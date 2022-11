El "robo imperdonable" de Rauw Alejandro a los jerezanos Space Surimi: le acusan de plagiarles

¿A quién carajo tú le vas a vacilar?

Si tienes menos arte que una rueda ‘pinchá’;

Si tienes menos arte que una chusta apagá.

Tú no vales ‘pa’ ‘na’, por la gloria mamá.

Lo que acaban de leer es una barra de Follow The Linier, canción incluida en el disco Starfish Troopers de Space Surimi. El mc Eddie Coopermen y el productor Carlboro son los dos jerezanos que forman este noble y modesto grupo musical que acumula casi una década componiendo bases de rap originales —con sonidos ochenteros espaciales, de ahí el Space— acompañadas con letras divertidas e irreverentes. Cada vez son más conocidos en el panorama nacional y llenan salas por toda España. Sin embargo, nada hacía presagiar lo que les ocurrió el pasado viernes.

Una twittera era la primera en sacarlo a la luz. "¿¿¿Rauw Alejandro copiando a

SpaceSurimi???", escribía en las redes. Le llegó a Carlboro, que le pasó a su compañero el nuevo vídeo del cantante de Sony, Saturno (2022). Ambos se reían por el parecido de lo último de Alejandro con el videoclip y la base que Space Surimi sacó en 2020, junto a la productora Satélite K y Casa Bonita Estudio: Follow The Linier. Las redes le acusaban abiertamente de plagio y ellos decidieron hacer un directo en Twitch reaccionando a lo ocurrido, era la primera vez que veían el vídeo completo, y le pedían viajar en 360.

[La vida de Manolo Romero tras ganar el primer gran bote de Pasapalabra: qué ha hecho con el millón]

Además de tener una base musical similar, el video del puertorriqueño tenía los mismos elementos que el de los jerezanos: una nave espacial en 360 ocupada en un caso por extraterrestres y en el otro por Mc Eddie Coopermen y su compañero. El visor del vídeo está colocado en el centro de la nave en ambos casos y los colores son compartidos. La canción de los andaluces habla sobre Marte; la otra lleva por nombre Saturno.

baia baia, hemos exao un ratito weno, lo podeis parchear entero aquí, @rauwalejandro amono a la venta esteban en 360https://t.co/muzoITAMEU pic.twitter.com/KVUHkDwRLf — $PACE $URIMI! (@SpaceSurimi) November 11, 2022

Al principio se lo tomaron a broma. Por los parecidos, pidieron únicamente una indemnización: que Rauw les llevara a comer a la Venta Esteban, un conocido restaurante de la ciudad andaluza en el que hace poco estuvo el Rey Felipe VI. Sin embargo, el tema fue cogiendo forma conforme pasaban las horas: los fans de los jerezanos —también conocidos desde ahora como 'Venta Esteban Army'— revolucionaban la red.

Ahora van a tomar las medidas oportunas. El modesto grupo jerezano, sin demasiados recursos, pide ayuda a todo aquel jurista que pueda echarles una mano. Por el momento están tratando de contactar con expertos en la materia para ver si lo que ha ocurrido puede llegar a los tribunales.

Aclaran que ellos no acusan de nada. "Han sido las redes las que han expuesto su opinión diciendo que había plagio. Los temas legales se los dejamos a la gente que entienda, que nosotros seguimos con nuestra música".

En conversación con EL ESPAÑOL, Mc Eddie Coopermen se muestra sorprendido por todo el apoyo recibido. "Se ha pronunciado muchísima gente. Nuestros fans respondían a bots y ha habido mucho tarro —muchas bromas, en argot jerezano— con todo esto. Si llegamos a conseguir algo será gracias a nuestro público y a la gente que nos ha defendido".

Eddie explica entre bromas cómo se siente. "Esto es como cuando éramos chicos y decías: te imaginas que pasa tal... Y dices una locura que crees que nunca te ocurrirá. Pues ha pasado", comenta entre risas.

De forma más seria, expone que les hubiera gustado que alguien contactara con ellos antes de que ocurriese todo esto. El portavoz de Space Surimi comenta que a raíz de esto, otros compañeros menos conocidos están comentando casos similares. "Ellos no han tenido el golpe de suerte que hemos tenido nosotros. No somos los primeros a los que les pasa esto. Quizás esto sirva para ver que hay puñados de casos similares y la gran industria se piense a partir de ahora hacerlo. O, al menos, que le den el lugar a esa gente en la que ellos 'se inspiran'".

Y es que Space Surimi habla de cómo las redes han "tumbado" la promoción del disco de Rauw Alejandro en España. "Se habrá gastado 100.000 euros en promoción, pero ahora escribes Rauw Alejandro y sale Space Surimi en Youtube, en Twitter y todos sitios", apunta Coopermen.

Por el momento, los jerezanos están contentos. "Nos ha dicho la Venta Esteban que nos va a invitar a comer y eso para nosotros es un paso muy grande", comenta entre risas. "Esto ya forma parte de la historia del 'underground' y el tarro jerezano".

Rauw y la explicación

Tal fue la repercusión que Rauw salió a comentar que la rueda estaba inventada. Sin mencionar a nadie, claro, y sin aparentemente entrar en una polémica en la que ya estaba, Rauw intentaba explicar con el siguiente mensaje: "El Freestyle es una fusión entre la electronica, boom bap (principios del hip hop) un género creado por los Puerto Riqueños y Afroamericanos principios de los 80's en la ciudad de New York. La rueda ya está inventada. Aquí solo le damos nuestro sazón q con eso se nace".

El "Freestyle” es una fusion entre

la electronica, boom bap (principios

del hip-hop) un genero CREADA por los Puertorriqueños y Afroamericanos

principios de los 80's en la ciudad de

New York. La rueda ya está inventada Aquí solo le damos nuestro sazón q con eso se nace 😂🫶🏼🪐🪐 — RAULEETO (@rauwalejandro) November 13, 2022

Pero una cosa es que la rueda esté inventada y otra vender la rueda como un producto tuyo por darle tu 'sazón'. En medio del revuelo con todos los parecidos, otro twittero descubría un elemento en la base del puertorriqueño que rara vez estamos acostumbrados a ver en la música y que es característico en los jerezanos: el sonido de un delfín. Los defensores de Alejandro comentaban que no era un delfín, sino el racheo de un coche —¿en Saturno?—, que si ahora había expertos en sonidos de delfines. Los hooligans de Space Surimi bromeaban ya con todos los elementos comunes: "Esto es un Flipper".

De hecho, la letra de la canción bajo la lupa del plagio dice: "To mis delfínes saben kra magá / Y tienen más de 120 en coeficiente mental / To tu gente fatal. Engachada al crack / No tienen ni pa pagarse el seguro dental".

Rauw Alejandro daba hasta un "dato curioso", después de todo: "El "Intro De Saturno" es inspirada en una Instrumental del 1984 'Looking From a Hilltop' Section 25 un mixtape de un grupo de música experimental de esos tiempos. Nos voló la cabeza, y nos ayudó a darle dirección a este intro".

Dato curioso:

Nos gustaria saber .@rauwalejandro la influencia del canto del delfin que se usa en el segundo 1:28 de Saturno pic.twitter.com/x7OnqRbOaG — $PACE $URIMI! (@SpaceSurimi) November 14, 2022

Andalucía vs. Puerto Rico

Cuando todo ocurrió, las redes se llenaron de comentarios en apoyo a Space Surimi. Es más, si uno abre el vídeo de presentación de Saturno en Youtube puede ver cómo los comentarios aluden a cómo les recuerda el sonido a los artistas jerezanos. Es raro no encontrar Space Surimi en estas referencias.

Pero no solo aquí recibieron el apoyo los nobles jóvenes Space Surimi. Artistas y twitteros andaluces se volcaron en apoyo al grupo. El rapero Haze escribía: "El músculo financiero de Sony no es suficiente. Ni su equipo de marketing y promoción. A Rauw Alejandro le ha parecido buena idea plagiar el vídeo del grupo español Space Surimi. El talento jerezano ha sufrido un robo imperdonable. Larga vida a CarlboroLight y Coopermendy".

Otros de los artistas andaluces que más apoyo ha dado al grupo ha sido el twittero Malacarasev. Ironizaba con el plagio, haciendo bromas con la nueva forma de hablar del puerto riqueño y Rosalía, e incluso vistiéndolo con una camiseta de la marca jerezana Gloria Vendimia y un gorro del Xerez Deportivo ante la estación de trenes de Jerez.

WENO ESTO YA ES DEMASIAO RAU pic.twitter.com/hDmzT0DFPf — MALACARA (@malacarasev) November 14, 2022

El Canijo de Jerez, exintegrante de Los Delinqüentes, también dejaba su apoyo a Carlboro y Coopermen: "No veas la que se ha formao, chavalada… Grandes los Space Surimi Únicos en su especie. Que os lleve de teloneros por lo menos… (Y bien pagaos)".

Las bromas no quedaron ahí, sino que llegaron hasta Rosalía. Su novio había expuesto en alguna entrevista que ella le servía de inspiración. Habiendo nacido los 'inspiradores' en este caso de la cuna del flamenco, hubo quien ató cabos con sorna.

Rosalia, la nueva Lola Flores.

Rauw, el nuevo @SpaceSurimi.

Todo queda en Jerez. — Darío de Jerez (@DariodeJerez) November 14, 2022

Fuera del ámbito de la red, queda por ver qué ocurrirá finalmente con este caso. "Yo ya he cumplido mi sueño que era salir en un meme de la cuenta de Instagram La Feria No. Sólo nos ha faltado una manifestación pro Space Surimi, pero bueno. Ya lo vamos a dejar todo en manos de los profesionales que saben de esto". Mientras tanto, Space Surimi se centra en su música y en los próximos bolos que tiene por delante, donde seguirán sonando canciones como Superchayanne o letras que ahora cobran otro sentido: "Que sí, que sí, / Surimi puro frenesí / Que sí, que sí, / que viene la Guardia Civil".

Sigue los temas que te interesan