Javier, el exedil socialista acusado de narcotráfico, dice estar enganchado a la coca: 'Necesitaba mi dosis'

Hay vecinos de Cabra del Santo Cristo que cuentan que el exalcalde se esfumó una temporada del pueblo porque cayó en una depresión tras dimitir en julio, a raíz de ser arrestado por la Guardia Civil en la 'Operación Vergilia', donde se desmanteló una red criminal que traficaba con coca. Otros dicen que el exregidor, Francisco Javier Justicia, se escondió buscando privacidad en Madrid, incluso en un camping de Almería. El caso es que sus paisanos solo tenían la certeza de que se lo había tragado la tierra, pero pasado el escándalo, el político regresó a este pueblecito jienense para preparar su defensa ante la Justicia -como reza su primer apellido-.

Este martes 13 de diciembre, un mal día para los supersticiosos, al exalcalde de Cabra del Santo Cristo le tocó hacer el ingrato paseíllo hacia el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén para declarar en calidad de investigado por el citado operativo de la Guardia Civil, bautizado con el mismo nombre del Restaurante Vergilia al que todavía suele acudir el político socialista a tomarse alguna cerveza.

Pasaban ocho minutos de las doce del mediodía, cuando Francisco Javier Justicia, suspiró y miró al techo unos segundos, antes de pasar el mal trago de escuchar los cargos por los que está investigado y por los que debía declarar en sede judicial. Así lo recoge el vídeo de su comparecencia al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL.

- Juez: Vamos con la declaración de Francisco Javier Justicia. Usted va a declarar como investigado por posibles delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. También se le imputa omisión de perseguir delitos y otro delito de cohecho [...]. ¿Quiere declarar o se acoge a su derecho a no declarar?

- Francisco Javier Justicia, exalcalde de Cabra del Santo Cristo: Sí, voy a declarar a las preguntas que me haga mi abogado.

- Juez: ¿Solamente a las preguntas de su abogado? Bueno, pues tiene la palabra su abogado.

Aquel miércoles, el político que fue capaz de vacilar -micro en mano- al mismísimo David Broncano, anunciando en La Resistencia que se presentaría a las próximas elecciones municipales para revalidar la Alcaldía de Cabra del Santo Cristo, no tuvo el mismo desparpajo ante el micrófono del juzgado y se negó a ser interrogado por el magistrado.

Tan solo respondió a las preguntas de su letrado, dando muestras de que la estrategia de defensa del exalcalde para evitar una pena de cárcel, consistirá en demostrar que está enganchado a la cocaína. Es decir, solo era un consumidor que no formaba parte de la organización criminal que movía farlopa por Málaga, Murcia, Jaén y Granada. Así lo pone de manifiesto la primera batería de preguntas que le formuló su abogado defensor y donde el exregidor afirma que es un adicto, incluso culpa al estrés de la política municipal de su afición a 'empolvarse' la nariz casi a diario.

- Letrado: ¿Es cierto que usted es consumidor habitual de cocaína?

- Francisco Javier Justicia: Sí. Llevo prácticamente desde la época en la que terminé de estudiar y me fui a trabajar de camarero a la Costa del Sol, a Marbella, allá por el año 2004 o 2005. Desde entonces, soy consumidor. Tengo esa enfermedad, que además se ha visto agravada por la presión que he tenido en mis últimos años en mi condición de alcalde. Pero sobre todo, también por el tema de la pandemia del coronavirus: lo pasé bastante mal porque lo cogí y fue una época muy difícil de mi vida.

Declaración del alcalde de Cabra del Santo Cristo investigado por tráfico de drogas.

- Letrado: Entonces, ¿podríamos decir que desde el periodo 2020 en adelante usted incluso ha visto incrementado su consumo de cocaína?

- Francisco Javier Justicia: Sí.

- Letrado: ¿Cuando ha adquirido droga ha sido para consumo propio?

- Francisco Javier Justicia: Siempre.

- Letrado: ¿Usted ha adquirido droga para entregársela a terceras personas o facilitársela a algún amigo suyo?

- Francisco Javier Justicia: Nunca me ha hecho falta eso. Tenía un buen sueldo. Yo siempre he dependido de mi sueldo y no tengo cargas [económicas]. Yo vivo independiente, vivo solo, y nunca me ha hecho falta hacer nada de eso. Es más, alguna vez, cuando me he juntado con mis amigos, si ese día hemos adquirido [cocaína], cada uno se ha pagado lo suyo.

- Letrado: Es decir, ¿usted siempre que ha adquirido su dosis de cocaína la ha pagado?

- Francisco Javier Justicia: Yo siempre he pegado mis dosis y nunca he dejado a deber nada a nadie porque he estado bien económicamente. Nunca me faltó trabajo ni estuve parado desde que comenzó mi vida laboral.

A nadie se le escapa que el exregidor del PSOE disfrutaba de un buen salario que le permitía financiarse su supuesta adicción, puesto que el PP solía reprocharle que era el segundo alcalde que más ganaba de toda Andalucía en relación a la población de Cabra del Santo Cristo. Francisco Javier Justicia tenía un sueldo de 43.407 euros anuales para gestionar un Ayuntamiento con apenas 2.000 vecinos censados.

En la causa se han aportado varias de sus nóminas, como la de junio de 2021, cuando cobró la friolera de 7.108 euros brutos, entre su mensualidad, la paga extra y las dietas. Con la aportación de esas nóminas como prueba documental, lo lógico es pensar que la defensa de Francisco Javier Justicia quiere demostrar que el exregidor tenía liquidez y no necesitaba traficar con cocaína para financiarse ese vicio. También se deja entrever la intención de desmontar la tesis del Grupo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de que el político supuestamente consumía coca gratis, a cambio de hacer la vista gorda con el negocio que tenía en su pueblo esta organización criminal liderada por un recluso de la prisión de Albocácer.

De hecho, el EDOA detalla que esta red con tentáculos en Málaga, Murcia, Granada y Jaén, solo en Cabra del Santo Cristo tenía seis garitos de venta de droga. Uno de ellos estaba regentado supuestamente por Paco y Vicky: una pareja que tenía los móviles pinchados por la Guardia Civil y a causa de esas escuchas el entonces alcalde acabó en la diana de los investigadores. Prueba de ello es que en el atestado monográfico sobre el regidor socialista, de 43 años, se hace constar que el hijo menor de edad de 'Paco' y 'Vicky' -a veces- era el supuesto encargado de llevar las dosis al que entonces era la primera autoridad del pueblo:

"El investigado [Francisco Javier Justicia] solicita que la cocaína se la entregue 'El Niño', refiriéndose sin ningún género de dudas al hijo de Victoria A. A., un menor de 15 años, que convive con 'Paco' y 'Vicky'. Se entiende que con su demanda de cocaína está promoviendo la comisión del delito con la participación de un menor de edad".

La ‘Operación Vergilia’ de la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a transportar cocaína desde Málaga hasta Murcia, para distribuirla por Jaén y Granada.

Esa parte del atestado que el EDOA dedica al supuesto papel del regidor en esta red compuesta por 26 personas, es el que centra la segunda batería de preguntas del abogado defensor del ahora exalcalde. Todo ello, con el aparente objetivo de disipar su autoría en un delito de cohecho y otro de omisión de perseguir delitos, ya que Francisco Javier Justicia era el responsable de la Seguridad Ciudadana en Cabra del Santo Cristo.

Así lo refleja el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén de julio de 2019, tras ganar las elecciones municipales, donde no delega la cartera de Policía Local en ninguno de los cuatro ediles que le acompañan en el equipo de Gobierno local. De ahí que la Guardia Civil sostenga que el alcalde supuestamente ha desarrollado "una palpable y notoria permisividad en la conducta relativa al tráfico de drogas, faltando a la obligación de su cargo de forma voluntaria y consciente". No hay que olvidar que uno de los garitos de venta de droga que regentaba la banda era un piso pegado al del alcalde.

- Letrado: Mire, señor Justicia. Cuando usted ha adquirido droga para consumir, ¿en algún momento se ha valido de un menor de edad?

- Francisco Javier Justicia: Totalmente no, vamos, ni se me ocurriría ni se me pasaría por la cabeza hacer eso. Para nada.

- Letrado defensor: ¿Usted se ha dedicado a traficar, a colaborar, a favorecer o a promocionar el consumo de drogas?

- Francisco Javier Justicia: Nunca. Yo reconozco que tengo una enfermedad y he necesitado mi dosis.

- Letrado: En el periodo de mayo de 2019 hasta julio de 2022, usted ha sido alcalde de Cabra del Santo Cristo. Cuando ha sido regidor, entre sus funciones, como jefe de la Policía Local, ¿usted ha cumplido con su obligación de perseguir los delitos?

- Francisco Javier Justicia: Que yo tenga una enfermedad y consuma, no quiere decir que me desentienda de mis obligaciones como alcalde. Yo he sido el primero que ha luchado contra eso y ahí está la Policía Local que lo puede decir y el concejal de Seguridad Ciudadana. Queda constancia de todo lo que he hecho.

- Letrado: ¿Es cierto que usted ha dado instrucciones, incluso que ha facilitado información sobre puntos de venta a su Policía Local?

- Francisco Javier Justicia: Efectivamente. Cuando entré de alcalde me quedé sin Policía Local porque había agentes que se jubilaron y firmé varios convenios con la Policía de otros municipios. En mi época de alcalde ha sido cuando más Policía Local ha habido, incluso haciendo servicios de noche y fines de semana que antes nunca habían existido.

Siempre me he reunido con ellos puntualmente, cada mes o cada dos meses, y con el concejal de Seguridad Ciudadana. Yo les he dado indicaciones, incluso si sabía dónde había trapicheo, yo le he dicho los puntos donde se distribuían drogas. Pueden llamar a los policías y ellos pueden perfectamente venir a dar la versión que yo estoy diciendo.

Las respuestas del exalcalde no harán ninguna gracia a más de uno, a diferencia de lo que pasó con su desternillante intervención en el exitoso late night de La Resistencia, ya que pone en la diana a policías locales, guardias civiles y al actual edil de Seguridad Ciudadana, para ser citados a declarar como testigos para corroborar ante el juez la versión que ofrece Francisco Javier Justicia de que sí perseguía el tráfico de drogas y no mantenía relación alguna con la organización que movía la cocaína en el pueblo.

David Broncano, presentador de La Resistencia, charlando con el alcalde de Cabra del Santo Cristo, Francisco Javier Justicia, unos días después de que la Guardia Civil le informase de que le investigaban por tráfico de drogas.

- Letrado defensor: ¿Es cierto que usted ordenó la instalación de cámaras de seguridad en Cabra del Santo Cristo?

- Francisco Javier Justicia: En mi época de concejal ya empecé con la instalación de cámaras por el municipio y en mi etapa como alcalde ordené la instalación de muchas más cámaras, incluso de mí 'salió' mandar a empresas que llevan el mantenimiento y la instalación de las cámaras para que se las pusieran a los dispositivos de la Guardia Civil. Está el sargento de Cabra y los guardias civiles a los que pueden llamar para que den su versión.

- Letrado defensor: Mire, nos puede decir si existía un duplicado de la tarjeta de la línea de teléfono que usted tenía cuando ejercía su cargo de alcalde. ¿Eso es cierto?

- Francisco Javier Justicia: En esa línea, al tener llamadas infinitas y datos ilimitados, había una tarjeta de esa misma línea clonada que se utilizaba en las distintas dependencias y en actividades que se hacían por el municipio. Al principio, sí la tenía localizada, pero con el tiempo no sé dónde está. De eso también puede pedir un informe a los compañeros del Ayuntamiento o de Telefónica sobre cómo funciona.

- Letrado defensor: Por último, usted ha estado en reuniones en las que se ha consumido cocaína, ¿su teléfono ha sido utilizado por terceros?

- Francisco Javier Justicia: En algunas ocasiones, cuando nos hemos juntado en mi casa o en la de algún amigo, muchas veces se ha utilizado mi teléfono para llamar para consumir dosis.

Tal respuesta busca desacreditar las escuchas telefónicas a las que fue sometido el entonces alcalde cabrileño, cuyo pueblo es conocido en toda Andalucía por su santuario del Santo Cristo de Burgos. El abogado del político, para corroborar la veracidad de su declaración en el juzgado, aporta diversa documentación, como un certificado que acredita la instalación de cámaras de videovigilancia en el término municipal y un informe de la Policía Local sobre la actividad que este Cuerpo realizó, de junio de 2019 a julio de 2022, cuando Francisco Javier Justicia ostentaba la Alcaldía.

Este último documento expone que el regidor firmó convenios anuales con las policías locales de los pueblos granadinos de Chauchina, Cijuela, Fuente Vaqueros, Peligros y Láchar para suplir la ausencia de agentes en Cabra del Santo Cristo. Durante la instrucción judicial se determinará si la versión del político es veraz o no. De momento, lo único que está claro a raíz del testimonio de Francisco Javier Justicia es que este pueblo jienense ha estado dirigido por un cocainómano durante tres años.

Valga como botón de muestra que el abogado de Francisco Javier Justicia ha pedido someter a su cliente a un análisis pericial empleando este argumento:

"Que habiendo reconocido mi defendido, ser consumidor habitual de cocaína y sustancias, desde hace tiempo, se interesa la práctica de diligencia consistente en análisis de cabello o análisis capilar por el Instituto de Medicina Legal de Jaén, procediéndose a la toma de muestras de cabello al señor Justicia Gómez, previa citación, para que mediante el correspondiente análisis químico–toxicológico, se emita un informe-dictamen, por el citado órgano, acerca de las circunstancias o efectos existentes derivados del consumo de cocaína u otra sustancia estupefaciente, indicándose así mismo la antigüedad, evolución y tiempo de consumo y cuanto más corresponda".

