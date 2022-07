La aparición 'estelar' de Francisco, el alcalde que traficaba con droga, con Broncano: "No la líes"

Siete días después de que la Guardia Civil informase al alcalde de Cabra del Santo Cristo de que estaba investigado por tráfico de drogas, el todavía regidor socialista, Francisco Javier Justicia, siendo consciente del proceso legal que se le venía encima, tuvo la cachaza de acudir al programa de La Resistencia y asegurarle a su presentador, David Broncano, que se presentaría a las próximas elecciones municipales.

La disparatada sucesión de hechos es la siguiente. El 10 de mayo, tal y como expone el atestado del Grupo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), el alcalde cabrileño recibió una llamada de la Guardia Civil citándole para comparecer en la Comandancia de Jaén, acompañado de un abogado, con el objetivo de ser informado de los hechos por los que se le "imputan" los ilícitos de tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho.

Todo ello, en el marco de la 'Operación Vergilia' contra una organización criminal dedicada a transportar cocaína desde Málaga hasta Murcia, para distribuirla por Jaén y Granada.

El atestado del EDOA recoge que la mencionada comparecencia del regidor se produjo el día 11. Y a pesar de ello, Francisco Javier Justicia no solo no dimitió, sino que continuó al frente de la alcaldía y el 17 de mayo se desplazó a Madrid para asistir como público a La Resistencia: uno de los programas de mayor audiencia de Movistar Plus +.

El regidor le entregó un regalo al cómico jienense y presentador, David Broncano, consistente en un olivo de metal, elaborado artesanalmente por Luz de Mágina: una conocida empresa de Cabra del Santo Cristo. El mencionado presente provocó que Broncano mantuviese durante el late night una conversación con el regidor del PSOE, micrófono en mano en la grada del público, y cuyo contenido no tiene desperdicio, a la vista del tremendo lío en el que ya andaba metido con la Guardia Civil.

David Broncano, presentador de La Resistencia, charlando con el alcalde de Cabra del Santo Cristo, Francisco Javier Justicia, unos días después de que la Guardia Civil le informase de que le investigaban por tráfico de drogas.

- David Broncano: A la gente de Cabra: yo no me responsabilizo de 'Fran'. A ver si dentro de tres años se va a descubrir que has 'lavado' dinero….Yo no quiero saber nada: ¿Eh?

- Alcalde de Cabra del Santo Cristo: Tranquilo que no.

- David Broncano: Yo me desentiendo. 'Fran', no la líes en Cabra. Que luego no salga por ahí: ‘el alcalde de Cabra, el cachondo de La Resistencia, ha atropellado a un muchacho’. Luego no me vengas con eso (risas).

- David Broncano: ¿Te vas a presentar a las próximas elecciones?

- Alcalde de Cabra del Santo Cristo: Sí, claro que sí.

- David Broncano: Ahí está 'Fran'. Muy bien. Enhorabuena.

Aquella noche, si algún guardia civil que formaba parte de la 'Operación Vergilia' andaba viendo el programa, posiblemente, no daría crédito a lo que estaba viendo y escuchando. Más que nada por lo de afirmar que se presentaba a la reelección cuando ya existían escuchas telefónicas del señor alcalde con 'Paco' y 'Vicky': dos vecinos de Cabra del Santo Cristo a los que los investigadores atribuyen "un rol importante" dentro de la organización criminal.

El exalcalde de Cabra del Santo Cristo, Francisco Javier Justicia, junto a imágenes de la 'Operación Vergilia'.

El 18 de mayo, el regidor lanzó este post en Facebook: "El día de ayer, en La Resistencia, de David Broncano, le llevamos un obsequio elaborado en nuestro maravilloso municipio, un olivo, realizado por la empresa cabrileña Luz de Mágina. Como alcalde de Cabra del Santo Cristo, seguiré, como siempre, llevando el nombre de Cabra donde haga falta para estar siempre en primera línea. Todo un reto hacer llegar, a uno de los programas del momento, nuestro municipio. Objetivo conseguido".

Y no se le puede discutir que no cumpliese tal objetivo: este pueblo jienense de 2.000 habitantes está en boca de todos por ser el epicentro de un macroperativo contra el tráfico de cocaína que se ha saldado con 26 detenidos, incluido su líder, un recluso del Centro Penitenciario de Albocácer (Castellón), así como con 11 personas investigadas, entre ellas el alcalde. También se han desmantelado 6 garitos de droga en Granada, 5 en Murcia y 6 puntos de venta de cocaína, marihuana y hachís en Jaén.

El televisivo anuncio que Francisco Javier Justicia realizó en Movistar Plus +, sobre su postulación para ser reelegido como alcalde, no se cumplirá, ya que este miércoles dimitió obligado por la dirección del PSOE en Jaén.

