El adiós de José Bonilla a Vox: vende el camión que le hizo famoso en El Ejido y se da de baja del partido

El camión de Juan José Bonilla era tan conocido en El Ejido como el Castillo de Guardias Viejas o la Iglesia de San Isidro. El color verde por los cuatro costados, la bandera de España, el logotipo de Vox y la frase "Gobierno dimisión" habían convertido a este automóvil en una pancarta rodante del partido de Santiago Abascal. Pero ya lo cantaban los cordobeses Medina Azahara: todo llega a su fin. Ahora Bonilla quiere desprenderse de su camión: "Lo vendo por 3.000 euros".

El momento estelar en la vida de este camión tuvo lugar en 2019, cuando el entonces secretario general de Vox Javier Ortega Smith apareció en un acto montado en él. "Le puse esa estética cuando me hice portavoz del partido. Lo regulé y se hizo bastante famoso", recuerda Bonilla en conversación con EL ESPAÑOL.

Un golpe de genialidad publicitaria que habrían firmado para Don Draper los guionistas de Mad Men. Tanto es así que, a principios de junio, durante la campaña por las elecciones andaluzas de 2022, una de las principales armas promocionales de Macarena Olona fue aquel vídeo en que conducía una furgoneta de Vox completamente verde y con el lema "Cambio real". Un paseo triunfal que ya había hecho dos años antes José Bonilla.

No obstante, la historia de Juan José Bonilla se hizo conocida antes de su ocurrencia con el camión. Cuando lo nombraron, en enero de 2019, coordinador local del partido en El Ejido, empezó a hablarse del traumático hecho de su pasado: cuando aún estudiaba derecho -Bonilla es agobado-, su padre Tomás fue asesinado por un temporero de su finca. Juan José tenía solo 23 años.

"Vendo el camión porque necesito otro más grande", explica Bonilla, que niega que la decisión tenga que ver con Vox. Eso sí, él dejó el partido hace algún tiempo: "Yo ya no estoy en Vox por motivos personales pero, si no vendo el camión, lo seguiré llevando tal y como está".

Bonilla llegó a ser concejal en el Ayuntamiento de El Egido durante la alcaldía de Francisco Góngora, del Partido Popular. Cuando en julio del año pasado entregó su acta de concejal, no solo estaba abandonando la política, también el partido: "No puedo ni quiero olvidarme de Vox. El partido político con el que me presenté a alcalde. Unas siglas que han encontrado en El Ejido un apoyo muy por encima del resto de España. Espero y deseo que siga siendo así siempre. Que las tormentas pasen y se pueda seguir trabajando por el bien de El Ejido, de Almería y de España", dijo en su despedida.

La prensa local atribuyó lo sucedido entonces a "discrepancias con la formación provincial del partido". Según informó Diario de Almería, Bonilla había vivido una "sonada polémica con su propio partido al poco de celebrarse las elecciones, cuando fue obligado a renunciar al acta de diputado provincial que, según defendía el ahora dimitido, le correspondía".

El exconcejal también cuenta a este medio que su camión es algo único en Andalucía, una afirmación que no resulta difícil de creer: "Dicen que en Ugíjar había otro pero, más allá de eso, el mío es el único camión de Vox que conozco".

La operación venta no está resultando exitosa. A pesar de que Vox tiene cierto tirón en la zona, su popularidad también ha bajado en El Ejido. Sea este o no el motivo, lo cierto es que una semana después de que colocase el cartel de "Se vende" encima de la 'o' de Vox no ha recibido ninguna oferta real: "Todo el mundo pide información, pero nadie quiere comprarlo. Son solo 3.000 euros, es un precio justo. La gente se lo toma a broma", se queja.

La necesidad de sus ganaderos es la que lo ha empujado a tomar la decisión. "Este camión es de permiso B y yo necesito otro más grande, que tenga ocho palés". No obstante, si no lo vende, tampoco mantendrá su vehículo. Eso sí, de conseguirlo, no habrá más Vox en el nuevo camión: "Pondré la publicidad de mi despacho, Bonilla y García Abogados", asegura.

El camión en cuestión es un Ebro Ebro L35 del año 1987, con 250.000 kilómetros en sus ruedas y la ITV al día. "Se supone que el que lo compre es para mantenerlo como está", desea Bonilla. Algo que confirma el anuncio que circula por Wallapop -que no está a nombre del exconcejal-: "Abstenerse rojos, vagos, maleantes, independendistas y enemigos de nuestra patria".

