tiene que “arrepentirse de nada”. “Han difundido esa foto para hacerme daño y han conseguido todo lo contrario”, dice.

Asimismo, reivindica que en el ámbito de la sexualidad la gente tiene que tener libertad, siempre y cuando sea desde el respeto. "Yo soy una persona muy normal, nadie nunca me podrá acusar de hacer o decir algo inmoral. Nací en un barrio humilde de esta ciudad, tengo 45 años, estoy divorciado y soy padre de un chaval de 15 años. Cuando me saqué la foto jamás imaginé que se iba a montar todo este revuelo. Me ha sorprendido mucho. Para mí esto no tenía mayor importancia", explica.

Carlos Tarife durante un acto del PP. Cedida

Por eso mismo, quiere dejar claro que la intención de esa visita al local de juguetes sexuales no era otra que reflejar el trabajo que realizan multitud de emprendedores autónomos que, como él mismo dice, "levantan cada día una reja con mucha ilusión para poder vivir de su negocio, sea el negocio que sea". "Yo también he sido autónomo, estuve trabajando varios años para Catalana Occidente como comercial, así que sé lo que es cada día salir y pelear para captar clientes", comenta Carlos, cuyo objetivo, si sale elegido alcalde, será el de defender y apoyar al tejido empresarial del municipio.

Para ello, en su programa electoral ofrece un cheque emprendedor dotado de cinco millones de euros para los autónomos que ingresen menos de 40.000 euros al año con el fin de que “puedan sufragar sus gastos de alquiler, de gestión de páginas web, de cartelería…”. Una iniciativa que, según el dirigente, es vital para apoyar a la gran cantidad de trabajadores autónomos que tiene la localidad.

"No quiero que se escape ni una gota de talento de la ciudad ya que el 80% del empleo que se genera en nuestro país proviene de las pequeñas y medianas empresas", comenta Tarife, quien asegura que la gente está contenta de que haya por primera vez un cargo político que ayude a los pequeños empresarios de Santa Cruz. “Esto nunca se había planteado antes", afirma.

Fotografía personal de Carlos Tarife. Cedida

Carlos Tarife estudió Administración y Finanzas y siendo muy joven se afilió al Partido Popular. Actualmente, y desde el año 2020, es concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Bienestar Animal, tres áreas que considera que la izquierda se ha querido apropiar a través de sus discursos. “Se habla mucho de la concienciación del medio ambiente, de derechos sociales, de servicios públicos, de animalismo, y hay que poner en valor lo que el Partido Popular ha hecho históricamente”, por lo que destaca que “el primer Ministerio de Medio Ambiente que hubo en España lo creó el PP de José María Aznar. "Yo veo que la izquierda habla mucho, pero gestiona poco", dice.

El próximo 28 de mayo se sabrá si este candidato será el nuevo alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Una ciudad en la que ha vivido desde que nació, por lo que cree conocer muy bien las necesidades de los chicharreros. Uno de sus retos es acabar con los vertidos contaminantes al mar, que desde el año 2003 están perjudicando al municipio. "Desde hace 20 años no tenemos una bandera azul en Santa Cruz y nosotros tenemos ya un plan cerrado de infraestructuras para que la localidad, en el año 2025, tenga cero vertidos al mar". "Yo me comprometo a buscar soluciones, y no a hacer política ridiculizando a un rival político por salir sujetando un pene de plástico en la mano”, concluye.

