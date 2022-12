La autopsia del niño muerto en Ceuta confirma que fue asesinado de un golpe en la cabeza

La barriada ceutí de Loma-Colmenar amaneció el lunes con una trágica noticia. Agentes de la Policía Nacional hallaron el cadáver de Mohamed, un menor de ocho años que había desaparecido la noche anterior. Tal y como ha confirmado su propia familia, el pequeño se encontraba jugando al fútbol con unos amigos cuando desapareció. Durante estos días, han sido muchas las incógnitas que han girado en torno a la desaparición y muerte de Mohamed. Sin embargo, la autopsia ha confirmado que el pequeño fue asesinado de un golpe en la cabeza después de haber recibido varios golpes en la cara.

Los agentes hallaron el cuerpo del pequeño semidesnudo y, a pocos metros, su chaqueta roja colgada de un árbol. Las primeras hipótesis barajaban que la muerte pudiera deberse a algún tipo de motivación sexual por parte del agresor. Sin embargo, por el momento, la autopsia preliminar no ha sido determinante para conocer si el menor fue agradedido sexualmente o no.

La familia del pequeño ha mantenido durante estos días que la muerte de Mohamed no se debió a un simple accidente. Su propio padre mantenía que no creían que fuera una muerte natural sino que había sido algo provocado. El pequeño de ocho años había salido el domingo a jugar un partido de fútbol con sus amigos. Lo hizo en un campo situado a escasos metros de su vivienda. Al no regresar, fueron sus propios padres quienes denunciaron la desaparición. Finalmente, el cuerpo del pequeño fue hallado horas después en un terraplén cercano a su casa.

Nabil, el hermano mayor de Mohamed. Atlas

Su hermano Nabil se encontraba en esos momentos en Marruecos. "Cuando vine me encontré a mi madre buscándolo”, explicaba a la agencia Atlas. “Estuvimos toda la noche buscándolo y sobre las 12 fue mi padre a denunciar", añadía.

Según explicaron dos jóvenes a El Faro de Cauta, Mohamed era conocido en el barrio por ser un niño lleno de vida que siempre estaba jugando alrededor de su casa y con amigos. “Hoy es un día muy triste porque en esta barriada a veces hay problemas, pero algo así no había pasado nunca”, explicaban.

El menor de ocho años era el pequeño de cuatro hermanos. Estudiaba en el colegio Severo Ochoa y había sido escolarizado allí porque sus padres pensaron que podría tener mejores opciones de cara a su futuro.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, mostró el lunes sus condolencias por lo ocurrido. “La pérdida de una vida siempre es un hecho lamentable, pero si se trata de un menor, es ya una tragedia insuperable”, lamentaba en un breve comunicado que remitió a los medios.

Sigue los temas que te interesan