La ley del silencio de Cardeñuela: nadie habla de Don Nicasio, el alcalde de Vox que lleva ocho años

Es 8 de marzo, miércoles, Día Internacional de la Mujer. La lluvia no cesa en muchos puntos de España, pero en la provincia de Burgos ni siquiera da un respiro. Cardeñuela Riopico, el pueblo donde gobierna Vox desde hace 8 años, muestra un paisaje desértico; en el sentido de que no hay un alma en el pueblo, porque agua hay, llueve a mares.

Por las calles, nadie; sólo algún peregrino del Camino de Santiago se atrave a empaparse durante su travesía. Pero no es época de peregrinación aún, faltan unos 20 días para que el pueblo retome su actividad. De hecho, de los tres negocios de hospedaje, sólo hay dos abiertos, que sirven más como bares que otra cosa.

Este pueblo no es uno más de la España vaciada. Podría serlo, sí, pero no lo es. Se encuentra apenas 20 minutos de la capital de provincia, aunque no consigue ser un pueblo dormitorio. Si uno pregunta a los vecinos, ninguno sabe responder cuántas personas viven en el pueblo. "Entre 100 y 120 seremos", afirma el primero. "70 estirando mucho", dice uno de los que más entiende del tema en la barra de un bar. "Ahí abajo vive una mujer, aquí al lado vive un hombre, somos pocos", comenta en el porche de una casa otro.

Si nos ceñimos a los resultados electorales, este pueblo no alcanza la centena de vecinos y es conservador —lleva ganando la derecha al menos desde 2007, cuando los votos superaban el centenar—. En 2015 fueron 99 personas las que acudieron a depositar su voto. En 2019, 89 personas acudieron a las urnas. ¿Los niños? No llegan a siete; los vecinos tienen que pensarlo bien antes de dar una cifra.

Volviendo a los comicios, son las elecciones municipales las que hacen peculiar a este pueblo. Es este uno de los lugares donde Vox tuvo por primera vez un alcalde. Ganó 4 a 1 (en concejales) al PSOE. Secó al PP. Lo hizo en 2015, cuando la formación de Santiago Abascal comenzaba a crecer, pero pocos esperaban que tuviera la magnitud de hoy día.

Desde aquel año, Nicasio Gómez es el alcalde del pueblo. En 2019, revalidó el puesto, aunque el PSOE le recortó un edil. 3 a 2. Un solo voto decantó la balanza. 34 para Vox y 33 para el PSOE. 11 sacó Imagina y 4 el P. 19 vecinos se abstuvieron y otros 4 votaron nulo. Qué cosas: cualquiera de ellos pudo haber cambiado el destino del pueblo.

Gómez es también diputado provincial. Según la web de la Diputación de Burgos se jubiló en 2018. Su formación académica es la siguiente: titulación de perito mercantil en la Escuela Superior de Comercio de San Sebastián; titulación de asesoría fiscal, contable y laboral; estudios de comercio en la Escuela Superor de Comercio de Madrid.

Durante su vida, se dedicó al negocio de la contabilidad y la asesoría fiscal. En el pueblo cuentan que su hijo siguió sus pasos.

Actualmente vive solo, en Villalbal, una pedanía de Cardeñuela a unos cuantos metros de carretera. "Ahí vive y serán unos 12 o 13 vecinos".

La hemeroteca deja ver cómo el regidor se prestó a algunas entrevistas tras sus primeras victorias. Se presentaba por Vox por el desencanto con el Gobierno de Rajoy. En una entrevista concedida a La Razón lo apuntó.

No es que no rehuya de las siglas de Vox fuera del pueblo, donde se vota a la persona, es que está bastante inmerso en las dinámicas del partido y comparte las ideas. "Ese está metido en Madrid y todo", arguye un vecino de otro pueblo. "Al principio del coronavirus, cuando lo cogió el Ortega-Smith ese, también lo cogió él", comenta como anécdota.

Como alcalde, aquí hay poco que hacer, más allá de gestionar los recursos que se tienen. Sin embargo, no parece que en el pueblo estén muy contentos con el hacer de Nicasio. Los vecinos no quieren dar la cara cuando hablan. "Somos cuatro gatos...", dice un hombre mientras pasea a su perro. Ahora, sin nombres y sin cara todo es distinto.

Es complicado aquí que el sentido del voto cambie. Este pueblo es eminentemente conservador: el PP ganó hasta que apareció Vox. En 2007 y 2011 los populares arrasaron con 4 concejales a 1 sobre el PSOE. Sin embargo, los hay que esperan que a partir de los comicios de mayo la cosa cambie. "Espero, pero no creo. Aquí con que tengas de tu parte a unas cuantas familias...", dice un hombre junto a la carretera principal.

El pueblo del silencio

Mediodía. Por el pueblo los coches se ven pasar cada mucho tiempo. Llueve mucho y no parece haber nada abierto. Sólo un hombre aparece en la escena, en lo peor de la tempestad. Lleva unas tablas sobre un carrillo de mano. Se le caen. Las recoge y sigue su camino.

En esta mañana, Nicasio Gómez no está en el Ayuntamiento. Se encuentra en la Diputación, nos avisan desde el Consistorio, llegará al final de la mañana. Le damos los datos para que nos llame, que queremos entrevistarle con motivo de nuestra visita al pueblo.

Nicasio nos llama al final de la mañana: que no nos da la entrevista. Le preguntamos por qué y él reprocha que no nos tiene que dar explicaciones. Ni siquiera se excusa. Es un no y punto. No hay nada que hacer ni dialogar. No, no hay negociación. Tajante e inflexible. Muy amable, dentro de lo que cabe, eso sí. Hasta luego y muchas gracias.

Los vecinos del pueblo tampoco se explayan en las explicaciones. Para encontrarles hay que ir a los bares/albergues que hay abiertos, pero tampoco es que pasen muchos. La mejor noticia del día es un pequeño que lee el periódico. "Papá, el Cardeñuela va cuarto, lo he leído en el periódico", dice mientras come.

Sí, acaban de leer bien. Un pueblo de menos de 100 habitantes (en invierno menos) y sin campo tiene su propio equipo de fútbol y juega en Segunda regional. "Ni idea, pero éste seguro que lo sabe", dice un vecino. "¿Dónde juega el equipo de Cardeñuela?", le pregunta al otro interlocutor. "Ahí en Orbaneja", le contesta. Exacto, juegan en el pueblo de al lado.

A los que se ve hoy por el pueblo no parecen estar muy contentos con el alcalde. ¿Por qué? "Te cuento, pero a mí no me pongas", dice alguien que ni le ha votado ni le votará. No tiene nada que ver con la ideología de su partido. "No, si yo hay cosas de Vox que comparto, pero...".

Rumorean los vecinos que las zonas más limpias del pueblo son las de los concejales, que apuntan que durante el invierno, además, viven en Burgos. Mientras, las de los que no son afines no terminan de verlas recogidas. "Mira esto", apunta uno señalando a una zona llena de ramas cortadas.

Tampoco es que haya mucho que hacer, ni bien ni mal, en un pueblo. "Aquí tenemos las principales riñas de una comunidad", dice un apasionado lector en la barra de uno de los bares abiertos.

Es cierto. Aquí no hay mucho que hacer: ni para bien ni para mal. "Bueno, en la primera legislatura adecentó algunas zonas y ahora ha hecho un parque infantil, no sé si lo has visto", comenta otro vecino. "Apenas hay niños pero vienen del pueblo de al lado y en verano". El parque infantil está muy bien, cierto es.

Los jóvenes quieren un cambio de gobierno en el pueblo, pero los mayores parecen estar más con el alcalde. "Tampoco hay mucha alternativa", esgrimen en el pueblo. "A ver si se organizan...".

Portal de transparencia

Hay cosas curiosas en el pueblo. Por ejemplo, las ventanas del Ayuntamiento, situado en la antigua escuela, permiten conocer los presupuestos aprobados para 2023 que se han publicado en la Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Son 165.000 euros de presupuesto para este año. 42.500 euros destinados a gastos de personal; 52.500 en gastos en bienes corrientes y servicios; 10.000 euros en transferencias corrientes; y 60.000 euros en inversiones reales.

También se puede comprobar cómo se prevé tener una cuenta de pérdidas y ganancias a cero este año. 33.500 euros en impuestos directos; 1.000 en impuestos indirectos; 14.800 eur tasas, precios públicos y otros ingresos; 35.500 en transferencias corrientes; 40.200 en ingresos patrimoniales; y 40.000 en transferencias de capital.

En estos ventanales se cuelgan también los horarios del médico y de la enfermería. De Cardeñuela Riopico y de los pueblos colindantes.

El mayor proyecto llevado a cabo por el ente municipal en los últimos años, cuentan los vecinos, es la reconstrucción del retablo de la iglesia. La Iglesia de Santa Eulalia de Mérida atesora la obra del escultor Felipe Bigarny, realizada entre 1526 y 1529 para la capilla de Presentación de la Catedral de Burgos.

Hay quien se queja. "Era su mayor proyecto, pero la iglesia pasa más tiempo cerrada que abierta", comenta un vecino. Es completamente cierto, el templo tiene un horario de visita de 12 a 14 y de 17 a 19 horas. Hasta ahí, todo podría estar correcto, pero es que el mismo sólo es válido en los mese de julio, agosto y septiembre, según el cartel.

"Voto a Nicasio, no a Vox"

Miriam es la única persona del pueblo que se atreve a dar la cara. Lo hace desde detrás de la barra de su albergue: el Santa Fe. Hoy el día no ha dado para mucho con la lluvia. Cuatro clientes; cinco con el reportero. Ninguno gasta mucho.

"Ahora acaba de llegar un peregrino. No es fecha, pero bueno", dice. Mal día para el peregrinaje; ha llegado empapado y pone sus cosas a secar delante de la chimenea. Se le permite porque no hay nadie.

Miriam, colombiana, llegó al pueblo en 2007 con sus dos hijos. "Con el transcurso de los años llegó Nicasio. Hemos votado por él las dos veces, pero en estos pueblos se vota por la persona, no por el partido", apunta.

"Si no es porque estoy aquí, yo no votaría a Vox. La cuestión de las mujeres y tal…", expone renegando de la ultraderecha. "Yo soy una mujer trabajadora...", comienza a decir antes de criticar a una parte del feminismo: "Pero algunas personas quieren exigir pero no dar".

Sobre la gestión municipal apunta que "si se repite es porque se hacen cosas buenas. Es muy católico, ha hecho cosas buenas por la iglesia", expone sobre el alcalde.

Cardeñuela vive de los peregrinos del Camino de Santiago. Comenzarán a llegar a partir de Semana Santa. "Ellos son los que le dan vida. Hay tres albergues y hay una media de 100 peregrinos diarios. Le dan mucha vida al pueblo".

Ella mejoraría algunas cosas de la localidad. La compañía, sobre todo, de los mayores. "Pienso que falta mucha política para las personas que lo han dado todo y por ellos estos pueblos existen", comenta.

Además, los jóvenes se van. "Poco se puede hacer al final en el pueblo. Podría crecer más por estar cerca de Burgos. Porque en Madrid seguro que tardas más en ir a trabajar. Si le dan la oportunidad de crecer, podrían hacerlo", explica, pero cree que las trabas burócraticas a la inversión hace que la gente rechace.

