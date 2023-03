Por qué se desplomó y murió Costa Titch en pleno concierto: la historia no contada sobre su vida

Se había convertido ya en todo un ídolo de masas en su país. Inició su carrera profesional como bailarín, pero pronto se dio cuenta de que su gran sueño era ser cantante de rap. Tras mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación lo consiguió. De hecho, logró convertirse en poco tiempo en uno de los artistas con más repercusión de todo Sudáfrica, alcanzando los más de 600.000 oyentes mensuales en Spotify y colaborando con grandes artistas del panorama musical como es el caso del rapero Akon.

Sin embargo, y para sorpresa de todo el mundo, la familia de Costa Titch confirmaba este domingo su fallecimiento. El cantante, de tan solo 27 años, murió tras desplomarse mientras ofrecía un concierto dentro del marco del Ultra Music Festival, celebrado en Johannesburgo (Sudáfrica). El artista fue trasladado de urgencia al hospital, pero los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida.

“Con gran dolor nos vemos obligados a reconocer su fallecimiento en este momento. Estamos agradecidos por los servicios de emergencia y todos los presentes en sus últimas horas en esta tierra. Como familia, nos enfrentamos a un momento difícil mientras tratamos de dar sentido a lo que nos ha sucedido y pedimos que se nos dé tiempo y espacio”, publicaban sus familiares a través de sus perfiles en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COSTA TITCH | 🇿🇦 | (@costatitch)

La noticia ha conmocionado a todo Sudáfrica, el país que le vio nacer y crecer hasta llegar a lo más alto del panorama musical. Comenzó su trayectoria profesional como bailarín, pero en el año 2014 decidió mudarse a Johannesburgo para iniciar su andadura como cantante y poco a poco fue haciéndose un hueco en la industria hasta convertirse en uno de los raperos más influyentes del país.

Su verdadero nombre era Costa Tsobanoglou, tenía 27 años y nació en la ciudad de Nelspruit, donde creció junto a su padre y su madre, de origen griego y sudafricano, respectivamente. Sus inicios no fueron fáciles y su salto a la fama tampoco.

[El imperio de Bizarrap, el artista de los 5.000 millones que produce para Shakira, Quevedo o Duki]

Una vida de idas y venidas hasta lograr convertirse en uno de los máximos referentes del estilo musical amapiano, uno de los más influyentes de Sudáfrica. Unos ritmos que proceden del dancehall jamaicano y del afrobeat, pero que en los últimos años se ha viralizado por su aparición en redes sociales como Tik Tok.

De hecho, fue por medio de esta red social como Costa Titch logró llegar a lo más alto haciendo viral su canción ‘Big Flexa’, que en la actualidad cuenta con más de 10 millones de reproducciones en Spotify y más de 35 millones en Youtube.

Costa Titch junto al rapero Akon.

Pero no sólo era un referente en el género amapiano, también lo era en el rap y en el trap, entorno en el que se movió durante años y gracias al que llegó a cosechar grandes éxitos. De hecho, su llegada a lo más alto se materializó hace apenas unos meses. Tras años de esfuerzo y sacrificio, Costa Titch consiguió firmar con el sello discográfico Konvict Kulture, propiedad del rapero Akon, uno de sus grandes referentes musicales.

Y aunque con el tema ‘Big Flexa’ fue con el que pasó a ser conocido internacionalmente, lo cierto es que ya antes había conseguido grandes éxitos con otros hits como ‘Nkalakatha’ y ‘Activate’. Esta última consiguió hacerse muy popular justo después de su debut como artista.

Además de haber colaborado con grandes del rap como es el caso de Akon, también lo ha hecho con otros como Cassper Nyovesrt o Boity, una de las mujeres con más influencia en el género. Y aunque no existen datos sobre su patrimonio, se calcula que el artista habría conseguido grandes cantidades de dinero, no solo por el éxito de sus hits, sino por los conciertos y actuaciones ofrecidos por todo Sudáfrica. Y no solo por eso, sino también por su aparición en festivales, programas de televisión y emisoras de radio.

El rapero Costa Titch durante una de sus actuaciones.

Todo el mundo le consideraba una persona muy reservada, que mantenía su vida personal en el ámbito más privado. De hecho, en sus redes sociales no mostraba aspectos relacionados con su parte más íntima o sus hobbies. Si se hace un repaso a su perfil, se puede apreciar como el rapero lo utilizaba más como forma de promocionar su música y sus videoclips que como una red social al uso.

Su muerte

Su propia familia fue la encargada de anunciarlo a través de las redes sociales. Costa Titch fallecía este domingo, a los 28 años de edad, tras desplomarse en mitad del concierto que estaba ofreciendo con motivo de la celebración del Ultra Music Festival, a las afueras de Johannesburgo.

La policía sudafricana ya ha abierto una investigación sobre lo ocurrido para esclarecer las posibles causas de la muerte, aunque por el momento continúa siendo una incógnita. Lo único que se conoce por el momento es la información proporcionada por los allí presentes. El sábado por la noche, momento en el que tenía lugar su actuación, las redes sociales se llenaban de vídeos del rapero. Vestido de blanco y con gorra, se podía ver a Costa Titch cantando sus hits, como solía ser habitual.

Muere el rapero #CostaTitch; se DESPLOMÓ en el escenario durante su presentación en el festival Ultra realizado en #Johannesburgo, #Sudáfrica. Investigan su muerte. #12marzo pic.twitter.com/aeTkv6ITzq — @UlisesMtv (@UlisesMtv) March 12, 2023

Pero lo que llamó la atención no fue eso sino que, en un momento dado, el rapero pierde el control de su cuerpo y se cae sobre el escenario. Un hecho que, a simple vista, fue percibido como un simple tropiezo. Sin embargo, segundos después y tras ser levantado gracias a un colaborador, el artista volvió a desplomarse y fue ahí cuando saltaron las alarmas.

Rápidamente, fue trasladado de urgencia hasta el hospital, aunque los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. La familia, además de anunciar la trágica noticia por redes sociales, ha lamentado la pérdida del joven.

“Como familia, nos enfrentamos a un momento difícil mientras tratamos de dar sentido a lo que nos ha sucedido y pedimos que se nos dé tiempo y espacio", prosigue el escrito, al que acompaña una foto del cantante. La familia Tsobanoglou les agradece el amor y el apoyo que le habéis brindado a nuestro hijo y que continuéis animándolo incluso en espíritu. Por favor, mantenednos en vuestras oraciones y animaos en el Señor”, publicaban en la red social del cantante.

Por su parte, la organización del festival también ha mostrado su apoyo a la familia ante los hechos ocurridos asegurando estar "devastados" por la repentina pérdida. "Costa era una voz galvanizadora entre la escena amapiana de Sudáfrica: un rapero, bailarín, compositor, colaborador y amigo con talento del festival. Nuestros pensamientos más profundos y nuestras más sinceras condolencias están con su familia, sus amigos y toda nuestra comunidad, que lloran juntos esta desgarradora pérdida", añadían.

Segunda tragedia

Los hechos ocurren justo un mes después del trágico fallecimiento de otro artista sudafricano. Fue el caso de Jarryd Forbes, más conocido como AKA, quien perdió la vida asesinado a tiros en un club nocturno localizado en la ciudad de Durban, en la zona este del país. Según las primeras informaciones proporcionadas por medios locales, el rapero recibió un disparo en la cabeza desde muy poca distancia.

Sin embargo, no fue la única vida que se perdió aquella noche. Junto al joven, también falleció el empresario y amigo del cantante Tebello Motsoane, conocido como Tibz, que fue encontrado con disparo en el pecho. Por el momento, la investigación continúa para saber que fue lo que provocó el doble asesinato.

Sigue los temas que te interesan