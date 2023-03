La gran multa que te espera si sales suspenso de la ITV: la sanción puede alcanzar los 500 euros

Seguro que a la mayoría de nosotros nos ha tocado pasar la Inspección Técnica del Vehículo en más de una ocasión. Una obligación que afecta a todos los vehículos y que siempre viene acompañado de nervios, dudas y tensión. Este momento es crucial para una total seguridad en las carreteras, el mínimo error puede llevarnos a tener un accidente. Es por ello, que en la ITV se examina a fondo cada parte del vehículo, desde frenos, carrocería, luces, chasis... Sin embargo, nuestras expectativas no siempre se cumplen y si detectan faltas graves podemos encontrarnos con una ITV negativa o desfavorable.

Cualquier problema del coche nos obligará a repararlo cuanto antes y acudir de nuevo a la revisión. En caso de no solucionarlo y conducir con la ITV negativa, la multa puede alcanzar los 500 euros, y sin posibilidad de pronto pago. Tal y como indica la ley, es de obligado cumplimiento para todos los vehículos, una vez pasado cierto tiempo, pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

En cualquier caso, si efectivamente la ITV ha salido negativa y no se ha puesto solución, se considera que presenta deficiencias importantes que ponen en peligro la seguridad. Además, inmovilizarán el coche y sólo podrás llevarlo directamente al taller en una grúa y demostrar de nuevo en una estación ITV que el fallo está reparado. De hecho, en la estación no deberían dejarte salir si no avisas a la grúa. Incluso aunque no circules con el coche, y simplemente lo tienes aparcado con el resultado negativo, la multa a la que te puedes enfrentar es de 200 euros.

Así la DGT recuerda que no debemos confundir entre resultado desfavorable y negativo. Conducir con la ITV negativa son 500€, sin posibilidad de pronto pago, mientras que circular con una desfavorable implica una sanción de 200€, que se reduce a 100€ en caso de pronto-pago.

