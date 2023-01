El escuadrón de Gallardo en el escándalo del aborto: del 'primo' Jesús a Montse, enviada de Abascal

Valladolid. Viernes, 13 de enero. Kilómetro 4,5 de la CL-610. Unos 40.000 moteros venidos de todas partes de Europa se congregan un año más —van 41— en el Pingüinos, la concentración motorista invernal más importante de España. Las fotos salen solas. Juan García-Gallardo (Burgos, 1991), vicepresidente de la Junta de Castilla y León, lo sabe. Llega en coche, pero con casco. Está en el ojo del huracán. Tan sólo han pasado 24 horas desde que anunciase la obligatoriedad de los médicos de ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido fetal. También una ecografía en 4D. ¿En qué semana? No lo sabe. "No sé mucho de embarazos", reconocería en la rueda de prensa. Vox encuadra la medida dentro de su agenda antiabortista.

Sus palabras, sus intenciones, han desatado un ciclón político que hacen tambalear la coalición de gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, la alianza institucional más importante entre el PP y Vox. El paisaje, mientras, late con los rugidos de las Harley-Davidson. Todo es más civilizado que en ese libro de Hunther S. Thompson sobre Los Ángeles del Infierno, aquella banda motera nacida en la Costa Oeste. Hay bandanas, chalecos con parches, cerveza, música. El sábado por la noche actúan Los Toreros Muertos y Mago de Oz.

Los políticos locales tratan de capitalizar el caudal político del evento. Óscar Puente, alcalde socialista de la ciudad, oficia una boda motera. Una de esas donde, en vez de arroz, se arrojan tuercas. Hay tantas motos que el paso de la comitiva por la ciudad parece el de una hermandad sevillana: es una hora y media de desfile. La puesta escena que despliegan las pandillas y amistades moteras tienen mitología y el prestigio del wéstern que veía en ellas Roberto Bolaño. El año pasado hicieron su cameo Macarena Olona y Santiago Abascal.

Juan García-Gallardo, el pasado viernes, 13 de enero, en el Pingüinos. Junta de Castilla y León

También García-Gallardo, el único que repite, entonces un desconocido candidato autonómico presentado por Vox. Un hombre elegido por su juventud, fiada toda posibilidad de éxito a la fuerza de la marca. "La idea es que los abuelos piensen que votan a sus nietos, al futuro", reconocía en el Congreso durante aquellos días un alto cargo del partido. ¿El lema electoral? Siembra. Para recoger polémicas. Lo único que ha cosechado este vicepresidente sin cartera.

Por los tuits zafios de su juventud, por llamar "idiota" a su antecesor en el cargo, el político de Ciudadanos Francisco Igea; por negar reiteradamente la violencia machista, por sus continuos desdenes y actitud chulesca hacia los medios de comunicación, por considerar que "el sexo por placer" incide negativamente en la natalidad...

[Juan García-Gallardo, el Jinete de los Tuits Zafios, de la Nada al Todo]

Pero nada como esto. Su relación "cordial" con Mañueco, reconocen a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al presidente castellanoleonés, se ha visto erosionada. La cita electoral del 28 de mayo ofrece la posibilidad de adelantar de nuevo las urnas. La opción no convence al PP. Es un semana turbulenta, de bombardeo informativo. Una conversación "sincera y fructífera" entre Mañueco y García-Gallardo este jueves termina por templar los ánimos. Al gobierno de coalición se le han visto de nuevo las costuras.

La pregunta asalta a muchos: ¿quién lo asesora? "Aunque está guiado desde Madrid, es impulsivo, inembridable", considera Igea en conversación con este periódico. Lo cierto es que todos apuntan a un mismo nombre: Montserrat Lluís Serret, su directora de Coordinación e Interacción Social. Uno de los otros tres altos cargos nombrados para su vicepresidencia. Los otros son Jesús Enríquez Tauler, director general de Relaciones con la Sociedad Civil, y su director de gabinete, José María Barrio Gil-Fournier. Todos han declinado hablar con este periódico.

La "institutriz" del vicepresidente

Montserrat Lluís es la clave de bóveda de Vox en Castilla y León. La encargada de "supervisar todo el área comunicativa del partido" en las Cortes castellanoleonesas, contrastan fuentes del partido en la región. Siempre cerca de García-Gallardo, se trata de la mujer que aparece junto a él a su llegada al Pingüinos la semana pasada. También de la persona enviada a Valladolid por el Comité Ejecutivo Nacional del Vox para "supervisar" al vicepresidente.

Montse, como es conocida en las distancias cortas, se ha desempeñado durante 20 años como una importante directiva de medios de comunicación. Ha sido directora general de Cope y adjunta al director, subdirectora y directora adjunta de Abc. También directora del canal Trece. "Está puesta ahí por la dirección nacional. Es un catalizador que establece las líneas que marca Bambú [sede nacional del partido] para que la cosa fluya desde las Cortes de Castilla y León", describe a EL ESPAÑOL un dirigente de Vox en la región.

Juan García-Gallardo y Montserrat Lluis, el pasado 13 de enero. Nacho Gallego EFE

Todo pasa por ella. También la información que circula por las áreas en poder de Vox: suyo es el cometido de armonizar las tres consejerías que arañó el partido: Industria, Comercio y Empleo (Mariano Veganzones); Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Gerardo Dueñas) y Cultura, Turismo y Deportes (Gonzalo Santonja). "Es trabajadora, eficaz e inteligente. Eso sí: es demasiado estricta y fría", considera la fuente anteriormente citada.

Lluís capitanea todo el trabajo institucional y lidera los equipos que alternan con los de Mañueco, explican desde el PP. "Es una persona muy conservadora", sigue Igea, "la institutriz que le han puesto para intentar embridarlo". Una etiqueta que comparte la fuente de Vox consultada en la región.

El portavoz de León de la Riba

Jesús Enríquez Tauler es un "dirigente histórico" del PP en Castilla y León. Las comillas son de un diputado popular en el Congreso. "Fue durante muchos años uno de los hombres de confianza de Javier León de la Riva, que era del ala más conservadora del partido", apuntala. Porque Enríque Tauler ha sido casi todo en el Ayuntamiento de Valladolid, su centro de trabajo más longevo. Desde jefe de gabinete del alcalde durante ocho años a portavoz del partido en el consistorio entre 2015 y 2017. Mantuvo su acta de concejal hasta 2019.

Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo en las Cortes de Castilla y León, el pasado 23 de diciembre. Claudia Alba EP

Abogado de profesión, su importancia decreciente dentro del PP se sumó a la irrupción de Vox, lo que generó en él un proceso de afección al partido. Los 13 procuradores obtenidos por García-Gallardo en las elecciones del pasado 13 de febrero, decisivos para la formación de un primer gobierno de coalición con el PP, abocaron a Abascal a reclutar talento y experiencia para sus nuevos cargos. Tauler aceptó el reto y entregó su carné de afiliado al PP en marzo.

"Es el que más sabe de política y el más veterano en las formas. Aún así, no es capaz de embridar ni de educarlo", insiste Igea. "Es un hombre con experiencia, muy de derechas, pero que sabe lo que es la administración", apunta el diputado consultado.

"No es familiar"

El nombramiento de José María Barrio Gil-Fournier fue el que generó más polémica. Fueron muchos los que pronto cayeron en que el padre del vicepresidente y su director de gabinete comparten apellidos. Gil-Fournier, el as en la manga de García-Gallardo. ¿Son familiares? El vicepresidente acudió al Código Civil para zafarse de las sospechas de enchufismo.

Atención. "Si yo falleciera sin testamento, José María Barrio-Gil Fournier no heredaría, heredaría el Estado antes, para que vean el grado de parentesco tan lejano que tenemos", explicó García-Gallardo. "No es mi padre, no es mi hermano, no es mi hijo, no es mi primo, no es mi tío y no es mi sobrino", añadió sobre el primo de su padre. "Uno de los mejores fichajes que ha hecho el Gobierno de la Junta de Castilla y León", a su juicio.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, Barrio Gil-Fournier destaca por sus 14 años (2002-2016) como delegado en Castilla y León de la inmobiliaria Reyal Urbis.

