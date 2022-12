El colapso de Árticus en su primer día, que avisa de ir hora y media antes: "Ha sido el peor de mi vida"

La fría tarde del sábado arrancó con una sonrisa de felicidad en el rostro de cientos de niños madrileños. Sus padres, tíos y abuelos los iban a llevar a Árticus, el esperado parque de atracciones navideño de la Casa de Campo, que abrió sus puertas el viernes con el alcalde José Luis Martínez Almeida, la concejala de Turismo de la CAM, Almudena Maíllo, y la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, como estrellas protagonistas.

100.000 metros cuadrados de recinto en el que los más pequeños iban a disfrutar, y soñar, con espectáculos como los de Peter Pan On Ice y Jurásicus, con una pista de hielo, mercadillos navideños e incluso una senda mágica con auroras boreales digitalizadas y una gigantesca noria con luces led que brillaría en la noche como un gigantesco roscón azulado desde el que se podría ver Madrid.

Sin embargo, lo que comenzó como una tarde de ilusión y felicidad acabó en una muchedumbre de críos llorando, desvanecimientos, gritos de 'vergüenza' y reclamaciones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de indignación. Las colas kilométricas para acceder al recinto, el cierre de las colas a las 19:30, la muchedumbre de personas concentradas en el interior del parque, el colapso del aforo, los espectáculos que comenzaron con retraso y, en definitiva, el hartazgo generalizado de los asistentes –en una tarde, además, fría y en la que chispeaba– fueron el leit motiv de la jornada.

La fila de acceso preferente tenía colas de una hora de espera. "Dicen que el acceso está cerrado por aforo completo con entradas compradas hace un mes. Vergüenza y caos", denuncia un usuario a través de su cuenta de Twitter. Otros critican que la situación que se vivió en las entradas de acceso les recordó a la tragedia del Madrid Arena: "No ha pasado una desgracia hoy de milagro. Exceso de aforo, desastre en la organización, colas, mala señalización, todo con niños. Un peligro. Poco más y pasa un Madrid Arena de nuevo. Y ni un responsable", continúa otro usuario.

Los comentarios de quienes vivieron la experiencia de primera mano dan cuenta de la situación de estrés y enfado que se vivió ayer por la tarde: "Quienes teníais pensado ir a Árticus en la Casa de Campo, ni se os ocurra. Ha sido el peor día de mi vida". "Diez años después de la tragedia del Madrid Arena, se sigue poniendo en peligro a la gente por la mala organización de eventos masificados". "Es una vergüenza. Tengo la entrada para las 18:30 y voy a entrar mañana". Ni siquiera quienes tenían boletos numerados para los espectáculos pudieron entrar a partir de las ocho de la tarde, ya que media hora antes la organización decidió cerrar sus puertas ante la masificación de visitantes.

Algunas personas han denunciado hoy que la organización, sin previo aviso, ha decidido cancelar las entradas que tenían compradas con antelación. "Sentimos comunicar que, debido a la gran afluencia de público, nos vemos obligados a cancelar las entradas de acceso general para hoy, domingo 18 de diciembre", reza el mensaje que ha llegado a decenas de usuarios que ya tenían adquiridos sus tickets. "Como compensación, convertimos tu entrada general en una invitación con espectáculo o la devolución del importe", continúa el texto.

En respuesta ante el caos generado, Árticus ha emitido un comunicado en el que garantiza que no volverán a ocurrir las aglomeraciones vividas ayer y que, en un acto de previsión, "ha decidido reubicar a los asistentes que tenían entrada general (sin espectáculo)" de hoy, domingo 18 de diciembre. "Estos visitantes tendrán la oportunidad venir otro día de su elección (siempre que haya disponibilidad) y obtendrán una mejora de su entrada general, incluyendo una invitación a uno de nuestros espectáculos (Grandioso, Jurásicus Y Peter Pan On Ice). Si no prefieren venir otro día, podrán solicitar la devolución de su dinero".

Además, la organización ha aconsejado a los espectadores acudir con al menos una hora y media de antelación antes del comienzo de los espectáculos. También recomienda hacerlo en transporte público para evitar aglomeraciones en las carreteras. "Con esto queremos garantizar el correcto flujo de visitantes y que Árticus sea la experiencia navideña que nuestros visitantes esperan".

Finamente, han agradecido "el interés suscitado" por parque temático de Navidad y sienten "mucho las molestias que esto está causando a los visitantes que con tanta ilusión se han desplazado a descubrir Árticus".

