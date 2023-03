Juan José Hidalgo (Villanueva del Conde, Salamanca, 1941) le dijo a su madre que quería llegar tan lejos como el halcón que veía volar en los campos de Castilla y León de pequeño. Lo consiguió. Quizás sea el último empresario que se hizo a sí mismo de las esferas más bajas de la sociedad: el niño que vendía las pieles de conejos con 12 años acabó incluso por tener un holding turístico (Globalia), incluida su propia aerolínea (Air Europa), la joya de su corona.

Sin embargo, hace tiempo que se avecina el ocaso. Los tambores suenan a venta. Corría 2019 la primera vez que se dijo que Globalia vendería la aerolínea a Iberia. Estaba todo hecho. Javier Hidalgo, hijo de Juan José, lo tenía todo atado para que IAG pagara 1.000 millones por la aerolínea.

Llegó la Covid-19 y todo se fue al traste. La compañía de los Hidalgo pasaba por momentos duros. Los rescates financieros se convertían en condición sine qua non para salir adelante. La absorción de Halcón Viajes por 1 euro por parte de Ávoris (Barceló) no solucionaba los problemas financieros.

A finales de febrero de 2023, se anunciaba una nueva venta en la familia Hidalgo: International Airlines Group (IAG) se hará con Air Europa por 500 millones de euros, la mitad de lo acordado en 2019 —bien es cierto que hay un rescate que pagar—. Solo queda el visto bueno de Bruselas para que Pepe se quede sin sus aviones; ¿el fin de los Hidalgo?

Recuerden: la venta aún no está cerrada. Resta que Europa confirme que la operación es factible para que Globalia pierda a Air Europa, después de que Halcón Viajes ya pasara a manos de Ávoris (Barceló) por un euro y la asunción de la deuda. El cierre de la operación supondrá el fin del holding turístico familiar tal y como era conocido hasta ahora.

"Desaparecerá ese concepto que inició el grupo Globalia y que aglutinaba a todas las empresas del sector turístico. Quedaría como un negocio financiero de control de acciones en el que luego cada uno tiene sus propias actividades", afirma un viejo conocido de los Hidalgo, que sabe que la operación no sienta bien al fundador. "Estoy convencido de que Juan José no quiere en el fondo que se produzca la venta. Es su cuarto hijo, no le hace ninguna ilusión".

No pueden confirmar desde Globalia cómo quedará el grupo porque, apuntan, son suposiciones. Debajo de la firma matriz están también Be Live Hotels, con más de 30 establecimientos repartidos por España, Marruecos, Caribe, Portugal y Colombia; y Groundforce, empresa de handling presente en los principales aeropuertos de nuestro país.

Quien les conoce, hace su apuesta: "Javier seguirá con lo suyo, con sus negocios y sus inversiones, y Juan José seguirá con los proyectos de Estepona. Cristina ganó dinero con Pepephone y María José tiene la vida hecha en Mallorca. Javier es un tío inquieto, dinámico y buen negociador. Tiene sus cosas, pero es un negociador acojonante".

Es Javier el que comenzó la venta de Air Europa antes de dimitir cuando no llegó a buen puerto. Su padre ya avaló hace años su gestión y todos saben que es un buen negociador. "Siempre se asegura de tener dos compradores. Pepephone también lo vendió en una magnífica operación". Por eso hay quien aún no cree que haya hecho el párvulo con la venta esta vez.

La venta

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL | Porfolio son prudentes en todo caso con el cierre de la operación aún. "Se tiene que cerrar la venta, algo que todos desean. Está firmada, pero esto ya lo escuchamos hace cuatro años. Estamos en 2023, la operación llevará meses y no sabemos si Bruselas la aprobará, ojalá que sí. No conviene dar por anticipado que la fusión se va a realizar".

Esta vez donde no hay dudas es en IAG. Si los anteriores rumores si dejaban dudas en algunos operadores, ahora "Iberia tiene intención".

El objetivo final de la compra por parte de IAG, tal y como ya explicó EL ESPAÑOL | INVERTIA, es lograr la capacidad de tráfico suficiente como para sacar el máximo rendimiento a la T4 de Barajas. En definitiva, hacer que sea la gran Puerta de Europa que permita unir Latinoamérica con Asia y Oriente Próximo, que son los dos grandes objetivos que se ha marcado la compañía hispano-británica de cara a los próximos años.

Los problemas podrían venir desde Bruselas. Hay quienes piensan que la fuerza que ahora tiene Air Europa puede impedir que todo salga adelante. "Creo que saldrá, pero no podemos dar por cerrada la operación, porque no está hecha".

El precio que se ha cerrado es de 400 millones para hacerse con el 80% de la compañía. IAG ya había entregado otros 100 millones en forma de préstamo convertible hace unos meses. Los 200 primeros millones llegarán con la firma. El resto será más adelante. Un año después habrá sobre la mesa 100 millones en títulos y otros 100 millones en líquido.

La operación debería tardar unos 18 meses en cerrarse. Mientras tanto Air Europa e Iberia seguirán compitiendo de manera independiente.

Hay quien lo compara al caso Mbappé con el Real Madrid. "¿Estaba hecho? Sí. Pero hay que esperar a ver a Air Europa de rojo".

Las cifras están lejos de lo que Air Europa quería obtener en un principio: 1.000 millones de euros, por lo que los analistas han tildado la operación de la mejor de IAG. Sin embargo, no hay que obviar que la compañía perdió valor con la crisis de la Covid-19 y que, incluso, necesitó un rescate de 475 millones de euros. Fueron muchos los que dieron por quebrada a la compañía, apuntando incluso a la necesidad de un segundo rescate.

"La pandemia supuso una caída del valor de Air Europa, pero está bien vendida", confirman fuentes del entorno. "No han hecho el pipiolo ni mucho menos y Javier negocia espectacularmente bien", insisten. Por lo tanto, en la familia es "un momento de celebración".

Además, los rumores de desmembramiento familiar parecen quedar lejos. "Es cierto que han tenido sus broncas empresariales, pero son una familia más", dice un conocido de los Hidalgo.

Estepona

El mundo del fútbol no es ajeno a Globalia, aunque pueda parecerlo. Juan José Hidalgo llevó a la extinta UD Salamanca desde el pozo de la también desaparecida Segunda división B hasta Primera división.

Eran otros tiempos, pero ahora el empresario ha desembarcado en Estepona con un objetivo similar. El pasado mes de julio se presentaba ante los aficionados diciendo que si había conseguido tales logros con el conjunto charro, por qué no imaginar lo mismo con el Club Deportivo Estepona.

Actualmente en Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español, el equipo de rojo y azul compró la plaza del Extremadura para subir dos categorías rápidamente el pasado verano. Se está trabajando para que el equipo pase a ser una Sociedad Anónima Deportiva.

Como no podía ser de otra manera, el equipo porta en sus camisetas como patrocinador principal a Air Europa. "Por qué no puede ser Estepona como el Villareal, si hay más capacidad aquí para hacer cosas grandes", decía Hidalgo en su presentación, junto al alcalde de la localidad y el presidente de la entidad.

Pepe, además, había sido nombrado un año atrás hijo adoptivo de Estepona. Desde entonces decía sentirse en deuda con la localidad.

La relación del empresario charro con la Costa del Sol parte de mucho antes. No sólo de fútbol vive el hombre.

Fue hace muchos años. En 2005, concretamente. Los principales periódicos anunciaban la compra de un terreno por parte de Hidalgo a la Iglesia: 120 millones para hacer un complejo turístico en Estepona. "Un gran complejo turístico en el que se incluirá un hotel de cinco estrellas, un campo de golf —una de las pasiones de Hidalgo— y y una promoción de viviendas residenciales", decía Europa Press.

Ese proyecto sigue en liza. En la última Feria Internacional del Turismo (Fitur), Estepona presentó el proyecto de lujo de Hidalgo, en el que se pretende invertir en torno a unos 600 millones de euros en la localidad malagueña para construir los complejos hoteleros. Las administraciones pondrán la alfombra roja para que el empresario desarrolle su proyecto.

La matriz del patrón de lo sHidalgo es JJH Capital & Assets Management SL. A partir de ahí se construye sus propios negocios. Las últimas empresas en liza: Dirección Deportiva Shirokuro SL y Proyectos Constructivos Personalizados Shirokuro SL.

Los Hidalgo

La familia Hidalgo siempre se ha visto envuelta en polémicas por sus posibles riñas. Quienes les conocen aseguran que hay cuestiones empresariales, pero que en el sentido familiar son "una más, como la tuya y como la mía, pero con mucho dinero". Los hijos de Hidalgo comparten una empresa La Restinga Inversiones SL.

Entre los tres hijos de Pepe Hidalgo, hay uno que destaca en la prensa salmón. Se trata de Javier Hidalgo, que tiene su propio holding con JGH Models SL. El empresario es conocido por sus múltiples negocios: desde las inmobiliarias hasta la producción audiovisual.

Según la revista Forbes, desde que dejara el puesto de consejero delegado de la compañía fundada por su padre, ha creado cuatro empresas.

Junto a su hermana Cristina, a través de la matriz es Cofa y Amura de Babor SL, fundada en julio de 2021 y cuya razón social es la compraventa de bienes inmobiliarios, maneja las siguientes: Global Margarida SL, Inversiones Totemoi SL y Sian Kaan MX SL.

Precisamente, Cristina tiene sus propios negocios en la matriz Crisdago Inversiones SL. Su domicilio fiscal está en Madrid, en el mismo lugar que Blanco Explotaciones Ganaderas SL, empresa con la que a priori no tiene intereses Javier Blanco, marido de Hidalgo y torero.

María José Hidalgo, la primogénita, siempre fue una mujer ligada a los negocios de su padre. Es especialista en cuestiones turísticas, y fue directora general del holding, además de haber formado parte del Consejo. Fue la gran impulsora del negocio hotelero. Elemar Inversiones SL es la empresa a través de la que gestiona su capital.

Vivir las circunstancias

Juan José Hidalgo es mayormente conocido como Pepe Hidalgo. Este octogenario creó un imperio donde no había nada. Tal y como él mismo dice en su propio documental, en una llamada con una persona a la que no se identifica, no hay que preoparse por lo que ocurra, "hay que vivir las circunstancias".

Esta filosofía de vida bien puede ser el reflejo de un hombre que empezó vendiendo la piel de los conejos en su pueblo y ahora vive un retiro dorado en Estepona con sus últimos negocios, viajando entre la Costa del Sol, República Dominicana y Madrid, entre otros.

Su aventura empresarial empezó con 19 años. Llegaron a su pueblo buscando inmigrantes para ir a Zurich. El primero en alistarse fue él. A trabajar de lo que fuera.

Echó la temporada y volvió, hasta que se dio cuenta de que había un negocio que podía explotar: alguien tenía que llevar a los emigrantes españoles a su destino en Suiza. Pintó una nave, ganó 70.000 pesetas y se las gastó en un Mercedes. Luego fue ampliando su negocio comprando cada vez un vehículo más grande.

Tenía a su mujer en Zurich y se la trajo. Terminó la mili y había hecho "mucho dinero". Según la web oficial de Globalia, alrededor del millón de pesetas. "Lo invirtió en un autocar Pegaso con cincuenta plazas, al que no tardaron en sumarse un Saba, un Setra…".

Halcón viajes se transforma en la primera agencia de viajes española. Corría el año 1971. Al año siguiente alquiló su primer avión: lo que antes se hacía en tren y autobús, ahora se podía hacer en unas horas.

El fin de la emigración española supuso un cambio; había que enfocarse al turismo. Así lo hizo Hidalgo, que acabó por comprar su primera aerolínea años después como culmen de su negocio: se hacía con Air Europa en 1991. El halcón ya volaba.

Fue en el 98 cuando Globalia toma forma de holding empresarial. La llegada del nuevo milenio culmina el viaje con el primer negocio hotelero del empresario. Todo iba viento en popa hasta 2013, cuando Hidalgo fue atracado en su casa, su mujer anunció la separación y le dio un infarto. A partir de ahí parece que comenzó el declive —si es que se le puede llamar así para un hombre que de niño vendía pieles de conejo en la posguerra y ahora es una de las personas más ricas del mundo—.

La pandemia golpeó duramente a los Hidalgo. Tanto que acabó por noquear la venta de Globalia y condicionar el futuro de todos los miembros de la familia. De hecho, en la web de la compañía, aún consta: "El 4 de noviembre de 2019, International Airlines Group anunció la compra de Air Europa por mil millones de euros. Una operación que ambas partes esperan poder cerrar en la segunda mitad de 2020". El resto ya saben cómo continúa.

