Lucía Castro, víctima a los 8 años de un beneficiado del sí es sí, promueve pedir indemnizaciones al Estado

El calvario de la joven sevillana Lucía Castro, ahora con 21 años de edad, empezó cuando tenía siete y duró hasta los doce. Durante este largo lustro su tío político, el marido de una hermana de su madre, la violó con tan sólo siete años y abusó sexualmente de ella cuando iba a su casa. Solía ser los fines de semana, vacaciones y días festivos.

Su agresor fue condenado por el Supremo a once años de prisión, ingresó hace aproximadamente uno y medio y desde el miércoles es uno de los más de 500 beneficiados por la ley del 'sí es sí'. En concreto, verá rebajada su pena seis meses.

Ante lo que considera "una gran injusticia" Lucía va a alzar la voz, al menos va a "patalear" y se va a armar de valentía. En concreto, por instrucción de su abogado, va a impulsar una asociación junto a otras víctimas que deseen unirse para plantarle cara a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Su objetivo es hacer piña y reclamar al Estado una indemnización por daños y perjuicios.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, asegura que su lema es que "la unión hará más fuerza". Para ello, se ha puesto manos a la obra y un primer paso ha sido crear el correo afectadas.leysiesi@gmail.com, donde todas estas mujeres, si se sienten preparadas, puedan sumarse a esta iniciativa. Ella no quiere forzar.

Reclamación patrimonial

Aún no sabe cómo va a articular la creación de esta plataforma ni cómo va a actuar legalmente para ejercer esta reclamación. "Mi abogado y yo estamos viendo cómo poder hacerlo, pero se podría plantear como una reclamación patrimonial al Estado".

Sería de la misma forma que se reclama contra la Administración de Justicia cuando se produce un funcionamiento anormal de los juzgados, que puede ser objeto de una indemnización.

Esta joven sevillana, después del calvario que ha pasado, se enciende al hablar de la norma. "Es una vergüenza, ya que revictimiza a las mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales". "Es indignante", ha subrayado.

Para Lucía es muy duro revivir la pesadilla que sufrió cuando era solo una niña, pero no entiende cómo esta persona que le hizo tanto mal vaya a beneficiarse de una reforma de una ley. "Revives los traumas", ha insistido.

Recuerda, en conversación con este periódico, que de pequeña era muy tímida y su madre nunca sospechó nada de que quien era su cuñado estuviera abusando sexualmente de su hija. "De puertas para afuera él era una persona totalmente normal".

Su tía, que no tiene hijos con el agresor que entonces tenía entre 40 y 45 años, apoyó a su marido cuando Lucía denunció los hechos, se apartó de la familia y perdieron el contacto. Ella tenía 13 y decidió contárselo a unos amigos porque no podía guardar más el secreto.

Desde hace unos meses esta joven sevillana estaba en alerta desde que su abogado la avisó de que su agresor había solicitado una rebaja de su pena tras la entrada en vigor de la citada ley. "Me pillo de sopetón porque yo no sigo las noticias, me provoca ansiedad, y sigue sin entrarme en la cabeza, la verdad".

Por ello, pide a los políticos que rectifiquen y que "si han hecho algo mal, que es evidente, que lo cambien" para que estas situaciones no se sigan repitiendo y más mujeres no tengan que pasar por "este infierno".

En cualquier caso se agarrará como a un clavo ardiendo a las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, la pasada semana en Málaga, cuando dijo que su única finalidad "es servir a las víctimas" y que "no teme a nada" cuando uno se dedica a la política. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado su reforma, esta sevillana considera que el daño ya está hecho.

Ahora con 21 años Lucía emprenderá esta guerra también contra el Ministerio de Igualdad mientras lleva una vida normal. Vive con su madre, trabaja los fines de semana organizando eventos y entre semana estudia un curso de Formación Profesional de Intervención educativa a niños con necesidades especiales. En parte, su objetivo también es que ningún niño pase por lo que ella pasó.

