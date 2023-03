En el rodaje del 4º anuncio de la Voll-Damm con Luis Tosar y Zahera: "La gente lo espera y eso es un éxito"

La cerveza Voll-Damm ha vuelto con uno de los anuncios más esperados de la pequeña pantalla. Tras cosechar un gran éxito los tres anteriores, esta vez sus creadores han querido dar un paso más: mostrar cómo tirar la caña perfecta.

Ese es el objetivo que se ha marcado la nueva entrega 'Los 5 Pasos', la cuarta de la saga 'Doble o Nada', que los seguidores de la doble malta puedan disfrutar de todos y cada uno de sus matices.

Especialmente, el severo y exigente personaje de Luis Tosar, que vuelve a ser protagonista junto a Luis Zahera, rindiendo homenaje a la perfección más absoluta y a la profesionalidad del gremio hostelero. Además, sin segundas oportunidades.

Ambos actores gallegos coinciden en una cuestión, rememorando el lema de la saga "no todas las cervezas son iguales". Para ellos este spot "no es un anuncio cualquiera, la gente lo espera y eso ya es un éxito", aseguran en declaraciones a EL ESPAÑOL, que se coló entre bambalinas para ser testigo del rodaje que congregó a unas 70 personas.

En concreto, estos cinco pasos son la correcta selección del recipiente, la pulcritud y temperatura adecuada del vaso, el descarte de la espuma sobrante, la inclinación de 45 grados del vaso al tirar la caña y la apertura final del grifo del tirador para formar la corona perfecta de crema.

El actor Luis Tosar durante el rodaje del nuevo anuncio de la cerveza Voll-Damm. Julio Vergne

Dirigido por Alberto Rodríguez, el director sevillano marca su personal estilo en los cuatro minutos que dura esta nueva entrega por el halo de misterio que envuelve la escena con el fin de contar una historia. "Yo he hecho muy poca publicidad, pero en este caso en el fondo estás contando una historia", asegura el director.

Ideada nuevamente por el creativo Oriol Villar, la campaña sigue la estela de las tres entregas anteriores de la saga en la que Voll-Damm inició un viaje estratégico, en clave de humor y thriller. En esas ocasiones la dirigieron Daniel Monzón (2016), Dani de la Torre (2018) y el propio Alberto Rodríguez (2021), conocido por trabajos cinematográficos como '7 vírgenes' o 'La isla mínima’ o 'Modelo 77'.

"Motor, silencio, claqueta y acción", fueron las palabras más repetidas durante los tres días en los que se rodó el anuncio en su mayor parte en una solitaria nave industrial en una zona portuaria, en este caso de Sevilla, de la que es casi imposible escapar. Una gran parte del spot se hizo de noche y con unas temperaturas que en algunos momentos bajaban de los cero grados.



En él un personalísimo Tosar, con la ayuda inestimable de Luis Zahera, recién ganador de un Goya, instruye a una selección de camareros elegidos "entre lo peor de lo peor" con entrenamientos de alta exigencia durante 200 días para conseguir servir "lo mejor de lo mejor". Es decir: la caña perfecta de Voll-Damm.

EL actor Artur Busquet durante el rodaje del nuevo anuncio de Voll-Damm. Julio Vergne

Entre esos camareros se encuentra el sobrino en la ficción de Zahera, Artur Busquets, quien, a diferencia del anterior anuncio, esta vez sí logra tirar la caña perfecta con la ayuda de un sumiller detrás de las cámaras. De hecho, el camarero que no lo logra acaba en el río en una secuencia de auténtico thriller.

Tosar, en la vida real

El título del cortometraje alude al 'ritual de los cinco pasos' que establece Tosar para alcanzar la excelencia al servir una cerveza de barril y también reivindica que bien tirada, sabe mejor. Artur Busquets asegura que, por su experiencia real en el mundo de la hostelería, él sí sabría diferenciar la caña perfecta. "Cuando te la sirven bien, jooooder está buenísima", señala entre risas, en declaraciones a este periódico.

Entre bambalinas, Luis Tosar y Luis Zahera también coinciden en que para ambos protagonizar este cortometraje con Rodríguez es "un privilegio", que les persigue en su vida real.

Tosar asegura que le ha ocurrido mil veces llegar a un restaurante y sin mediar palabra algún camarero le dice: "Lo siento, pero no tenemos. No nos haga nada, por favor", asegura entre risas. Y también lo contrario: "¡Sí tenemos Voll-Damm! Y me lo dicen con una sonrisa de oreja a oreja".

Zahera, quien aparece en el rodaje con un parche en el ojo como consecuencia de haberlo perdido en una entrega anterior, asegura que se trata de un anuncio "muy original que ha llegado a consolidarse y eso, ya de por sí, es complicado".

El actor Luis Zahera durante el rodaje de la cerveza Voll-Damm. Julio Vergne

El definitiva, el fin del spot, además de publicitar la cerveza, es que los consumidores sepan diferenciar la caña perfecta y poner en valor la capacidad del gremio hostelero para tirarla.

En cualquier caso, todos los que forman parte de la familia publicitaria de Voll-Damm confiesan a este medio que sí sabrían diferenciarla y saborearla y es lo que han querido plasmar en esta cuarta entrega.

