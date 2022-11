El dramático vídeo de los agricultores tirando sus alcachofas: "No las quieren en el mercado, adiós"

Un nuevo vídeo que se ha hecho rápidamente viral vuelve a mostrar las dificultades que atraviesa el campo español por la subida de costes y los bajos precios que se pagan por sus productos.

Esta vez los afectados son unos productores de alcachofa en la Comunidad Valenciana. Se trata de un producto que está ahora en plena temporada de consumo, con unas propiedades muy valoradas y que está muy presente en la dieta mediterránea, especialmente durante los meses de otoño e invierno.

En las imágenes aparece un grupo de agricultores depositando en un contenedor una carga de alcachofa porque, según denuncian, no pueden venderla. En las cajas se puede leer Benaguasil, pero el contenedor aparece rotulado el nombre de La Pobla de Vallbona, dos municipios de la comarca valenciana del Camp de Túria.

video Valencia

Uno de ellos pide a su compañero que grabe mientras tiran kilos y kilos de alcachofas a la basura. "Para que veáis como está la agricultura, ¿está verde o negra?", dice al inicio de la grabación.



Los agricultores aseguran que son alcachofas "buenas y baratas", pero no tienen más remedio que tirarlas porque no tienen salida en el mercado. "No las quieren en el mercado, pues a la mierda, la estamos tirando a la mierda", subraya.

"Ya sabéis lo que hay, agricultores. Mira que alcachofas, no las quieren ni baratas, pero podemos comer igual, aún podemos comer", reitera.

A continuación, denuncian la situación en la que se encuentra la agricultura y registran las imágenes para que todo el mea "cómo está el país". "Los agricultores con lo que tenemos nos apañamos", explica.

Tierras abandonadas

La Comunidad Valenciana pierde cada día una media de seis hectáreas de cultivo. La huerta de Valencia, reconocida en todo el mundo por su patrimonio agrícola y singularidad, languidece poco a poco porque ya no sale a cuenta mantenerla.

Más de la mitad del territorio autonómico es forestal porque los agricultores están abandonando sus tierras cansados de encadenar campañas ruinosas y la competencia desleal de otros países que usan pesticidas prohibidos en la Unión Europea.

Según datos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), la autonomía lidera la lista de abandono de tierras productivas. En total, 161.567 hectáreas de regadío y secano. En 2021, el sector primario valenciano acumuló pérdidas por valor de 1.140 millones de euros por el aumento de los costes y perdió 2.000 hectáreas de cítricos.

En julio, el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, alertó de que "la ley de la cadena alimentaria sigue sin funcionar y sin dar respuesta a los abusos comerciales. Los agricultores, sobre todo en productos perecederos, no podemos repercutir la escalada de costes porque el precio viene impuesto de arriba hacia abajo".

Según Aguado, "al final solo se benefician las empresas que dependen del productor provocando la ruina de este". Por ello, reclamó a los políticos que "se pongan las pilas ya porque, o ponen en marcha medidas de mercado verdaderamente eficaces que permitan reconducir esta tendencia, o se producirá un abandono inmediato".

Murcia y la Comunidad Valenciana son los principales productores de alcachofa española.

Las alcachofas requieren climas suaves y templados para desarrollarse, no soportan el frío intenso ni el exceso de calor, por eso la costa mediterránea es su lugar favorito, aunque hoy en día también se cultivan en otros territorios.

España es, por detrás de Egipto e Italia, el tercer productor mundial de esta verdura. Los agricultores denuncian que la presencia de productos agrarios de terceros países de bajo coste revientan el mercado y no compiten en igualdad de condiciones.

