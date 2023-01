Los 20 nuevos productos de Lidl en su semana asiática: gyozas, pan de gambas... por menos de 2 €

Este pasado domingo 22 de enero comenzó el nuevo año en el calendario chino. Este festejo, también conocido como la fiesta de la primavera, es el encuentro tradicional más importante en la cultural de este país asiático. En concreto, se celebró la entrada en el año 4721 del calendario lunar, que se corresponde con el Año del Conejo, el signo más afortunado por el Horóscopo Chino. Según los especialistas, con el conejo llega la paz, es símbolo de tranquilidad y prosperidad, por ello ha sido recibido con tanto entusiasmo en el entorno asiático. Por este motivo, desde el pasado 19 de enero y hasta el final de esta semana, se puede disfrutar en Lidl de su semana asiática.

Esto significa que en todos sus supermercados se reserva una zona en la que se ofrecen diversos productos típicos de la gastronomía asiática. Estas semanas temáticas son ya una iniciativa conocida de los supermercados alemanes, y en ellas se amplía la oferta de productos internacionales que generalmente podemos ver en sus estanterías.

Los productos de este tipo que se pueden ver en los lineales de Lidl son: Italiamo, con su comida italiana; McEnnedy, que son productos de Estados Unidos; Alpenfest, que es gastronomía alemana; Eridanous, productos griegos; El Tequito, comida mexicana; Duc de Coer; platos típicos de Francia o Vitasa, comida asiática, que es la que se ofrece esta semana.

No hace falta que me deis las ASIAS por avisaros 😉 pic.twitter.com/ZybgsqcmbH — Lidl España (@lidlespana) January 19, 2023

¿Qué se ofrece?

No es fácil saber que es la semana asiática en el supermercado. Al llegar al establecimiento hay que dar varias vueltas por el mismo hasta dar con la estantería dedicada a esta semana temática. Si no sabes que existe esta promoción en los supermercados Lidl, seguramente te pases de largo.

Al llegar a esta sección del establecimiento, hay unos cuantos productos que no se pueden comprar, pues se encuentran agotados. Es el caso de las galletas de la suerte, que tienen un coste de 1,49 euros, y no están disponibles para su venta en este establecimiento. Es más, en las cajas de los productos que se encuentran agotados se puede leer una pequeña nota de Lidl en la que se dice: "Por problemas ajenos a la empresa algunos artículos de Vitesa no estarán disponibles. ¡Gracias por su comprensión!"

Centrándonos pues en los productos que sí se encuentran disponibles, es mucha la oferta que se puede comprar, y toda ella con unos precios muy competitivos, nada cuesta más de dos euros. El alimento que más se ofrece es el pan de gamba, que tiene un precio de 1,29 euros, pero en estas estanterías también podemos encontrar otros productos como te verde por 0,99 euros, especias en espray con un precio de 1,29 euros, curry en polvo por 1,99 euros, diversas especias asiáticas con un precio de 0,79 euros, o salsa tailandesa por 1,19 euros. Todos los productos disponibles y sus precios, se detallan en la tabla que se incluye a continuación.

Producto Precio Te verde 0,99 euros Especias en espray 1,29 euros Curry en polvo 1,99 euros Especias asiáticas 0,79 euros Galletas de la suerte 1,49 euros Salsa tailandesa 1,19 euros Salsa de soja 1,19 euros Salsa chili dulce 1,49 euros Mango en rodajas 1,29 euros Barrita sésamo 0,69 euros Salsa wok 1,49 euros Vinagre de arroz 1,49 euros Wassabi 1,49 euros Pan de gambas 1,29 euros Arroz de sushi 0,89 euros

Sigue los temas que te interesan