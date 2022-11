Carla Toscano, la pitbull de Abascal en defensa del machismo a la que hasta Olona pone en evidencia

Carla Toscano (Madrid, 1975) subió este miércoles a la tribuna del Congreso con la receta de una de las mayores escaramuzas parlamentarias de la legislatura en la mano. Un puñado de folios donde cada frase escrita por la diputada de Vox era un ráfaga contra Irene Montero, vulnerable su cartera tras los errores no asumidos por la desacertada redacción de la Ley del Solo sí es sí, acrecentadas las críticas tras alegar un disparatado "machismo" genético de jueces y juezas. Toscano golpeó con dureza ese costado de la ministra de Igualdad. Las tesis de Vox, sin embargo, dibujan un imaginativo escenario donde las verdaderas intenciones de Montero eran excarcelar a violadores y pederastas.

Pero corrían las seis y media de la tarde cuando Toscano quitó la anilla de la granada: "El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". El decoro parlamentario saltó entonces por los aires. Una frase belicosa, canchera, un golpe bajo propinado directamente contra el centro de gravedad de Podemos. Todos los diputados de izquierda, incluidos los socialistas, arroparon con una ovación a la ministra. Los diputados de Vox contestaron al grito de libertad. "A estos fascistas se les para con derechos", contestó Montero compungida.

¿Conocían en Vox el discurso de Toscano? A todas luces su frase coparía titulares. "Ningún diputado de Vox en el Congreso sin que su discurso haya sido revisado por Enrique Cabanas o Kiko Méndez-Monasterio", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del engranaje parlamentario del partido. Lo expresado por la diputada, por tanto, representa la línea oficial del partido y pasó el filtro.

La intervención del caballo de Troya de Santiago Abascal en la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se viralizó en pocos minutos. Una diputada que, como antes hicieron Gabriel Rufián y otros diputados de Podemos, es una habitual de la camiseta/eslogan. Feminist tears (lágrimas feministas), Keep calm and ignore feminazis (mantén la calma e ignora a las feminazis) o El feminismo no es a favor de la mujer es antihombres son algunos de sus grandes hits. "Feministas, voy a ser breve: dais asco", tuiteó un día para quien no se hubiese enterado de que no es feminista.

La diputada, además, no se arrepiente de su discurso más agresivo y marcial. Sino que saca pecho, y lo hace con ese lenguaje irónico, tachado de troll, que hace las delicias de los seguidores más radicalizados del partido en las redes sociales. "Quisiera disculparme por mi intervención de ayer. Nadie debería poner en duda que la señora ministra tiene una excelente preparación. Se comprueba en su defensa de la pederastia, la excarcelación de violadores, el aumento de los ataques a mujeres y todos sus grandes éxitos", escribió este miércoles por la tarde.

Carla Toscano con una camiseta que reza "amo el patriarcado". Instagram

Porque es ahí, en las redes sociales, donde Toscano ejerce su principal influencia. No envano, sus comentarios en Twitter, donde acumula más de 134.000 seguidores, fueron una de las principales bazas para que Abascal avalara su fichaje para las elecciones generales de abril de 2019.

Pero, ¿quién es Carla Toscano? "Diputada por Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de español y Especialista en Ayuda Humanitaria. Fue vicepresidenta de la plataforma Principios y ha trabajado en numerosos proyectos de la sociedad civil relacionados con la Cooperación al Desarrollo, la justicia social y la política", es su carta de presentación en la página web de Vox.

"A Carla la presentaron como una chica joven, activa, que movilizaba mucho", cuenta otra fuente conocedora de los inicios de Toscano en la formación. Una mujer que en los diferentes grupos de whatsapp no tardaba en exhibir su cruzada frontal contra la ideología de género. "Era muy impulsiva. Siempre con las feminazis entre ceja y ceja. Lo de ayer fue un error bestial: ha salvado a Irene Montero. Ha sido vergonzoso y vergonzante", estima otra fuente cercana a Bambú, la madrileña sede del partido.

También tertuliana habitual en Intereconomía, fan de Tolkien y rockera. Desde AC/DC a David Bowie pasando por Guns&Roses. Y muy católica, aunque el Papa Francisco no sea su Santo Padre favorito. Es Robert Sarah, uno de los cardenales con las tesis más opuestas al argentino, su cardenal de cabecera.

Una vivienda de dos plantas en Jerez de la Frontera que alquila por 800 euros al mes, participaciones del 37,5% de seis fincas rústicas en Asturias, un Volkswagen Golf de 1998, acciones por valor de 96.000 euros en una sociedad limitada y dos hipotecas con una deuda de 134.000 euros constan en su declaración de bienes en el Congreso.

En el cuartel general de los populares fueron automáticamente conscientes de que los exabruptos vertidos por Toscano generarían un cierre de filas del Gobierno en torno a la ministra. "Vox en su conjunto le viene bien a Sánchez", aseguran fuentes de Génova a este periódico, aunque aseguran que "Irene Montero es una perfecta fábrica de montarle problemas al Gobierno".

Esta noche @IreneMontero está de celebración. Tendría que haber sido reprobada. Ha salido a hombros del @Congreso_Es. Como víctima. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) November 23, 2022

Cuca Gamarra, secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, en un tuit la postura del PP: "La ministra Montero debe asumir responsabilidades políticas por una Ley que tiene unos efectos nefastos, de los que le advertimos, pero nadie tiene derecho a ofenderla y entrar en su vida personal. Ni en la suya, ni en la de nadie. El respeto es imprescindible en política". El PP madrileño recordó este miércoles las palabras de Pablo Iglesias sobre Ana Botella en 2014 en un plató de La Sexta: "Representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la Historia de España. Encarna ser 'esposa de', 'nombrada por', sin preparación". Unas declaraciones que poco difieren de las de Toscano este miércoles.

Algunas voces apuntaban a un hipotético parecido entre el papel de Toscano y el que en su momento desempeñó Macarena Olona. "Ni bien ni mal: se llevaban", esbozan la relación entre ambas fuentes del partido de Abascal. La propia Olona se encargó de despejar cualquier símil: "Esta noche Irene Montero está de celebración. Tendría que haber sido reprobada. Ha salido a hombros del Congreso. Como víctima". Y añadía: "Ayer se apuñalaban dentro del bloque progresista. Hoy se han unido entorno a Irene Montero".

