La historia de Jackie y Abi, la matrona y el médico que traen al mundo a los 'Nepo Babies' de los famosos

Se conocieron en la cafetería de la Fundación Jiménez Díaz allá por el año 2008. Jackie acababa de regresar a España tras unos meses en la Clínica Mayo de Scottsdale, en Arizona, donde se empapó de la técnica y los conocimientos de uno de los ginecólogos españoles de referencia en el panorama internacional. Abi, por su parte, se incorporaba por aquel entonces al hospital madrileño para comenzar a hacer sus primeras guardias como matrona en el centro.

Y aunque ambos fueron protagonistas de ese desayuno casual que ellos mismos definen como una “sesión clínica” que mojaban en el café, lo que no llegaron a imaginar nunca es que esa cita mañanera y rutinaria que solía ocurrir en cada saliente se convertiría en el inicio de una gran historia de amor. “No se nos pasaba por la cabeza. Yo veía a una matrona guapa y encima buena profesional y no me imaginaba que iba a tener tres hijos con ella y que íbamos a formar, no solo una familia, sino un proyecto profesional”, cuenta Jackie a EL ESPAÑOL.

El proyecto del que habla es Bmum, una clínica dedicada al cuidado integral de la mujer y que destaca por el seguimiento total que realizan sus profesionales durante los procesos de embarazo de sus pacientes. Unos procesos que no solo se limitan al momento del parto, sino a la totalidad de los nueve meses de gestación. Y es que, sin duda, es ese seguimiento personalizado y los servicios que ofrecen casi a las 24 horas del día lo que ha llevado a la pareja a colarse en los perfiles de Instagram de las personalidades más conocidas del país. María Pombo, su hermana Marta, Feliciano López y futbolistas como Dani Carvajal o Sergio Canales son algunos de los famosos que han confiado en las manos de Abi y Jackie para traer a sus bebés al mundo.

Abi y Jackie en la clínica Bmum.

Y aunque su éxito en la actualidad es innegable, lo cierto es que el camino no ha sido nada fácil para ellos. De hecho, aquellos dos jóvenes que ejercían como residentes y hacían guardias alternando sus estancias en hospitales públicos y privados nunca llegaron a imaginar que acabarían creando su propia empresa.

“Generalmente el médico es muy poco emprendedor, muy poco empresario. Estamos acostumbrados a trabajar siempre para terceros. Así que bueno, lo que empezó siendo como un proyecto pequeñito de Abi y mío ha crecido para intentar hacer una Medicina distinta, que era lo que nos movía y lo que era Bmum. Crear un entorno donde pudiéramos sentirnos más a gusto a nivel emocional o profesional con el tipo de atención que damos a los pacientes y salir un poco de esa rueda de trabajo en cadena”, asegura Jackie.

El proyecto nació, nada más y nada menos, que de las complicaciones a las que tuvo que hacer frente la pareja tras el nacimiento de su tercer hijo. Tal y como cuenta la propia Abi en conversación con este periódico, su tercer retoño fue el “típico niño pupas”. Tuvo bronquiolitis, problemas digestivos y llegó incluso a pasar un tiempo ingresado en el hospital. Una situación que obligó a estos padres a atravesar por un periplo ingente de centros y profesionales que les hizo reflexionar sobre cómo les hubiera gustado que hubiese sido su experiencia como progenitores.

“Eché de menos un centro que aunara un poco todo, pero sobre todo eché de menos un poco de cariño. Imagínate, llegaba a cada centro agobiada, con el bebé que no paraba de llorar… Y eché de menos que me cuidaran un poco. Nosotros ya estábamos con la idea de empezar a tener una consulta y ya dijimos de meter servicios y aunar todo. Surgió así, como un centro de consultas con un ginecólogo, una matrona, un pediatra y una osteópata. Y bueno, al final intentando cuidar mucho a cada paciente e intentando que se fuera con una sensación de familia, empezamos a crecer”, cuenta Abi.

Jackie y Abi durante el parto de uno de sus hijos. Cedida

Por ello, en la actualidad, uno de los pilares por lo que destaca Bmum es ese seguimiento personalizado y casi de 24 horas al día que realizan los profesionales de la clínica con los pacientes hasta el momento final del parto. De hecho, su centro establece acuerdos con hospitales para acudir allí y asistir ellos mismos el nacimiento de los bebés de aquellas pacientes que así lo desean. En definitiva, un trato y una relación desde el primer minuto de embarazo que comienza como sanitario-paciente y que acaba como amigo-amigo.

“Yo trataba a todas mis pacientes siempre igual, pero no se generaba ese vínculo que se crea cuando conoces a una pacientes desde el minuto cero. Las atiendo en consulta, te cuentan sus preocupaciones, tienes su teléfono, es como una amiga o una hermana. Nos genera un vínculo muy fuerte y ella se siente protegida”, asegura.

– ¿Quizá sea eso lo que os diferencia un poco del resto?

– Claro. A ver, fíjate. Ayer estuvimos con unos pacientes que venían con nosotros después de la experiencia de sufrir un aborto. Piensa en el peaje emocional que supone para una mujer y para su pareja, por el mal trago físico y emocional que se pasa. Llegar a un lugar donde dedicamos tiempo al paciente y donde podemos permitirnos hablar, empatizar, escuchar, es muy importante. Al final nosotros podemos tener ese tiempo para escuchar, para calmar y acompañar. Que la paciente tenga el teléfono directo para poder expresar preocupaciones, a nivel mental es como una medicina adicional. Les ofreces una herramienta para ellas que es fundamental, de tranquilidad. Y para nosotros es vincularnos a nivel empático con las pacientes.

Y es precisamente ese vínculo que genera la pareja con sus pacientes lo que les hace seguir trabajando para sacar su máximo rendimiento cada día. Un esfuerzo muy grande a nivel práctico con el objetivo de poder dar respuesta a todas las pacientes que atienden. Da igual si es fin de semana, de noche, o de madrugada, para ellos resolver dudas no supone un esfuerzo. Por eso se muestran 100% disponibles ante cualquier temor o duda que pueda surgirle a la embarazada en cualquier momento del día. “Estamos acompañando a una pareja para atender el proceso más importante de su vida, tener un hijo. Puedo decir que hay pocas cosas más importantes en la vida que tener un hijo y eso es muy satisfactorio”.

Sus propios hijos, son conscientes de ello. Al igual que ocurre con esta entrevista, que tuvo que retrasarse 20 minutos por una urgencia a la que tuvieron que acudir Abi y Jackie, los hijos del matrimonio están más que acostumbrados al trabajo de sus padres. “Nuestros hijos la verdad es que han crecido con ello. Tienen totalmente asumido que a lo mejor de repente tenemos que salir un día a las 03.00 horas de casa para un parto”, cuenta.

Fotografía de Abi y Jackie. Cedida

Pero a pesar de ello, los dos sanitarios coinciden en la importancia de respetar los tiempos y, aunque dediquen gran parte de su día al cuidado de las pacientes, buscar huecos para pasar ratos "de calidad" junto a sus tres hijos. "Yo cuando estoy con ellos intento dejar un poco el trabajo al margen. Para eso tenemos un equipo y podemos decir, pues mira, yo ya no estoy localizada, tengo a mi compañera y voy a disfrutar totalmente del día con mis hijos".

Aparición en Instagram

Desde el surgimiento de la clínica, han sido cientos los pacientes que han apostado por el tándem perfecto que hacen Abi y Jackie. Y aunque llevan desde entonces colándose en los perfiles de las redes sociales de las personalidades más famosas de este país, lo cierto es que no les gusta hablar del término “influencer”, ni que les digan que son la matrona y el ginecólogo de los celebrities.

“No me gusta nada ese término de influencer. Nosotros somos sanitarios, somos médicos y no transmitimos ninguna información para influir en nada ni creamos tendencia. Simplemente transmitimos o contamos nuestra día a día en nuestro ejercicio profesional, obviamente con algún matiz de nuestra vida y de la repercusión familiar que tiene. Es de agradecer, porque se nos da visibilidad, pero la mayoría de nuestros pacientes son mujeres anónimas que no son conocidas” explica Jackie.

Sin embargo, y a pesar de ello, la realidad es que aparecen a menudo en los perfiles de Instagram. Influencers como María Pombo o su hermana Marta, profesionales del mundo del deporte como Rudy Fernández, Dani Carvajal o Sergio Canales e incluso también del ámbito musical como Manuel Carrasco o de la comunicación como Isabel Jiménez han confiado en Abi y Jackie para traer al mundo a sus pequeños. Y así lo han mostrado en sus redes sociales. No solo hablando de lo contentos que quedan con los servicios ofrecidos desde Bmum, sino de la experiencia que supone el ser madre a través de un proceso donde la cercanía y la confianza con los profesionales está a la orden del día.

Dani Carvajal, Daphne Cañizares, María Pombo y Pablo Castellanos junto a Abi y Jackie. Instagram

— El parto es algo que atormenta a muchas mujeres, pero algunas como María Pombo han llegado a decir que con Bmum se lo habían pasado bien en el proceso. ¿Es posible disfrutar un parto?

— Muchísimo. Es el momento más emocionante y más vital para la vida de una mujer. Por supuesto, yo siempre digo a las pacientes que un parto lo lógico es que todo salga bien pero los que mandan son los bebés y hay veces que no puede ser un parto y tiene que ser una cesárea. Pueden tener dolor, pero acompañando en el proceso y ellas sintiendo que tienen un apoyo es mucho más fácil. Pero se puede disfrutar. Es lo normal. Hay pocas emociones tan increíbles como ese día. Yo hay veces que en la preparación al parto les digo que me dan envidia por poder pasar otra vez por ese momento.

En cuanto a las técnicas del parto, ambos son partidarios de que los nacimientos se den de la forma más natural posible y con la mínima intervención. Y es que, tal y como señala Abi, no hay mejor secreto para un buen parto que la paciencia. "Hay que dejar que los bebés vayan encontrando su camino e intentar apoyar a la madre, guiarla en posturas, que puedan ponerse para que vayan bajando de la mejor manera posible y que haya movimiento. Nosotros las acompañamos, pero por supuesto todo el trabajo lo hacen ellas", cuenta.

Nuevos proyectos

Se muestran completamente satisfechos con Bmum. Pero a pesar de ello, tienen claro que continuarán con proyecto que puedan complementarse al trabajo que realizan en la clínica. Es el caso de 'La vida que hay en ti', el libro que la pareja publicó el pasado mes de noviembre. Un libro que cuenta historias con las que se han topado Abi y Jackie durante su experiencia profesional en el mundo sanitario y que busca, no solo calar en las mujeres que se encuentran en pleno proceso de embarazo, sino en todo aquel interesado en conocer cómo es el viaje del embarazo y el parto.

Isabel Jiménez en la clínica Bmum.

Una obra que ya se encuentra en el mercado y que contó como maestra de ceremonias en su presentación con la periodista Isabel Jiménez, quien confió en Jacki y Abi para sus dos embarazos. Y es que, como ya decían anteriormente, los pacientes empiezan como pacientes pero acaban convirtiéndose tras el proceso en grandes amigos. "Isabel está encantada porque ella ha podido conocer la sensibilidad de Bmum. Conoce cómo tratamos, cómo atendemos, cómo cuidamos a las pacientes y nadie mejor que ella para darle un hilo conductor a ese relato que ocurre en el libro en diferentes capítulos".

Además, recientemente, Bmum ha lanzado una serie de podcast en Spotify donde, cada semana, con diferentes personalidades como invitados, Abi charlará de diferentes temas como si estuviera en el sofá de su casa. "Como cada vez vamos teniendo un equipo más fuerte y más potente, estamos aprendiendo a delegar un poco. También nos queremos centrar en estos nuevos proyectos, como este podcast, que nos hace especial ilusión", comenta Abi.

Y no será lo único. La pareja asegura que en los próximos meses se enfrentan a grandes retos que aún están por llegar. "Tenemos ideas muy bonitas y proyectos ambiciosos y realistas a la vez. Creando un lugar donde podíamos trabajar y ejercer la Medicina como queríamos hacer y el cuidado que queríamos dar, pues esto seguramente no se va a quedar aquí", concluye Jackie. Eso sí, sin dar muchas pistas, ya que tal y como confiesan, prefiere que todo quede en una sorpresa.

