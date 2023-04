Sindy Takanashi, la 'influencer' que se ha ido de Twitter tras entrevistar a Irene Montero

Ha recibido críticas por sus continuos debates sobre la identidad trans y sobre el feminismo en sus redes sociales. Ha estado en varios programas, como en No estamos locas del influencer Lucas Lorén (Luc Loren) o en la Fábrica de Rufián del político Gabriel Rufián conversando sobre la etapa de su vida en la que fue prostituta.

Esta vez, la influencer Sindy Takanashi ha eliminado su cuenta de Twitter por la indignación que ha causado su entrevista que le realizó a la ministra de Igualdad Irene Montero en su programa Queridas Hermanas.

¿Por qué ha surgido la polémica?

En su último programa estrenado este 12 de abril, Versículo 13: con Irene Montero, Takanashi reflexiona sobre los "fallos" de la Ley Trans. "Hay feministas que estamos contra la ley no porque nos den miedo las personas trans ni porque debajo de esto subyazca una transfobia interiorizada", ha explicado.

Ser trans, ha añadido, no es una patología: "Yo tengo altas capacidades y a mí no me las han detectado hasta que he sido adulta, porque la cosa inhibitoria que tengo ha ocultado este tema". Ese es el motivo por el que la celebrity cree que las personas trans deberían recibir un peritaje para que "se descarte que una persona tenga patologías".

El fraude de ley es otro de los temas que se han tratado desde el programa, en el que Takanashi pregunta cómo se podría detectar con la Ley Trans. A lo que la ministra le contesta que en ningún caso que "haya un número mayor o menor de indecentes que quieran utilizar una ley para otro fin del que ha sido creada es un argumento sustancial para impedir el reconocimiento de los derechos de las personas trans".

Montero ha hecho hincapié en que ningún hombre necesita tener un DNI de mujer para ejercer violencia: "Precisamente el patriarcado consiste en que los hombres siendo hombres pueden ejercer violencia sobre las mujeres y quedar impunes por ello socialmente y a nivel penal". Por lo que la ministra ha asegurado que no dejarán de garantizar derechos por ello.

Las declaraciones de la influencer han causado indignación en la comunidad trans y LGTB. Algunos usuarios de Twitter han criticado los "argumentos tránsfobos" de la celebrity contra la ley. Uno de ellos ha aprovechado para expresar que "si un grupo oprimido reclama derechos, y alguien con escasa argumentación y entendimiento se posiciona públicamente en contra es por prejuicios".

¿Quién es Sindy Takanashi?

Sindy Takanashi consiguió popularidad como manicurista por los diseños de uñas que compartía en redes y en la actualidad se dedica a la difusión de contenido de temática feminista.

Además, la influencer presenta programas como Las Uñas, en el que debate sobre feminismo, temas LGTB o sexualidad con famosas como Alba Paul Ferrer o la cantante Rigoberta Bandini, y Queridas Hermanas, donde entrevista a "todo tipo de personas" y "trata sus obsesiones semanales y vomita todas sus reflexiones".

Ambos son espacios para que todas hablen sobre problemas que les afectan como mujeres.

¿A qué otras críticas se ha enfrentado?

En un capítulo de Las Uñas en el que entrevistó a la cantante trans Jedet, Takanashi se posicionó a favor del colectivo, pero expresó que "la Ley Trans que hay a día de hoy atenta directamente con la Ley integral de Violencia de Género", lo que provocó una oleada de críticas en la red social del pájaro.

Sus comentarios contra la Ley Trans no son los únicos que han generado debate, también lo han hecho los feministas, ya que han dañado a youtubers como Roma Gallardo, que decidió llamarla "imbécil", "puta infeliz", "disminuida" y "retrasada". Todo ocurrió a raíz de que en 2021 Takanashi criticara que el youtuber Mostopapi realizase un sorteo para "conocer a tu actriz porno favorita".

El presentador Risto Mejide ha sido el último en lanzar un mensaje a la influencer y una de las mejores amigas de la famosa Laura Escanes (expareja de Mejide) desde su programa Viajando con Chester tras haber desvelado, según él, "cosas íntimas" suyas. "Lo que me molesta es que cuando ella desvela que 'incluso las relaciones que hay entremedias que no se conocen' es que está desvelando cosas que son íntimas mías, que ella ha escuchado en cenas con mi ex", ha declarado el presentador.

