Ricardo Bustamante, el hombre tras la Fundación de Olona: su comida en Panamá donde surgió todo

La cita tuvo lugar en un reconocido restaurante de Ciudad de Panamá en agosto. Macarena Olona había viajado al país centroamericano para asistir a un funeral que se celebraría en memoria de su difunto padre, Pablo Olona Cabasés, muerto en Lérida meses antes, en marzo. La extensa actividad empresarial del progenitor en el paraíso fiscal había dejado allí huérfanos a multitud de amigos y socios. Entre ellos estaba Ricardo Bustamante, militar, político y empresario con muy buenas relaciones tanto en Panamá como en varios países Iberoamericanos.

Con Bustamante es precisamente con quien Olona se reunió a comer aquel día de agosto, y de esa conversación nació el germen de la Fundación Igualdad Iberoamericana, cuya presentación en Madrid se celebró el pasado 4 de noviembre. A través de esta nueva plataforma no partidista, Olona pretende, para empezar, recorrer toda España para recoger 500.000 firmas con el fin de presentar una Iniciativa Legislativa Popular contra la ideología de género. Es su camino para subir nuevamente a la tribuna del Congreso. Catapultada por este hipotético éxito, entonces evaluaría lanzarse a una nueva aventura política.

El motivo del almuerzo en Panamá con Bustamante no fue otro que el que reúne a dos viejos amigos unidos por la figura de un tercero, en este caso, la del padre de Macarena. Bustamante ya conocía a Macarena de anteriores visitas, cuando Olona Casabés residía en el país. Pero más allá de departir sobre el legado del fallecido, hablaron también sobre la particular situación de la exlíder de Vox tras su abrupta ruptura con el partido y su efímera andadura en la campaña de las elecciones andaluzas del pasado junio. Bustamante recuerda de la comida que Olona estaba “abatida”.

Macarena Olona junto a Ricardo Martinelli (centro) y Víctor González Salamanca. Redes Sociales

“Estaba extremadamente golpeada y yo lo que hice fue darle ánimos”, dice Bustamante en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. “Ella es una mujer proactiva y vehemente que brilla demasiado, como demostró cuando fue candidata en las elecciones de Andalucía. Tiene un carisma fuerte y buenas ideas. Pero luego de su salida de Vox, no tenía confianza en ella misma. Entonces analizamos las opciones para ver cómo podía seguir llenando el espacio político que había generado. Bajo mi punto de vista, no podía desperdiciar esa fortaleza”.

Durante la comida estudiaron varias posibilidades, como la de lanzar un nuevo movimiento político, o la de unirse a otro existente. Más tarde, Olona rechazó estas opciones, según confiesa su amigo panameño. “Ella sigue sintiendo a Vox como su partido, a pesar de sus diferencias ideológicas y de sufrir cómo trataron de aislarla”, relata. Así, apareció también sobre la mesa la idea de lanzar una fundación “que le diera sustento ideológico hacia una nueva andadura política”.

[Ana, la Greta Thunberg española detenida en Irán en su viaje de "mochilera" por Oriente Medio]

La Fundación Igualdad Iberoamericana no se concretó ni cogió forma hasta el regreso de Macarena a España después de ese viaje. Pero la semilla había nacido de aquella charla, en la que Bustamante y Olona también agendaron una cena con el expresidente panameño Ricardo Martinelli. “Él me llamó para darme el pésame por la muerte del padre. Yo llevé a su papá a la presidencia [a conocer a Martinelli] y cuando falleció, Martinelli se interesó. Macarena me dijo que quería agradecérselo en persona”, explica Bustamante.

Días más tarde, Olona pudo hacerlo en una cena a la que asistió con Víctor González Salamanca, diputado y vicepresidente económico de Vox. También habló con el expresidente panameño en el propio funeral oficiado en Ciudad de Panamá, al que acudió un nutrido grupo de amigos de su padre en el país centroamericano.

Bustamante (centro), en una visita con militares panameños. Twitter

Catapulta política

Una vez en España, tras varios contactos con gente de su círculo cercano, entre quienes se especula que esté Mario Conde y algunos exmiembros de Vox de perfil bajo, Olona concibió la Fundación tal y como la ha dado a conocer. Panamá fue el primer país donde la presentó.

El acto tuvo lugar en las oficinas del inversor y empresario español Roberto Rollón, con varios intereses comerciales en Panamá y en España, y amigo de la política, además de ser igualmente cercano al expresidente Martinelli. A la presentación acudieron, cómo no, Bustamante y Martinelli, además de numerosas caras conocidas de la sociedad panameña.

[Un padre camina dos veces de Algeciras a Madrid para denunciar que lleva un año sin ver a sus tres hijos]

Rollón es otro de los nombres clave en el nuevo proyecto de Olona, posiblemente, el más visible. Se conocieron en la noche electoral del 19 de junio en Andalucía y, desde entonces, han forjado una estrecha relación. Además de su actividad empresarial en el país centroamericano, Rollón es el Hermano Mayor de la Semana Santa del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. Entre los proyectos de Olona, estaba el de llevar la Semana Santa andaluza a Latinoamérica y fue así, a través de este punto en común, como comenzaron a especular sobre nuevas aventuras juntos.

Finalmente, dieron con la fórmula de la Fundación, para la que Rollón registró la página web caminandoespaña.es, según adelantó EDATV.Esta aún no está operativa y tampoco es la definitiva, ya que se adoptó cuando el proyecto estaba en fase embrionaria. Con Rollón es con quien aterrizó Olona el pasado 20 de octubre en Ciudad de Panamá para presentar la plataforma.

Macarena Olona en la presentación de la Fundación en su sede central de Panamá. Redes Sociales

“La presentación fue todo un éxito, todavía en Panamá se comentan las buenas sensaciones que dejó el mensaje de Macarena, sobre todo, entre muchas mujeres”, dice Bustamante al respecto. Fue el ensayo para su lanzamiento en España, donde insistió que su objetivo es la lucha contra la ideología de género en toda la esfera de habla hispana a ambos lados del Atlántico. Su intención es que la Fundación tenga sedes en todos los países de América y en España.

La alicantina descartó que el movimiento pueda convertirse en un partido político pero dejó la puerta abierta a concurrir a las próximas elecciones generales. Por lo pronto, Olona pretende hacer la guerra cultural contra la ideología de género. “Lo que propongo es 47 millones de españoles contra 573 millones de ese Ministerio”, dijo en el acto de Madrid.

[Los 25 proveedores de cítricos de Mercadona: de dónde vienen las naranjas, mandarinas, limones...]

Olona también dijo que estaba sola en la Fundación, como fundadora única y presidenta. También que la había iniciado con tan solo 10.000 dólares de su bolsillo -el mínimo que se exige en Panamá para registrar una organización de estas características- y descartó que hubiera otras vías de financiación. "Se han publicado informaciones que en algunos casos son bulos. No hay dinero de Venezuela, ni de Irán, ni dinero sucio de ningún país", apuntó al respecto. Además, dijo que esperaba hacerla funcionar a través de voluntarios y ampliar su financiación a través de campañas de crowdfunding y donaciones.

Fuentes de su entorno consultadas por este periódico lo confirman: “Por el momento, no hay nadie, solo está ella. Ahora habrá que ver a quién va incorporando, pero no tiene ni un organigrama definido ni grandes patrones detrás que pongan dinero”, explican estas fuentes. Entre los nombres que suenan para formar parte de la nueva plantilla de Olona, se encuentra la también ex de Vox en Valencia Cristina Seguí.

El empresario Roberto Rollón. Panamá 24 horas

Por su parte, Bustamante confirma igualmente que en Panamá no hay nadie que la apoye económicamente, a pesar de las especulaciones que sitúan a Rollón como socio principal de Olona: “Es complicado que alguien de aquí apoye financieramente algo que sobre todo sucede y tiene repercusión en España”.

Asesores de alto nivel

Pero que la Abogada del Estado no cuente con mecenas financieros -al menos, conocidos- o con grandes grupos de interés que sostengan su nuevo lobby antifeminista no significa que no cuente con un apoyo moral o a nivel de asesoría. Rollón o el propio Bustamante cuentan con una gran red de contactos con el movimiento liberal-conservador en Panamá y América Latina.

Bustamante, por ejemplo, llevó a la presidencia de Ecuador a Abdalá Bucaram, de quien posteriormente fue su principal asesor político. Bucaram tuvo que exiliarse del país en 1997 recalando en Panamá, tras ser destituido en su país en medio de un agitado mandato.

El amigo del padre de Olona, militar con graduación de teniente coronel, también ha engrosado formalmente las filas del partido liberal-conservador panameño Cambio Democrático, liderado ahora mismo por Rómulo Roux, con quien Olona también se reunió en uno de sus últimos viajes a Panamá. Además, ha sido Alto Comisionado de Derechos Humanos en Panamá y Centroamérica y, en la actualidad, es Secretario General de la agencia estatal de inversiones y negocios Agencia Panamá Pacífico.

Otra de las pistas sobre el sostén con el que contará la nueva Fundación es la conferencia que impartió en Washington el pasado jueves, justo un día antes de la presentación de su proyecto en Madrid. En la capital estadounidense, Olona impartió una charla dentro del “Programa de Liderazgo. Latinoamérica 2022”, organizado por el Christian Center for Public Life.

El consultor político colombiano Germán Chica, actual director ejecutivo del Christian Center for Public Life de Washington.

Este es un lobby cristiano conservador, fundado por el pastor protestante Johnny Enlow, promotor del movimiento reformista Restore7. Su objetivo es influir en todas las facetas de la vida pública a través de los valores cristianos, apostando por nuevos perfiles y proyectos políticos como el de Olona, y afianzando otros de mayor rango. Sus principales áreas de actuación son Estados Unidos y Latinoamérica, donde apoyan a distintos niveles numerosas iniciativas políticas y de la sociedad civil.

De hecho, el director ejecutivo de este lobby religioso es el consultor político colombiano Germán Chica, quien trabajó como alto consejero presidencial para asuntos políticos del expresidente derechista Juan Manuel Santos en el país cafetero. En su currículum público de LinkedIn, Chica describe su principal especialidad como “alta preparación de candidatos presidenciales y equipos de campaña en todo el mundo”, uno de los objetivos principales del grupo cristiano estadounidense con el que se relaciona Olona y al que presumiblemente accedió a través de sus contactos panameños.

Tras terminar el acto de presentación en Madrid, Olona partió hacia su siguiente destino, Jaén, a dar una nueva conferencia. Por delante, le esperan miles de kilómetros, pero ya con un brazo ideológico establecido en Panamá que pretende ser el catalizador de su intentona de asalto al poder, y con el apoyo de los contactos que su padre cultivó al otro lado del Atlántico.

Sigue los temas que te interesan