Juan José Hidalgo: "Con Iberia está todo terminado, la venta de Air Europa no se negocia"

La venta de Air Europa a Iberia (IAG) parece casi imposible a 48 horas de que termine el plazo que las partes se dieron para alcanzar un acuerdo. El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, asegura que "ya no hay negociaciones con Iberia porque ya está todo terminado".

Así se expresa en conversación con EL ESPAÑOL-Invertia en la que asegura que "nadie está dialogando en este momento" con la compañía que lidera Javier Sánchez-Prieto. ¿El motivo? El hecho de que en los últimos meses el tráfico aéreo ha mejorado, la ocupación de los aviones de Air Europa se ha incrementado y "estamos ingresando", lo que demuestra que la empresa "está viva".

Para el fundador de Air Europa hay quien tiene interés en que la aerolínea se venda por un euro, "algo que no va a ocurrir". Sin embargo, como ha contado este periódico, la operación que se está articulando para continuar con la compra por parte de Iberia pasa por contar con el apoyo del Estado a través de la conversión en capital de parte de los préstamos otorgados a la aerolínea de la familia Hidalgo.

Avión de Air Europa.

La propia vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha explicado que el Estado se plantea convertir parte de los 475 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha concedido a Air Europa como ayuda de emergencia tras la Covid-19.

Según el esquema articulado, el Estado se haría con hasta el 40% de Air Europa. De este modo, Iberia podría hacerse con hasta otro 40% lo que le permitiría no tener que consolidar los resultados y, por tanto, contabilizar las deudas de la aerolínea de Globalia en su balance. El 20% restante sería para la familia Hidalgo a través de Globalia. La gestión quedaría en manos de Iberia.

Hidalgo niega estar en conversaciones sobre este esquema, que se niega a aceptar porque "nadie va a trocear Air Europa". Insiste en que "esta aerolínea no vale un euro, y no lo voy a aceptar porque nuestros compromisos de pago no llegan hasta 2026"; hasta entonces, sostiene, "tenemos tiempo para salir adelante".

Aunque preocupado, se muestra confiado en poder dar la vuelta a los resultados de la aerolínea que en 2020 se dejó 435 millones de euros y que en 2021 también cerró en negativo aunque todavía no se conoce el detalle de los resultados. Sin embargo, el presidente de Globalia cree que la evolución del tráfico de pasajeros en los últimos meses sirve para ser optimistas con el futuro de Air Europa.

Devolución de ayudas

"Tiene vida propia y está funcionando. Hay que dejar que la empresa trabaje para conseguir el dinero para pagar las ayudas recibidas", insiste. Ayudas que, para él, no son tales pues "nadie da un euro gratis y todo el dinero que nos ha prestado la SEPI está avalado por la empresa".

¿Y si no se negocia con Iberia se está planteando buscar una alternativa con Air France-KLM o Lufthansa? "De momento estamos pensando en devolver el dinero, después ya tomaremos las decisiones que correspondan", asegura.

Se mantiene la incertidumbre en torno al acuerdo entre Iberia y Air Europa, de cuyo final deberíamos tener noticias en las próximas horas. No hay que olvidar que el pasado 16 de diciembre IAG envió una Información Privilegiada en la que aseguraba que iba a indemnizar con 75 millones a Globalia por romper el primer acuerdo para comprar la aerolínea, pero que se comprometía a seguir negociando para buscar un esquema atractivo para las dos partes.

Ahora parece que Hidalgo no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Insiste en que él tiene la última palabra y que, en este momento "nadie está negociando" en su nombre. ¿Qué ocurrira? Lo veremos en las próximas horas.

