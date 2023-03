El imperio de Pau Gasol fuera del baloncesto, con casas por 3 millones de euros: todos sus negocios

Pau Gasol se convirtió la madrugada del pasado martes en una leyenda viva. Lo hizo porque su camiseta de los Lakers con el número 16 a la espalda ya cuelga del techo del mítico pabellón Staples Center de Los Angeles, junto a los dorsales de otros figuras de la galaxia púrpura y dorada. El mejor jugador español de baloncesto estará para siempre al lado de Kobe Bryant, su íntimo amigo e inseparable compañero, al igual que en aquellos anillos de la NBA que conquistaron juntos, consecutivamente en 2009 y 2010.

Sin Gasol no se habrían producido los últimos éxitos de la era Kobe en los Lakers. La ciudad angelina se lo ha querido reconocer. Por ello, una de las franquicias más laureadas de la NBA le ha brindado un homenaje solo apto para los más grandes. Tan solo once jugadores habían tenido antes el privilegio de tener retirados sus dorsales en el equipo de California. Retirado desde 2021, el jugador catalán se dedica ahora a sus negocios en diversos sectores.

En su deseo por impulsar compañías con mucho potencial de crecimiento y ambición, Gasol es ahora uno de los inversores y embajadores de la marca española VIVLA. Esta empresa se dedica a la copropiedad de segundas residencias de alta gama en los mejores destinos turísticos nacionales. Esta es su primera inversión financiera en el sector inmobiliario.

Su objetivo, según informa el portal Summum, es el de ser un inversor estratégico que impulse la marca en el mercado nacional e internacional, así como aportar su conocimiento y experiencia para el crecimiento del negocio. Lanzada el pasado 2022, esta compañía comercializa casas selectas valoradas entre los 500.000 euros y los tres millones, con seis semanas de uso al año. Se trata de un modelo que optimiza la inversión al tiempo de uso medio real de este tipo de viviendas en destinos muy demandados y con una gran escasez de inmuebles.

Sobre los criterios que sigue a la hora de decidir sus inversiones, Pau Gasol señala que "las compañías que buscamos son aquellas que tienen un cierto recorrido, estabilidad financiera y una estructura consolidada. También nos fijamos en el liderazgo del líder de la compañía. Para nosotros, VIVLA cumple todos esos requisitos. Cuando me sumo a una empresa, me gusta involucrarme y comprometerme, que no sea solo una inversión financiera", tal y como recoge el portal Summum.

El Gasol empresario

La variedad de empresas en las que colabora el baloncestista es bastante amplia. Por ejemplo, Overtime es una agencia especializada en creación de contenidos y captación de nuevas audiencias. Una de sus principales metas es la creación de una liga paralela a la NCAA que dé oportunidades a los jugadores de baloncesto con talento que no pasen por las ligas universitarias. Gasol forma parte del grupo de personalidades que han invertido en ella y del Consejo de Administración de Overtime Elite.

También es reseñable su inversión en la WNBA, la liga profesional de baloncesto femenino estadounidense, así como su participación en Tatel, un conjunto de restaurantes de lujo en los que se puede degustar la gastronomía española dentro y fuera de nuestras fronteras. En este negocio hostelero también participan otros famosos deportistas como son Rafael Nadal y Cristiano Ronaldo.

En 2021, se unió como embajador, inversor y asesor estratégico de Therabody, una empresa de tecnología al servicio del deportista que está especializada en la terapia para la recuperación de lesiones. Además, impulsado y motivado por la innovación tecnológica a favor del deporte y el bienestar, ha invertido en marcas como Oura Ring, el anillo inteligente que mide la actividad física, la frecuencia cardíaca y el sueño, entre otras variables.

Su faceta social

Pau Gasol siempre ha sido uno de los deportistas españoles con mayor conciencia social. Por ello, además de invertir en diferentes empresas, el deportista ha creado, junto a su hermano Marc, la Gasol Foundation, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para reducir la obesidad infantil a través de la promoción de cuatro hábitos saludables.

El deporte y la actividad física, una alimentación saludable, las horas y la calidad del descanso y el bienestar emocional, son algunos de los hábitos que se promueven desde esta asociación. Desde el año 2003, también forma parte del Comite Español de UNICEF. Desde el inicio su colaboración se centró en los viajes a terreno que le permitían entender las condiciones en las que viven los niños y niñas en los entornos más complicados y así transmitirlo al público con mayor credibilidad y transparencia.

