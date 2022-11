Cuánto cobra el alcalde de tu pueblo: consulta la lista de los más ricos y los más pobres de España

Saber cuánto cobra un político ha sido siempre una de las mayores inquietudes de la sociedad española. En plena inflación y con los ciudadanos de a pie con los bolsillos cada vez más ajustados por la subida de los precios, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha actualizado la información sobre las retribuciones anuales que percibieron los responsables de los ayuntamientos de España durante el pasado año 2021. En nuestro país, el salario medio de los alcaldes de municipios se sitúa en los 25.165 euros brutos al año.

En la cabeza de la tabla se sitúa el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que con un salario de 108.517,80 € se ha convertido en el mejor pagado de todo el territorio nacional. Su sueldo anual supera con creces el de algunos altos cargos del Gobierno de España, como es el caso del propio Pedro Sánchez. Según los datos recientemente publicados, el madrileño llegó a cobrar hasta 7.000 € anuales más que el líder del PSOE. A Almeida le sigue la catalana Ada Colau con una retribución de 100.000,04 € durante el pasado año. A pesar de la elevada cifra cabe destacar que, desde su llegada al gobierno, dicha remuneración se reduce a los poco más de 3.000 euros mensuales, ya que en su día anunció que renunciaba a las dietas y que donaría el resto de la retribución a proyectos sociales.

El resto del ‘Top 10’ lo completan los responsables de algunos de los grandes ayuntamientos del País Vasco y Andalucía, además de los de Valladolid y Valencia. Concretamente, el tercer, cuarto y quinto puesto lo ocupan los alcaldes de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia/San Sebastián, con unas retribuciones anuales que oscilaron entre los 88.000 y los 98.000 €. Del mismo modo, entre los andaluces, los mejor pagados son el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez, con una remuneración de 88.673,68 € y el de Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, que ingresó durante el pasado año 83.376,86 € anuales. EL ESPAÑOL ha realizado un desglose por provincias de los alcaldes mejor pagados. Cabe destacar que hay localidades que no presentan datos ya que, o bien no se han enviado o el Ministerio no los ha hecho públicos al considerar que requerían mayor detalle. A través de la siguiente tabla podrá consultar el sueldo de su alcalde.

Andalucía

Antonio Muñoz Martínez, alcalde de Sevilla. Europa Press

Los responsables de los ayuntamientos andaluces, junto con los del País Vasco, fueron los que mayores remuneraciones obtuvieron, por lo general, durante el pasado año. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez, se sitúa como el sexto alcalde mejor pagado de todo el territorio español, con una remuneración de 88.673,68 € anuales. Del mismo modo, cerrando el ‘Top 10’, se encuentra el de Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, cuya retribución ascendió a los 83.376,86 € anuales.

En dicha comunidad autónoma destaca que, en cada provincia, el alcalde mejor pagado es el de la propia capital de provincia, a excepción del ayuntamiento de Jaén, sobre el que no se han ofrecido datos y el de Cádiz, que es superado por el de Rota. En Jaén, el alcalde mejor pagado fue el del municipio de Linares, Francisco Javier Perales Fernández, que percibió 50520.65 € anuales, y en el caso de Cádiz, el de Rota, José Javier Ruiz Arana, con un sueldo de 52750.04 € anuales.

Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz Santana, ingresó 72.042,60 €, el de Córdoba, José María Bellido Roche, percibió un total de 60.172,01 €, el de Granada, Francisco Cuenca, 60.346,03 €, y el de Málaga, Francisco de la Torre Prados, 82.314,82 €.

Aragón

Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza. Europa Press

En el caso de Aragón, el alcalde mejor pagado durante el pasado año fue el de Zaragoza. Jorge Antonio Azcón Navarro, conocido como Jorge Azcón, obtuvo una remuneración de 81.388,72 €, situándose en el puesto número 14 de los mejor pagados de todo el territorio nacional.

En el caso de Huesca, su alcalde, Luis Felipe Serrate, percibió un total de 55.680,75 € anuales. Una cantidad muy por debajo de la que ingresó el alcalde de la otra capital de provincia de la comunidad autónoma: Zaragoza. En el caso de Teruel, el alcalde mejor pagado no fue el de la capital de provincia. En concreto, el mejor pagado fue el del municipio de Utrillas, Joaquín Moreno Latorre, que percibió 21.703,64 € anuales. Le sigue después el responsable del ayuntamiento de Híjar, con 15.437,73 € anuales, y después el de Teruel, con 14.956,44 € anuales.

Asturias

Ana González, alcaldesa de Gijón. Europa Press

Tras la publicación de las informaciones publicadas recientemente por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación a las retribuciones de los responsables de los ayuntamientos españoles durante el pasado año, se puede afirmar que en el Principado de Asturias la mejor pagada fue, en este caso, la alcaldesa de Gijón. Ana González percibió una retribución de 70.073,51 € anuales en 2021. A ella le siguen los líderes de otros grandes municipios, como es el caso de Avilés o Siero. El sueldo de sus líderes supera los 50.000 € anuales.

Baleares

José Hila, alcalde de Palma de Mallorca. Europa Press

El alcalde de Palma de Mallorca, José Hila, se sitúa en el ranking como el mejor pagado de las Islas Baleares. En su caso, percibió un total de 60.002,60 € anuales durante el pasado 2021. A él le siguen los responsables de los ayuntamientos de Ibiza, Calvià o Santa Eurlària des Riu. Todos ellos superaron los 55.000 € anuales de retribución durante el año pasado.

Canarias

José Julián Mena, alcalde de Arona.

Los sueldos de los alcaldes de las Islas Canarias también pueden ser considerados altos en relación a los de otras comunidades autónomas. En su caso, el alcalde de Arona (Tenerife), José Julián Mena, se ha convertido en el mejor pagado con 83.054,37 € anuales. Le siguen los líderes de otros ayuntamientos tinerfeños, como es el caso de San Cristóbal de la Laguna o Santa Cruz de Tenerife.

En el caso de Gran Canaria, el alcalde que más retribución percibió fue Agusto Hidalgo, de Las Palmas de Gran Canaria. En dicha isla, los mejores pagados por detrás de él fueron los responsables de San Bartolomé de Tirajana, Arrecife, Agüimes y Arucas. Todos ellos superaron los 60.000 € anuales de retribución durante el año pasado.

Cantabria

Gema Igual, alcaldesa de Santander. Europa Press

En el caso de Cantabria, la alcaldesa de Santander fue la que más salario percibió en 2021. El sueldo de Gema Igual Ortiz ascendió a los 66.242,84 €. Por detrás de ella, aunque con más de 10.000 € anuales de diferencia le sigue el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que recibió 56.555,09 € anuales de retribución durante el año pasado.

Castilla y León

Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Europa Press

En dicha comunidad autónoma, tan solo un alcalde ha ingresado dentro del ‘Top 10’ de los alcaldes mejor pagados. Se trata del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que el pasado año percibió 87.595,62 € anuales.

Los alcaldes que más retribución recibieron en cada una de las provincias de Castilla y León durante el pasado 2021 fueron los alcaldes de las propias capitales de provincias, a excepción de Zamora. Sin embargo, los sueldos entre unos y otros varían en grandes cantidades. El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ingresó 74.858,24 €, el de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, 70.293,02 € y el de Salamanca Carlos García Carbayo, 69.747,94 €.

Sin embargo, los sueldos comienzan a bajar en el caso de otras capitales de provincia, como es el caso de Segovia, donde su alcaldesa, Clara Martín, percibió 62.393,24 € o el de León, donde su alcalde, José Antonio Díez Díaz, percibió 62.117,86 €. Por su parte, el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, obtuvo una retribución de 60.075,68 €, mientras que el de Palencia, Mario Simón Martín, 47.925,92 €.

En el caso de Zamora, el alcalde mejor pagado fue el de Benavente, Luciano Huerga Valbuena, cuyo sueldo ascendió a 45.900,12 € anuales. La cifra supera en 9.000 € al responsable del ayuntamiento de Zamora, Francisco Guarido, que percibió 36.108 € anuales en 2021.

Castilla-La Mancha

Tita García, alcaldesa de Talavera de la Reina. Europa Press

La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García, se ha convertido tras la publicación de los datos en la mejor pagada de todo Castilla-La Mancha, incluso por delante de la propia alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. García obtuvo una retribución de 74.624,34 € anuales, frente a los 65.943 € de Tolón. A ella le sigue el responsable del ayuntamiento de Albacete, Emilio Sáez Cruz, que percibió 65.668,68 € anuales.

En Ciudad Real ocurre un caso parecido al de Toledo. El alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz es el que más dinero percibe de toda la provincia, por encima de la propia alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías. En el caso de Muñiz, su retribución fue de 56.895 € frente a los 53.751,04 € que cobró la alcaldesa de la capital de provincia.

Cataluña

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Europa Press

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ocupa la segunda posición de la tabla de los mejor pagados. Su sueldo anual fue el pasado año de 100.000,04 €, aunque se calcula que mensualmente ingresa poco más de 3.000 euros, ya que en su día decidió renunciar a las dietas y donar el resto a proyectos sociales.

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Pau Ricomá, percibió 73.444,56 € anuales, y el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, un total de 69.252,53 € anuales. En el caso de Girona, no se han ofrecido datos del sueldo que recibió en 2021 su alcaldesa, Marta Madrenas, por lo que el alcalde mejor pagado de la capital es el de Olot, con 58.000 € anuales.

Comunidad Valenciana

Joan Ribó, alcalde de Valencia. Europa Press

En el caso de la Comunidad Valenciana, los alcaldes de las capitales de provincia son los mejor pagados en cada una de ellas. El que más sueldo percibió fue el responsable del Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó, con 87.137,82 €, uno de los más altos de toda España. De hecho ocupa el puesto número 8 en el ranking total.

A él le sigue la alcaldesa de Castellón de la Plana, Amparo Marco, cuyo sueldo ascendió a los 78.554,52 € anuales, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que percibió 73.564,76 € anuales.

Extremadura

Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida. Europa Press

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, es el mejor pagado de la provincia de Badajoz, con un total de 64.336,30 € anuales de retribución durante el pasado 2021. Por detrás de él le siguen los responsables de otros municipios como Llerena, Olivenza o San Vicente de Alcántara. Todos ellos recibieron ingresos superiores que el propio alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera Barrera, cuyo sueldo ascendió a los 47.639,82 € anuales.

En el caso de Cáceres, su propio alcalde, Luis Salaya Julían fue el mejor pagado de la provincia con un sueldo de 58.090,34 € anuales. Fue el segundo más alto de toda la provincia por detrás del de Mérida.

Galicia

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. Europa Press

A diferencia de lo que creería la gente, el alcalde mejor pagado de Galicia no fue Abel Caballero, que en este caso ocupa el segundo lugar. El que más ingresó en su cuenta bancaria durante el pasado año fue el responsable del ayuntamiento de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que percibió 71.639,51 € anuales.

A ellos le sigue la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, con una retribución anual de 69.218,38 € y la de Lugo, Lara Méndez, cuyo sueldo ascendió a los 68.795,74 € anuales. En el caso de la provincia de Ourense, el alcalde mejor pagado fue el del municipio de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, que percibió 49.259,14 € anuales.

Comunidad de Madrid

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha convertido en el alcalde mejor pagado de toda España con un sueldo de 108.517 € anuales. Su salario mensual supera con creces el de algunos altos cargos del Gobierno de España, como es el caso del propio Pedro Sánchez. Según dichos datos, el madrileño llegó a cobrar hasta 7.000 euros mensuales más que el líder del PSOE.

Al madrileño le siguen alcaldes de otros municipios de la Comunidad de Madrid, como es el caso de Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Móstoles, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Arganda del Rey o Alcorcón. Los responsables de todos estos ayuntamientos ingresaron durante el pasado año cifras anuales superiores a los 70.000 €. De hecho, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislante, ocupa el puesto número 13 de los mejor pagados de toda España.

Región de Murcia

Diego José Mateos, alcalde de Lorca. Europa Press

El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, quien lleva en el cargo desde el pasado año 2019, se ha convertido en el mejor pagado de toda la región de Murcia con un sueldo anual de 76.906,90 €. Por detrás de él le sigue el alcalde de Cartagena, José López Martínez, con una retribución de 70.297,22 € anuales, y el propio alcalde de Murcia, José Antonio Serrano Martínez, quien percibió en 2021 un total de 62.377,13 €.

Comunidad Foral de Navarra

No se ha podido conocer los datos de los sueldos actualizados de los responsables de los ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra al estar pendiente de implantar el sistema.

País Vasco

Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao. Europa Press

Los alcaldes de los ayuntamientos del País Vasco son, sin duda, los que recibieron durante el pasado año las retribuciones más altas. Solo hay que revisar los datos para apreciar que, de los 20 alcaldes mejor pagados de toda España, un total de siete pertenecen al País Vasco.

Solo dentro del ‘Top 5’, se encuentran los alcaldes mejor pagados de cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma. En el puesto número 3 a nivel nacional, se encuentra el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, quien percibió 98.018,04 € anuales. Le sigue en cuarta posición el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtarán, cuyo sueldo ascendió el pasado año a los 91.323,33 €, y el alcalde de Donostia, Eneko Goia, con un salario de 88.743,59 €.

El resto de alcaldes que se encuentran dentro de los 20 mejor pagados de toda españa son los de los municipios de Getxo, Portugalete, Basauri y Mungia. El sueldo anual de todos sus responsables superó el pasado año los 78.000 €.

La Rioja

Pablo Hermoso de Mendoza González, alcalde de Logroño. Europa Press

En el caso de La Rioja, el alcalde mejor pagado es el de Logroño. Pablo Hermoso de Mendoza González, quien permanece en la alcaldía desde el pasado 2019, percibió el pasado año un total de 58.330,02 €. A la capital de provincia de La Rioja le siguen otros municipios como Calahorra, Arnedo o Alfaro.

